УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4710 відвідувачів онлайн
Новини Події Хабарники
4 691 32
хабар (3990) Дніпропетровщина (2347) Нацполіція (13918) чиновник, урядовець (709)

Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Дніпропетровській області поліцейські затримали на хабарі заступника голови райради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція 01

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, заступник голови однієї з районних рад налагодив корупційну схему. Посадовець за винагороду вирішував питань щодо зняття з військового обліку, відновлення втрачених військових облікових документів, постановки на військовий облік та реєстрації місця проживання.

Так, посадовець обіцяв громадянину вплинути на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб прискорити процес отримання тимчасового посвідчення про приписку до військової дільниці.

Затримали посадовця 11 серпня, під час отримання неправомірної вигоди – 5 400 грн. Йому вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Варто зазначити, що посадова особа у 2018 році вже затримувалася під час отримання 4200 дол. США неправомірної вигоди. Наразі кримінальне провадження за вказаним фактом перебуває на розгляді в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про отримання хабаря нардепом Юрченком направлено до суду, - САП

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Проводяться заходи для встановлення усіх причетних до злочину осіб з метою притягнення їх до відповідальності.

За зловживання впливом чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
И целых 3 года этот недоделанный судья "рассматривает" элементарное дело о взятке, пока наш клиент опять не попался на том же самом... Там и этого "судью" рядом на скамеечке в клетке надо сажать и обоих закрывать
показати весь коментар
13.08.2021 00:13
+14
Безкарність породжує вседозволеність !!! )))
показати весь коментар
12.08.2021 23:59
+8
відкрийте вже якісь курси по хабарям, ну сил же немає дивитись, як люди страждають!
показати весь коментар
13.08.2021 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безкарність породжує вседозволеність !!! )))
показати весь коментар
12.08.2021 23:59 Відповісти
...та наступний злочин.
показати весь коментар
13.08.2021 06:59 Відповісти
відкрийте вже якісь курси по хабарям, ну сил же немає дивитись, як люди страждають!
показати весь коментар
13.08.2021 00:01 Відповісти
Так в Трускавці вже були!
показати весь коментар
13.08.2021 06:33 Відповісти
Видимо и этот под заставу вышел.
показати весь коментар
13.08.2021 00:06 Відповісти
наш чиновник знаааает, что быстровзявший первый раз - не считается попавшимся Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1234
показати весь коментар
13.08.2021 00:10 Відповісти
И целых 3 года этот недоделанный судья "рассматривает" элементарное дело о взятке, пока наш клиент опять не попался на том же самом... Там и этого "судью" рядом на скамеечке в клетке надо сажать и обоих закрывать
показати весь коментар
13.08.2021 00:13 Відповісти
Украина, сэр.... КОРРУПЦИЯ, сэр...
показати весь коментар
13.08.2021 05:19 Відповісти
В этой стране комфортно живется только зелохам и преступникам. Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8618
показати весь коментар
13.08.2021 00:14 Відповісти
Мені у внутрішній еміграції також комфортно.
показати весь коментар
13.08.2021 00:30 Відповісти
Що то є, внутрішня еміграція? Наперед дяка за відповідь.
показати весь коментар
13.08.2021 06:25 Відповісти
Повна відмова від будь якої співпраці з державними структурами і прийняття на себе всієї відповідальності за власний добробут, освіту дітей, лікування членів родини. Я не апелюю до державних фондів, не отримую пенсії і займаючись своєю власною справою сплачую лише 20% ПДВ на всі товари і послуги. Є велика різниця між оподаткуванням на рівні 80% від заробленого і 80% які Ви з заробленого витрачаєте на потреби родини і інвестуєте у власне майбутнє. Таким чином за одну і ту ж саму працю ви витрачаєте а потреби родини в 4 рази більше і несете всю відповідальність, а не перекладаєте її на якісь там "державні фонди".. Держава не забезпечує елементарного - безпеки, охорони здоровя, освіти дітям. Тому за умови того що мої податки розкрадаються держчслужбовцями ніякого сенсу платити податки в повній мірі я не бачу. 20% більш ніж достатньо.
показати весь коментар
13.08.2021 13:14 Відповісти
В этой стране комфортно живется только зелохам и преступникам.
А благородные порошенки бедствуют...Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
13.08.2021 01:46 Відповісти
Можно и с деньгами себя не комфортно чувствовать в компании зебилов.
показати весь коментар
13.08.2021 01:53 Відповісти
Бог любит троицу---отпустите мразюка! Мы так живём.
показати весь коментар
13.08.2021 00:58 Відповісти
Он стараеццца😁😁😁😁😁😁😁
показати весь коментар
13.08.2021 01:07 Відповісти
Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО

Вилкул титушками в Днепре заведует и с него как с гуся вода!
показати весь коментар
13.08.2021 01:45 Відповісти
"Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке..."

В нього ще строгого виговору з попередженням немає, так що ще рости і рости🤪
показати весь коментар
13.08.2021 02:06 Відповісти
Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7625
показати весь коментар
13.08.2021 03:00 Відповісти
Разве это взятка? Срочно его в Трускавец на курсы повышения квалификации, чтобы не позорил ЗЕ-власть крохоборством. А судья добрый попался - 3 года ждал, пока чиновник насобирает ему на взятку.
показати весь коментар
13.08.2021 06:12 Відповісти
Що поробиш, - сила звички.
показати весь коментар
13.08.2021 06:35 Відповісти
Не брати хабарів він просто не міг.
***

"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно."
(с)
показати весь коментар
13.08.2021 06:57 Відповісти
Он просто стоит на своём. Наверное он прав, пока у нас шмаркля президент.
показати весь коментар
13.08.2021 07:51 Відповісти
Понять, простить и отпустить😂😂😂.
показати весь коментар
13.08.2021 07:57 Відповісти
так он рецидивист..., блин, и это никого не останавливает при приеме на работу..., а может его и не увольняли...
показати весь коментар
13.08.2021 08:11 Відповісти
Наверно, он на должности "штатного взяточника" - когда у ментов горит премия за раскрываемость, этого мужика берут на взятке и рапортуют.
Потом тихонько отпускают т так по кругу.
показати весь коментар
13.08.2021 08:26 Відповісти
страна - идиотов.....
показати весь коментар
13.08.2021 10:22 Відповісти
а причём здесь параша? Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 299
показати весь коментар
13.08.2021 11:28 Відповісти
Серийный взяточник.
показати весь коментар
13.08.2021 11:38 Відповісти
ПОРОБЛЕНО ЛЮДИНI......))))
показати весь коментар
13.08.2021 12:32 Відповісти
 
 