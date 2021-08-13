У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків
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На 9 маршрутах у Київській області знизили вартість проїзду в маршрутках
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської обласної держадміністрації.
"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.
Як повідомляється, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна.
Зазначається, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.
Будь ласка, зачекайте...
Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505
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Гарючка дарага.......
Было время, и цены снижали
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали
(С)
Моя зарплатня 3 роки складала 10 тисяч грн (і на той час це дули непогані гроші), з них виймали 650грн податку і повертали мені компенсаціею їх же, тобто 10 000 + 650 - 650, то в мене зарплатня складала вже 10650, хоча я все так же отримував все ті ж 10К грошей на руки.
А тепер з мене виймають 1500 грн податку та знову повертають їх у вигляді компенсації, але тепер моя зарплатня на сьогодні складає 11500 грн, АЛЕ Я ВСЕ ТАК ЖЕ ОТРИМУЮ НА РУКИ 10К ГРОШЕЙ!!!
За 3 роки зростання моєї зарплатні склало 11,5% номінально, але я отримую все ті ж 10К які за рахунок інфляції уже не мають тієї купівельної спроможності що 3 роки назад.
Отакі танці з бубном навколо відомості з зарплатнею.