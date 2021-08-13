УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
13 922 16
Київська область (3131) маршрутки (290) проїзд (137)

У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків

На 9 маршрутах у Київській області знизили вартість проїзду в маршрутках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської обласної держадміністрації.

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Як повідомляється, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна.

Зазначається, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

Також читайте: Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Поверю в заботу маршрутных перевозчиков о клиентах только после введения поголовного e-билета... Чтоб ни одна копейка мимо кассы не уходила...
показати весь коментар
13.08.2021 07:47
+3
На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках Источник: https://censor.net/ru/n3282505

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках - Цензор.НЕТ 4707
показати весь коментар
13.08.2021 07:16
+3
Да!Но нет! (с) У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках - Цензор.НЕТ 9068
показати весь коментар
13.08.2021 07:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках Источник: https://censor.net/ru/n3282505

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках - Цензор.НЕТ 4707
показати весь коментар
13.08.2021 07:16 Відповісти
То понижают, то оказывается повышают.
Редакторы проверяйте информацию и внимательно иногда читайте, что пишите.
показати весь коментар
13.08.2021 07:40 Відповісти
Да!Но нет! (с) У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках - Цензор.НЕТ 9068
показати весь коментар
13.08.2021 07:59 Відповісти
хзегниды решили за счёт маршрутчиков повысить рейтинг клована ...
показати весь коментар
13.08.2021 07:33 Відповісти
Поверю в заботу маршрутных перевозчиков о клиентах только после введения поголовного e-билета... Чтоб ни одна копейка мимо кассы не уходила...
показати весь коментар
13.08.2021 07:47 Відповісти
у нас такого не будет..
показати весь коментар
13.08.2021 07:50 Відповісти
Тернополь
показати весь коментар
13.08.2021 08:06 Відповісти
в Украине где-то на что-то снижаются цены?! быть такого не может, что-то там явно не чисто.
показати весь коментар
13.08.2021 08:01 Відповісти
Перед цим підвищення було. Підвищили на 6-7 гривень, а потім понизили на 3. Профіт.
показати весь коментар
13.08.2021 08:41 Відповісти
У нас було 6 грн. - стало 8 грн.
Гарючка дарага.......
показати весь коментар
13.08.2021 09:04 Відповісти
Было дело, и были подвалы
Было время, и цены снижали
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали
(С)
показати весь коментар
13.08.2021 09:02 Відповісти
Про маршрут Вешневе-Київ #721. До Нового року вартість проїзду 15грн. Піднімають до 23 грн. і зараз дійсно,зменшують на 2грн. Таким чином,на 13.08.21 вартісь склала 23грн., що на 40% вище ніж була.
показати весь коментар
13.08.2021 09:20 Відповісти
Саме так. Шахрайство та маніпуляції.
Моя зарплатня 3 роки складала 10 тисяч грн (і на той час це дули непогані гроші), з них виймали 650грн податку і повертали мені компенсаціею їх же, тобто 10 000 + 650 - 650, то в мене зарплатня складала вже 10650, хоча я все так же отримував все ті ж 10К грошей на руки.
А тепер з мене виймають 1500 грн податку та знову повертають їх у вигляді компенсації, але тепер моя зарплатня на сьогодні складає 11500 грн, АЛЕ Я ВСЕ ТАК ЖЕ ОТРИМУЮ НА РУКИ 10К ГРОШЕЙ!!!
За 3 роки зростання моєї зарплатні склало 11,5% номінально, але я отримую все ті ж 10К які за рахунок інфляції уже не мають тієї купівельної спроможності що 3 роки назад.
Отакі танці з бубном навколо відомості з зарплатнею.
показати весь коментар
13.08.2021 12:39 Відповісти
Срочно выпускайте Фурсу! Он быстро докажет что снижение цен очень плохо для пассажиров и губительно для экономики.
показати весь коментар
13.08.2021 10:45 Відповісти
 
 