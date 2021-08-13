Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші"

За минулу добу, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

"У результаті обстрілів один військовий зазнав вогнепального поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони ..

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.