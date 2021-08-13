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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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Міноборони (5264) обстріл (21010) поранення (2656) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим

За минулу добу, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

"У результаті обстрілів один військовий зазнав вогнепального поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони ..

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины" - Цензор.НЕТ 3454
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13.08.2021 07:27
+7
На теме будет как всегда 4-5 комментариев. Надоело про нашу войну? Видимо так.
Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...

В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»

Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
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13.08.2021 07:47
+5
Одужання всім пораненим бійцям.
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13.08.2021 07:59
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Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины" - Цензор.НЕТ 3454
показати весь коментар
13.08.2021 07:27 Відповісти
На теме будет как всегда 4-5 комментариев. Надоело про нашу войну? Видимо так.
Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...

В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»

Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
показати весь коментар
13.08.2021 07:47 Відповісти
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші" - Цензор.НЕТ 5112
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13.08.2021 08:31 Відповісти
И што? Што нитак? Кагбудта в украинскую выпичьку ни дабавляют всякии кансирванты и улeтшатили, ага какжы!

[В Донецком национальном университете составляют словарь донецкого языка
4 июнь 2021 | 15:59

Ученые Донецкого национального университета и двух академических научных центров России ведут совместную разработку словарей современного русского языка в Донбассе.
Об этом заявил доктор филологических наук, завкафедрой русского языка ДонНУ Вячеслав Теркулов.]
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13.08.2021 09:03 Відповісти
Просто в таких темах, коментувати цензурно вже сил не лишилось, а за нецензурку банять...
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13.08.2021 12:56 Відповісти
Одужання всім пораненим бійцям.
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13.08.2021 07:59 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші" - Цензор.НЕТ 250
показати весь коментар
13.08.2021 08:22 Відповісти
Напоминаю, что нашим воинам ЗАПРЕТИЛИ убивать врага. Так шо они в сторону кацапов могут только дули тыкать. Разве что гасить по тихому, чтобы никто не догадался
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13.08.2021 08:56 Відповісти
Какой какой "режим" срывали? Ну бред же собачий...
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13.08.2021 08:57 Відповісти
а зельца ваще мир в голове (с которой он правда не всегда дружит)...
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13.08.2021 11:25 Відповісти
Допоможу " миролюбним" пліснявим назвати речі своїми іменами. Вогнестрільне поранення, отримане нашим захисником, називається снайперською кулею.
Швидкого одужання нашому герою.
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13.08.2021 09:52 Відповісти
та ну... не напрягайте моск преЗЕ...оно жеж точно знает,шо снайперского огня с "той стороны" стало меньше... а мир так еще в прошлом году наступил ( ну по крайней мере его так убедили)
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13.08.2021 11:28 Відповісти
 
 