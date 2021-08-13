Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші"
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За минулу добу, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
"У результаті обстрілів один військовий зазнав вогнепального поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони ..
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...
В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»
Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
[В Донецком национальном университете составляют словарь донецкого языка
4 июнь 2021 | 15:59
Ученые Донецкого национального университета и двух академических научных центров России ведут совместную разработку словарей современного русского языка в Донбассе.
Об этом заявил доктор филологических наук, завкафедрой русского языка ДонНУ Вячеслав Теркулов.]
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Швидкого одужання нашому герою.