УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
2 927 10
ОБСЄ (3402) Донбас (21733) Донецька область (5682)

Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Події

Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу

Війська РФ продовжують розміщувати важку військову техніку в порушення всіх домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 12 серпня.

Так, Місія зафіксувала 3 гаубиці і 15 танків, розміщених в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 37 км до північний схід від Донецька).

Йдеться про самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні поблизу н. п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька), 15 танків (Т-72 ​​- 10 од., Т-64 - 2 од. та невстановленого типу - 3 од.)

Також повідомляється, що Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей 13 бойових броньованих машин, в тому числі поблизу житлового кварталу.

На полігоні біля Новоселівки (непідконтрольна уряду територія) спостерігачі бачили 7 бойових машин піхоти.

Читайте: Окупанти не пропустили патрулі місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко, - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 339. Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 6834 .
показати весь коментар
13.08.2021 07:58 Відповісти
Плюють кацапи на ОБСЕ - вони тепер мають СП2 и незабаром скуплять півевропи
А евррпейці тільки занепоені Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу - Цензор.НЕТ 9370. Не розуміють шо орда стоить на порозі
показати весь коментар
13.08.2021 08:11 Відповісти
Головне "шоб не стреляли", а скільки ще треба відійти (розвести протиборчі сили), а по суті здати позиції, щоб побачити мир в очах пукіна, щоб кацапи пукіністи зайняли ще кілька українських населених пунктіві захопили в заручники українців??? Скільки наркомани, дебіли і не українці будуть рулити нашою країною, сумно, коли ж народ прокинеться і зрозуміє, що теперішня влада- це також злий внутрішній ворог українцям, це ставленики олігархічної злочинної грабіжницької системи, якій байдуже до національних інтересів.
показати весь коментар
13.08.2021 09:52 Відповісти
А что это за 2 алкосепара возле обсешной машины? Это они как гопники теперь ездят? Раньше в форменной одежде были
показати весь коментар
13.08.2021 08:19 Відповісти
Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу - Цензор.НЕТ 6501
показати весь коментар
13.08.2021 08:34 Відповісти
Мир в глазах кремлёвского фюрера все отчётливее. Правда зелибобики?
показати весь коментар
13.08.2021 08:41 Відповісти
Косоворотка Гундосовна дала команду військам повернутися на ті позиції, з яких відвів? Та ні, вони і надалі будуть смакувати тему, що колись Порошенко обіцяв закінчити війну за 10 днів. А сам закінчив? Війська назад повернув?
показати весь коментар
13.08.2021 08:42 Відповісти
Ну обнаружили и что дальше? Засуньте обеспокоенность себе в ЖОПУ
показати весь коментар
13.08.2021 08:44 Відповісти
а все потому , что нет НАКАЗАНИЯ ни за нарушение "тишины", ни за манипуляции с отводом войск...
ибо НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!!
показати весь коментар
13.08.2021 11:31 Відповісти
 
 