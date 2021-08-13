Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу

Війська РФ продовжують розміщувати важку військову техніку в порушення всіх домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 12 серпня.

Так, Місія зафіксувала 3 гаубиці і 15 танків, розміщених в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 37 км до північний схід від Донецька).

Йдеться про самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні поблизу н. п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька), 15 танків (Т-72 ​​- 10 од., Т-64 - 2 од. та невстановленого типу - 3 од.)

Також повідомляється, що Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в підконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей 13 бойових броньованих машин, в тому числі поблизу житлового кварталу.

На полігоні біля Новоселівки (непідконтрольна уряду територія) спостерігачі бачили 7 бойових машин піхоти.

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