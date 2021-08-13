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ДТП (4209) Нацполіція (13918) Чернігів (583)

Водій легковика на смерть збив поліцейського на пішохідному переході в Чернігові. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Чернігові сталася ДТП, в результаті якої загинув співробітник поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівській області в Facebook.

"12 серпня близько дев'ятої години вечора на пішохідному переході в спальному районі Чернігова 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатова збив легковий автомобіль. Від тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Водій легковика на смерть збив поліцейського на пішохідному переході в Чернігові 01

Поліцейські висловлюють співчуття рідним і близьким свого колеги.

"Поліцейська сім'я пам'ятатиме його як енергійного, відповідального і професійного фахівця, який сумлінно служив державі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Вічна пам'ять!" - додали у відомстві.

Також дивіться: Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Что за каста такая особо почитаемых? Гибнут токари, пекари, грузчики, слесари.... Ни разу не читал соболезнований их родственникам.
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13.08.2021 08:09
+9
И никогда не гибнут депутаты, прокуроры, судьи.
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13.08.2021 08:13
+7
Натомість поліцаї збивають завжди не поважних і не заслужених, а простих громадян і в рази частіше ніж збивають їх.
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13.08.2021 08:22
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Что за каста такая особо почитаемых? Гибнут токари, пекари, грузчики, слесари.... Ни разу не читал соболезнований их родственникам.
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13.08.2021 08:09 Відповісти
И никогда не гибнут депутаты, прокуроры, судьи.
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13.08.2021 08:13 Відповісти
Тут ты таки не прав, был такой дупатат, коля лисин, который испытал на прочность рекламный борд. А ещё игорёня еремеев, которому конь шею сломал. Ну это всё производственные травмы.
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13.08.2021 08:50 Відповісти
Здесь видимо имелось в виду, что эти не гибнут под колесами других авто... У них и тут все круче - размазаться на Феррари - высший пилотаж...
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13.08.2021 09:08 Відповісти
Видишь коп какой радостній, улібается? Єто он тебе, что-то знает. Попрощайся со сврими близкими на всякий слчучай.
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13.08.2021 08:20 Відповісти
потому что "цехам" токарей, пекарей, грузчиков, слесарей... наплевать на своих колег... пусть учатся у ментов.
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13.08.2021 08:25 Відповісти
Красиво. Кратко и емко. Чуть чуть добавлю- причем всех вышеперечисленных гораздо больше чем тех же ментов. Такое вот бестолковое превосходство.
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13.08.2021 08:43 Відповісти
Натомість поліцаї збивають завжди не поважних і не заслужених, а простих громадян і в рази частіше ніж збивають їх.
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13.08.2021 08:22 Відповісти
Видно слишком много собирался откусить и подавился.
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13.08.2021 08:23 Відповісти
це ти про тата пишеш? мої співчуття.
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13.08.2021 08:27 Відповісти
Karma is a bitch...
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13.08.2021 08:31 Відповісти
У мене виникло питання - поховання буде за рахунок держави?
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13.08.2021 08:34 Відповісти
Якщо б загинув під час виконання своїх робочих обов'язків, то так, якщо в вільний від роботи час, то по мабуть ні, а вобше хз
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13.08.2021 08:41 Відповісти
полиц-управа буде хоронить...
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13.08.2021 14:06 Відповісти
Вообще-то Разметка на дороге не является для мусоров оправдательным , а для переехавшего мусора , обвинительным аргументом!!!!! Любит наш народ птенцов авакяна до умопомрачения!!!
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13.08.2021 08:52 Відповісти
А от мені цікаво. Слєдак з прокурором буде від водія вимагати стандартну суму за пом'якшення звинувачення, чи піднімуть через те, що одного з них вбив?
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13.08.2021 10:31 Відповісти
 
 