В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали

В Україні зафіксовано 1 263 нові випадки зараження COVID-19 за станом на ранок 13 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 613 осіб;

летальних випадків - 44;

одужали - 1007 осіб;

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За добу протестовані:

методом ПЛР - 22 318 людей,

методом ІФА - 8 133 особи,

експрес-тестами - 16 904 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 263 864 людини;

одужали - 2 195 798 осіб;

летальних випадків - 53 217;

проведено ПЛР-тестів - 11 627 179

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (166), Одеській (99) та Донецькій (84) областях", - розповіли в МОЗ.



