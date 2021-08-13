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В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали

В Україні зафіксовано 1 263 нові випадки зараження COVID-19 за станом на ранок 13 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані - 613 осіб;
  • летальних випадків - 44;
  • одужали - 1007 осіб;

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За добу протестовані:

  • методом ПЛР - 22 318 людей,
  • методом ІФА - 8 133 особи,
  • експрес-тестами - 16 904 людини.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 263 864 людини;
  • одужали - 2 195 798 осіб;
  • летальних випадків - 53 217;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 627 179

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (166), Одеській (99) та Донецькій (84) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали 02

Автор: Анастасія Потіха
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Вроде как Пятница 13-е... А всего-то 1263 случая, никакой разницы почти с Четвергом 12-го, когда было 1247. Вот 200-х добавилось, в два раза, даже более. Какие выводы? У меня- никаких. Можэ Ляшко что-то поведает?
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13.08.2021 08:18 Відповісти
результаты пятницы 13-го будет утром в субботу 14-го 😉.
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13.08.2021 08:23 Відповісти
Если из-за коронавирусной инфекции вводят локдаун, то предлагаю запретить продавать в магазинах бухлишко и сигаретки, ведь от них умирает больше, при сердечно-сосудистых заболеваниях: таких как инфаркт и инсульт. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 105
Для тех кто начнет говорить, что инфаркт и инсульт не передается воздушно-капельным путем скажу следующее: водачка попадает в организм капельным путем, а дымок из сигаретки воздушным😇 , шах и мат 👌😆.
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13.08.2021 08:22 Відповісти
Бу варити *самжене *та збирати недопалки ..! В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5670
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13.08.2021 08:29 Відповісти
"Разбить? Пол-литра? Да я тебя В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали - Цензор.НЕТ 9646..."(с)....
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13.08.2021 08:51 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему!!! В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали - Цензор.НЕТ 1954
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13.08.2021 08:48 Відповісти
У вакцинированых странах смертность от ковида в разы выше Официальные данные посланы в
оон
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13.08.2021 09:11 Відповісти
А еще вакцинированными управляет бил гейтс через вышки 5g
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13.08.2021 10:05 Відповісти
Вдосконалили надання меддопомоги. Черга до сімейного в Києві на 6 днів, роблять чомусь тільки ПЛР тести. Так людина з темпераурою 39, біллю в м'язах та кістках зі зниженням слуху "трошки контужена" сидить вдома, дивиться на статистику та бажає розуму керівникам
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13.08.2021 11:48 Відповісти
 
 