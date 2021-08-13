За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 163 310 осіб, загалом - 4 538 443, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 2 633 317 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"163 310 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 12 серпня 2021. Першу дозу отримали 110 545 осіб, повністю імунізовані - 52 765 осіб.

Протягом доби працювали 1 002 мобільні бригади 2 860 пунктів вакцинації, 329 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 538 443 осіб, з них отримали одну дозу - 4 538 441 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 633 317 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 171 758 щеплень", - розповіли в МОЗ.

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