За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 713 183 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 379 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 206 254 882 випадки інфікування, з них 713 183 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 348 272 особи, з них 10 379 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 185,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 53-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 43-тю та 6-ту позицію відповідно.
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Пример разоблаченного фейка гринпост: https://www.stopfake.org/uk/fejk-v-********-reorganizuvali-ministerstvo-energetiki-ta-zahistu-dovkillya/
"Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, «нет шансов на долгосрочную выживаемость». Об этом он заявил в интервью медиа-порталу «Brighteon».
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог."