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За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 713 183 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 379 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 206 254 882 випадки інфікування, з них 713 183 тільки за минулу добу.

За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн 01

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 348 272 особи, з них 10 379 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 185,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 53-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 43-тю та 6-ту позицію відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 3937
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13.08.2021 08:56 Відповісти
За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 2124
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13.08.2021 08:58 Відповісти
У уколотого, заразившегося вирусом, шансы уйти на тот свет на 90% больше, чем у неуколотого. Так врачи говорят.
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13.08.2021 09:07 Відповісти
Хе-хе. И тут ты, кацап, попал пальцем в просак За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 6234

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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13.08.2021 09:11 Відповісти
Хоть бы ссылку свою сменил, чтобы не позориться.
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13.08.2021 09:18 Відповісти
А ты своей ссылочкой её перекрой, винторогий За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 4494
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13.08.2021 09:19 Відповісти
Читай, там и видео есть. Но чувствую, что зассышь.
https://greenpost.ua/ru/news/95-vazhkyh-***********-shhepleni-zayava-izrayilskogo-likarya-i35748
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13.08.2021 09:22 Відповісти
Хе-хе. И снова кацап обоср@лся, на этот раз дав линк на откровенно фейкомётный сайт! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 1395
Пример разоблаченного фейка гринпост: https://www.stopfake.org/uk/fejk-v-********-reorganizuvali-ministerstvo-energetiki-ta-zahistu-dovkillya/

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 622
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13.08.2021 09:24 Відповісти
Памперсы уже надел? Тогда читай.

"Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, «нет шансов на долгосрочную выживаемость». Об этом он заявил в интервью медиа-порталу «Brighteon».
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог."
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13.08.2021 09:28 Відповісти
Хе-хе. И снова кацап об@ср@лся, не дав линк на фейкомётный сайт За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 5489
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13.08.2021 09:29 Відповісти
Коби Хавив, директор больницы Герцог в Иерусалиме, на израильском канале Chanel 13 (один из самых популярных телеканалов в Израиле) сказал, что 95% тяжелых пациентов вакцинированы, 85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей.
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13.08.2021 09:20 Відповісти
Хе-хе. И снова кацап об@ср@лся, не дав линк на фейкомётный сайт За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 9027
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13.08.2021 09:22 Відповісти
Так ты шмурдяком укололся и понимаешь уже, что до следующего лета не доживёшь. Поэтому сильно нервничаешь и всех кацапами обзываешь.
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13.08.2021 09:25 Відповісти
Ты, кацап, совсем с головой не дружишь. Впрочем, как и все кацапы За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 344 Я призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 2517
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13.08.2021 09:27 Відповісти
4-е место,несбавлять!
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13.08.2021 09:10 Відповісти
 
 