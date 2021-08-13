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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (17415) Крим (12755) Аксьонов (192)

"Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремлівська маріонетка, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що президент України Володимир Зеленський не зможе знайти політичний притулок на півострові в разі, якщо йому доведеться тікати з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крыминформ", про це він заявив під час "прямої лінії" з жителями окупованого півострова.

"У пана Зеленського тут квартира є. Якщо політичний притулок доведеться просити, якщо з України доведеться тікати, ми його видамо без жодних сумнівів", - сказав Аксьонов.

Також він зазначив, що багато хто з "товаришів Зеленського" є власниками різного бізнесу в Криму.

Нагадаємо, раніше Аксьонов заявив, що Володимир Зеленський і його дружина Олена досі є власниками нерухомості в окупованому Криму і платять комунальні платежі.

Також читайте: Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
"Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 6807
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13.08.2021 09:16
+17
А в Ростов можна?
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13.08.2021 09:17
+17
**** . шо за невезуха . и квартирку купил и коммуналку исправно платит а они говорят выдадут . нету справедливости в этом мире "Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 6126
слыхали зебобики "многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму." - это за них вы жопу рвете ? "Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 4377
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13.08.2021 09:28
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Та нехай лізе в катакомби Інкермана!
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13.08.2021 11:13 Відповісти
Вот это поворот ! Только в Ростов?
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13.08.2021 11:32 Відповісти
вот именно так и сдают дешовок......
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13.08.2021 12:00 Відповісти
Зєля може у себе в ОП заховатись. За шторою "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 5368
Або під кріслом "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 8459
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13.08.2021 12:24 Відповісти
зекрыса вообще то ,если что,в Албании затихориться собрался...
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13.08.2021 12:33 Відповісти
Типа Аксенов чтото может сам порешать! "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 6540
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13.08.2021 13:16 Відповісти
Все объясняется просто: на эту осень партия Мертверчука вкупе с прочей антиукраинской сволочью планируют устроить чуть ли не переворот (на что они рассчитывают непонятно) и как всегда их желания, мечты о реванше опережают грустную действительность. Они уже предвкушают, как Зеленский будет бежать из Киева в Крым и Аксенов торжественно будет передавать его (Зеленского) Мертверчуку..
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13.08.2021 13:28 Відповісти
ОПЗЖопа забыла, что не только они в оппозиции...И оппозицию ОПЗЖопы будут вешать первыми
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13.08.2021 18:25 Відповісти
Да уж
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13.08.2021 13:36 Відповісти
С чего вообще кто-то решил, що зеленский будет куда-то бежать? Оно худо-бедно досидит пложенный срок, будет пожизенное содержание получать, по каналам ходить и рассказывать как ему было тяжело, мемуары писать. И, поверьте, не сядет он никогда!
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13.08.2021 15:21 Відповісти
он будет президентом ещё пять лет....у него нет конкурентов, как бы вы не дулись..))...хотя я против.
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13.08.2021 15:23 Відповісти
Зеленский, продай ты ту квартиру в Крыму и все квартиры 95 квартала , шоб Аксёнов заткнулся .
А Аксёнова пора через интерпол истребовать в украинскую тюрьму
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13.08.2021 20:09 Відповісти
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