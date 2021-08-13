Конкурс на посаду глави БЕБ виграє керівник ДФС Мельник, допоможуть у цьому зв'язки з оточенням Зеленського, - ЗМІ

Чинний глава ДФС Вадим Мельник виграє конкурс і очолить Бюро економічної безпеки.

Про це пише "Хвиля", передає Цензор.НЕТ.

За даними джерела видання, переможець конкурсу на посаду керівника БЕБ вже визначений: посада дістанеться Вадиму Мельнику, нинішньому главі ДФС. Такий вибір обумовлений тісними зв'язками Мельника з оточенням президента Володимира Зеленського.

"У конкурсі беруть участь 12 кандидатів, але всі чітко розуміють, що Офіс президента робить ставку на Вадима Мельника. Він понад пів року виконує обов'язки глави ДФС. За цей час стався кадровий безлад, йому навіть висловлював недовіру профільний комітет Верховної ради, але він втримався на посаді", - розповідає джерело в ДФС.

Крім того, видання зазначає, що в Telegram є велика кількість "джинси" про Мельника.

"Якщо ввести словосполучення "Мельник ДФС" в пошуковику Телеграму, можна побачити кількість вкинутої "джинси". Орієнтовний щомісячний бюджет такої медіакампанії в телеграм-каналах досягає близько ста тисяч доларів. Таким чином переконують президента, що Мельник - великий борець з корупцією. За фактом ж - взяти хоча б останню публікацію про обшуки на тютюновій фабриці в Жовтих водах.

Чомусь при цьому в ДФС забули провести обшуки на своїй улюбленій тютюновій фабриці. Є в місті Винники Львівської області величезна тютюнова фабрика, яка штампує контрафакт. А обшуки провели у їхніх головних конкурентів", - зазначає джерело.

Раніше Цензор.НЕТ писав про конкурс на посаду глави БЕБ у матеріалі "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".

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