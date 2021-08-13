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Конкурс на посаду глави БЕБ виграє керівник ДФС Мельник, допоможуть у цьому зв'язки з оточенням Зеленського, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конкурс на посаду глави БЕБ виграє керівник ДФС Мельник, допоможуть у цьому зв'язки з оточенням Зеленського, - ЗМІ

Чинний глава ДФС Вадим Мельник виграє конкурс і очолить Бюро економічної безпеки.

Про це пише "Хвиля", передає Цензор.НЕТ.

За даними джерела видання, переможець конкурсу на посаду керівника БЕБ вже визначений: посада дістанеться Вадиму Мельнику, нинішньому главі ДФС. Такий вибір обумовлений тісними зв'язками Мельника з оточенням президента Володимира Зеленського.

"У конкурсі беруть участь 12 кандидатів, але всі чітко розуміють, що Офіс президента робить ставку на Вадима Мельника. Він понад пів року виконує обов'язки глави ДФС. За цей час стався кадровий безлад, йому навіть висловлював недовіру профільний комітет Верховної ради, але він втримався на посаді", - розповідає джерело в ДФС.

Крім того, видання зазначає, що в Telegram є велика кількість "джинси" про Мельника.

"Якщо ввести словосполучення "Мельник ДФС" в пошуковику Телеграму, можна побачити кількість вкинутої "джинси". Орієнтовний щомісячний бюджет такої медіакампанії в телеграм-каналах досягає близько ста тисяч доларів. Таким чином переконують президента, що Мельник - великий борець з корупцією. За фактом ж - взяти хоча б останню публікацію про обшуки на тютюновій фабриці в Жовтих водах.

Чомусь при цьому в ДФС забули провести обшуки на своїй улюбленій тютюновій фабриці. Є в місті Винники Львівської області величезна тютюнова фабрика, яка штампує контрафакт. А обшуки провели у їхніх головних конкурентів", - зазначає джерело.

Раніше Цензор.НЕТ писав про конкурс на посаду глави БЕБ  у матеріалі "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників
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Зато зеленский не назначает на должности своих армейских друзей и сослуживцев!!!
Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6096
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13.08.2021 10:05 Відповісти
Об этом чудике сейчас много пишут в Телеграмм-каналах. Понятно, что жуются всякие сплетни, в том числе. Но копают по-взрослому, нельзя не признать. Например, как вам вот это:
"Фактически фискальной службой сейчас руководит не Мельник, а смотрящий Андрей Гмырин. Он полностью ориентирован на Сергея Шефира, а также на Андрея Ермака. То есть - Гмырин вхож в близкий круг президента.

Попасть в близкое окружение Зеленского Гмырину удалось благодаря родственным связям. Так, ребёнок его родной сестры ходит в одну школу с детьми Зеленского." (с)
Ну как? Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9639 Пока мы тут что-то пишем... некоторые дяди решают очень даже не дешевые вопросы. И- по хрену им всё! То есть- Абсолютно всё!
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13.08.2021 10:07 Відповісти
Конкурс на посаду глави БЕБ виграє керівник ДФС Мельник, допоможуть у цьому зв'язки з оточенням Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9040
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13.08.2021 10:16 Відповісти
здається мені, по стилю, що ти тут не новенький, а старенький, під іншим (дещо схожим) логіном в 2019-му топив за оцю зелену пошесть...
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13.08.2021 10:28 Відповісти
Я вовсе не новенький, всё верно. С января 2015-го вот тут. А вот второе- чушь. То есть- Абсолютная Чушь.
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13.08.2021 10:38 Відповісти
басни басни
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13.08.2021 10:43 Відповісти
як же швидко оця зелена пошесть навчилася у овощних прийомчикам підкилимних ігрищ... І навіть удосконалила їх.
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13.08.2021 10:26 Відповісти
сразу відно що чєстноє, прохвесіональноє Зе ліцо
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13.08.2021 10:27 Відповісти
Не думаю, шо Вовчик вдруг стал наглым и бессовестным, конечно у него уже был опыт и наработки афериста, а на этой работе он совершенствует свой опыт цыника и наклонности авантюриста, комуняцкое воспитание получено не зря.
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13.08.2021 10:38 Відповісти
 
 