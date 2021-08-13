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Новини Політика України
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ДФС (2573) Офіс Президента (1749) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (199) Гмирін Андрій (7)

У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ

Очевидним прогнозом для закінчення конкурсу на пост глави БЕБ залишається перемога Вадима Мельника - за підтримки помічника Зеленського Сергія Шефіра та Андрія Гмиріна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Хвиля".

У 2013 році нинішній глава ДФС Вадим Мельник працював разом з Андрієм Гмиріним у Міндоходів і зборів, яке очолював ексміністр-утікач Олександр Клименко. Мельник тоді займав посаду начальника управління фінозслідувань головного слідчого управління Міндоходів, а Гмирін очолював відділ в ГУ СБ.

"Фактично фіскальною службою зараз керує не Мельник, а смотрящий Андрій Гмирін, який працював у Міндоходів при Януковичі. Він повністю орієнтований на Сергія Шефіра (перший помічник президента України Зеленського. - Ред.), а також на Андрія Єрмака (глава Офісу Президента. - ред.). Тобто - Гмирін входить до близького кола президента", - повідомило джерело видання.

Зазначається, що потрапити в близьке оточення Зеленського Гмиріну вдалося завдяки родинним зв'язкам. Справа в тому, що дитина його рідної сестри ходить в одну школу з дітьми Зеленського.

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"Є така контора "Агро Газ Трейдинг", яка займалася "давальницькими схемами" на Одеському припортовому заводі. Керує цією конторою Володимир Колот, який є партнером Гмиріна і одружений з його рідною сестрою. А дитина Колота ходить у ту ж школу на Новопечерських Липках, куди і діти Зеленського. Коли Зеленський став президентом, через Колота і сімейні контакти Гмирін потрапив в оточення президента. Тоді він познайомився з Шефіром та Андрієм Єрмаком, представившись великим експертом з будь-якого податкового "схематозу". Андрій Богдан (колишній керівник Офісу Президента. - Ред. ), коли він ще був на посаді, розповідав, що саме Шефір привів Гмиріна в Офіс Президента", - розповіло джерело.

За тим, щоб інтереси Гмиріна враховувалися в роботі ДФС, за словами співрозмовника "Хвилі", стежить начальник ГУ по боротьбі з фінансовими злочинами Володимир Ткаченко, який, до слова, також подавався на посаду глави БЕБ, але вже в другому турі вибув з конкурсу.

"У ДФС систематично отримують гроші зі списку контрафактного виробництва, контрабандних сигарет і спирту - тобто, саме сидять на потоках. Головним оператором цього процесу є Гмирін, гроші заносяться в Офіс Президента, а оператором схем в інтересах Гмиріна є Володимир Ткаченко", - додав джерело видання.

Зазначається, що очевидним прогнозом для закінчення конкурсу на пост глави БЕБ залишається перемога Мельника - за підтримки Шефіра і Гмиріна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
деньги заносятся в ОП/ Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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13.08.2021 10:36
+9
от нічого ви не розумієте!
вони - жертви олігархічної системи!
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13.08.2021 10:41
+7
В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7511
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13.08.2021 10:33
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В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7511
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13.08.2021 10:33 Відповісти
деньги заносятся в ОП/ Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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13.08.2021 10:36 Відповісти
А ким Мельник працював в 2014-2019 роках?
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13.08.2021 10:59 Відповісти
Вором.
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13.08.2021 11:01 Відповісти
"У 2014 р. став заступником начальника Головного управління - начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України"
"12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України"
"у 2016 р. Вадиму Мельнику присвоєно почесне звання заслуженого юриста України."
Такие люди нужны любой власти.
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13.08.2021 12:21 Відповісти
Бутусову надо идти в президенты чтобы эту всю мразь упрятать за решетку и надолго
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13.08.2021 10:40 Відповісти
Хай Бутусов займається своєю справою.
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13.08.2021 10:49 Відповісти
от нічого ви не розумієте!
вони - жертви олігархічної системи!
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13.08.2021 10:41 Відповісти
первая ледя хотит жрать
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13.08.2021 10:41 Відповісти
Хотів би запитати борцунів з баригами, ворами та олігархами - хоча б сьогодні ви можете пояснити що у вас вкрали два роки тому?????
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13.08.2021 10:43 Відповісти
Совість і мізки.
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13.08.2021 10:50 Відповісти
Это победа, зебобики, это победа. Только победили не вы. Вы проиграли.
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13.08.2021 10:53 Відповісти
им пох, они насрали, в очередной раз лохов кинули, теперь поедут на арбайтен, кто в польшу, кто на засРашку, а нормальные люди еще долго будут нюхать.
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13.08.2021 11:15 Відповісти
и что?
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13.08.2021 12:21 Відповісти
Делу партии верны… ее верные сыны!

Азиров с нами,
бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие -
мыслей,
слов
и дел Яновича. (с) из Маяковского
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13.08.2021 12:31 Відповісти
новие лица
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13.08.2021 12:36 Відповісти
У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5516
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14.08.2021 01:16 Відповісти
 
 