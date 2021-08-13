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У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом:

У США дозволили робити додаткове (бустерне) щеплення деяким особам з ослабленим імунітетом. Всім іншим повністю вакцинованим поки не потрібна підсилююча доза – в них і без неї адекватний рівень захисту, підкреслили в американському Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

До осіб, яким рекомендували бустер, відносяться люди після операції з пересадки органів, онкохворі, а також ті, які мають СНІД, аутоімунне захворювання, люди, які приймають ліки для придушення імунітету тощо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Країна вступила в чергову хвилю пандемії. Люди з ослабленим імунітетом особливо схильні до ризику важкого COVID-19. Після ретельного вивчення наявних даних ми визначили, що ця невелика вразлива група може отримати користь від третьої дози вакцин", – заявила в.о. комісара FDA д-р Джанет Вудкок.

За різними оцінками, близько 10 млн осіб у світі мають різні імунодефіцитні стани, за яких "класична" схема вакцинації проти коронавірусу не дає очікуваного захисту: через проблеми з імунними механізмами в них або не виробляється антитільна і/або клітинна відповідь, або виробляється, але мінімально. Таким слід особливо ретельно дотримуватися заходів, щоб запобігти зараженню. FDA підкреслило: особи з їх оточення мають пройти вакцинацію, щоб забезпечити підвищений захист для цих вразливих людей.

Бустери в США будуть робити мРНК-вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) і Spikevax (Moderna).

Також читайте: Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300

В інструкції до них внесено поправки, що дозволяють вводити третю дозу щонайменше через 28 днів після другої дози тієї ж вакцини особам >18 років (>12 років для Comirnaty), які перенесли трансплантацію органів або у яких є стан з еквівалентним рівнем імунодефіциту.

Також FDA рекомендує таким особам "обговорити варіанти лікування моноклональними антитілами зі своїм лікарем", якщо вони заразилися. Наприклад, "коктейлем антитіл" REGEN-COV – тим, яким лікували минулого президента США Трампа. Наскільки це актуально для України, позаяк таке лікування дуже дороге, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ скоротило до 14 днів інтервал між дозами COVID-вакцини CoronaVac через поширення "дельта"-штаму

Вчені вважають, що інфекція в осіб з ослабленим імунітетом може призводити до появи нових, більш заразних/вірулентних/менш чутливих до імунітету штамів. Річ у тім, що їх імунітет не може швидко перемогти інфекцію – і в організмі фактично йде природний відбір: перевагу отримують більш стійкі до впливу ослабленого імунітету варіанти вірусу.

Якщо такий варіант передається комусь поруч з таким хворим – може початися новий спалах інфекції, більш "пристосований" до людей. Так, можливо, з'явилися альфа, бета, гамма, дельта – й інші штами.

Ізраїль почав давати третю дозу "пфайзера" таким особам ще в липні.
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Топ коментарі
+4
Аказуецца мутации у дваждывколотых организовываюцца. Надо им по одному укольчику в месяц терь делать.
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13.08.2021 10:28
+4
Тогда объявят, что во всём виноваты неуколотые. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 1525
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13.08.2021 10:32
+3
а якщо третя не допоможе тоді страта?
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13.08.2021 10:30
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В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 9191
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13.08.2021 10:24 Відповісти
Аказуецца мутации у дваждывколотых организовываюцца. Надо им по одному укольчику в месяц терь делать.
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13.08.2021 10:28 Відповісти
Меня другое интиресует:

В США разрешили делать дополнительную (бустерную) прививку некоторым лицам с ослабленным иммунитетом

А как они знают, что иммунитет ослаблен?


У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії" - Цензор.НЕТ 7900
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13.08.2021 10:41 Відповісти
Если, например, чел ВИЧ инфицированный или получает цитостатики или иммунодепрессанты, то он или его врач о чем-то таком догадываются.
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13.08.2021 12:10 Відповісти
а якщо третя не допоможе тоді страта?
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13.08.2021 10:30 Відповісти
Тогда объявят, что во всём виноваты неуколотые. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 1525
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13.08.2021 10:32 Відповісти
Та щас эти обвинители и тут вылезут. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 6995
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13.08.2021 10:33 Відповісти
Для тебе - так. У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії" - Цензор.НЕТ 6269
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13.08.2021 12:10 Відповісти
Аппетит приходит с едой В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 9695
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13.08.2021 10:31 Відповісти
"К лицам, которым рекомендовали бустер, относятся люди после операции по пересадке органов, онкобольные, имеющие СПИД, аутоиммунное заболевание, принимающие лекарства для подавления иммунитета Источник: https://censor.net/ru/n3282533
Как хотите... но прочитав список, которым рекомендовали ещё одну дозу... первое что возникло в башке- вот это: Контрольный выстрел! Никому не пытаюсь навязывать свою точку зрения, но... такой вот вывод мой: это избавление от излишнего, а значит вредного балласта.
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13.08.2021 10:31 Відповісти
В США 60 % вакцинованих, плюс великий відсоток вже перехворівших... Цікаво як виникла третя хвиля. Ну не вірю я, що це все природній процес, ці всі нові штами точно виникають не "по власній волі"
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13.08.2021 11:03 Відповісти
Немає ніякої «хвилі». Вона просто відсутня. Те, що ви прочитали-відверта брехня і провокація.
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13.08.2021 11:05 Відповісти
Брехуни і вбивці. «Страна» вступила в комуністичне гівно, а не пандемію.
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13.08.2021 11:04 Відповісти
 
 