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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Він назвав це глобальною загрозою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.
"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії", - заявив він.
Топ коментарі
+7 Lucas Jorgen
показати весь коментар13.08.2021 12:46
+6 Игорь Бех
показати весь коментар13.08.2021 10:47
+5 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар13.08.2021 10:43
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Будь ласка, зачекайте...
и пусть тогда подумают.
Эта проблема - ваша клоунская власть.
Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
Генералы-дегенераторы диванные хреновы.
Из за чего и крымнаш
Просто легализовать хочется, ну и мост для малыша маловат