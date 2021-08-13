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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"

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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Він назвав це глобальною загрозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.

"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії", - заявив він.

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Топ коментарі
+7
Что значит крымские татары вяло сопротивлялись? Там ВСУ Украины вяло сопротивлялись.
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13.08.2021 12:46
+6
Если сравнивать риск для крымчан с мифическими бандеровцами..То это все херня. В сравнении если прилетит ядерная обратка. Сдохнут все. Без исключения.А те что чудом выживут,в муках после додохнут. Жаль татар. Пострадают прицепом. Но...Тоже они в какой то степени вяловато сопротивлялись.
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13.08.2021 10:47
+5
Но есть, дядя-Кулеба, еще бОльшая проблема.
Эта проблема - ваша клоунская власть.

Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
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13.08.2021 10:43
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Поставьте американские ракеты в н.п. Дружба , что менее 500 км. от Большой Москвы
и пусть тогда подумают.
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13.08.2021 10:41 Відповісти
Но есть, дядя-Кулеба, еще бОльшая проблема.
Эта проблема - ваша клоунская власть.

Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
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13.08.2021 10:43 Відповісти
То что они там разместят ЯО это в принципе хорошо. Когда кацапы свалят из крысма оно достанется нам на халяву!!! Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза" - Цензор.НЕТ 1550
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13.08.2021 10:44 Відповісти
Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие/ Жалобное кудахтанье Кулебы не поможет. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой.Рукой в которой будет атомная бомба.По примеру Израиля. Премьер - министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим». Кодлан Коломойского будет вредить -выслать его к Путину, К.е.м.ь. Чтобы Украина не исчезла как исчезла УНР.
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13.08.2021 10:46 Відповісти
Если сравнивать риск для крымчан с мифическими бандеровцами..То это все херня. В сравнении если прилетит ядерная обратка. Сдохнут все. Без исключения.А те что чудом выживут,в муках после додохнут. Жаль татар. Пострадают прицепом. Но...Тоже они в какой то степени вяловато сопротивлялись.
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13.08.2021 10:47 Відповісти
Что значит крымские татары вяло сопротивлялись? Там ВСУ Украины вяло сопротивлялись.
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13.08.2021 12:46 Відповісти
Коли татари під стінами ВР криму перемогли кацапів (до речі, кацапи з ганьбою втекли), до них вийшов Чубаров і сказав: "до дому, всі додому". Наступного дня кацапи захопили совмін і вр криму.
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13.08.2021 15:04 Відповісти
Во первых там уже была смерть. Во вторых, я уже не первый год слышу, что вот татары... А хочется услышать, что ты сделал для спасения Украины? Это приехал и помог?
Генералы-дегенераторы диванные хреновы.
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13.08.2021 16:45 Відповісти
Кто
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13.08.2021 16:46 Відповісти
Мова не про татар, ви не зрозуміли. Мова про те, хто дав їм наказ розійтися по домах. Тобто, крим це живець, на котрого взяли рашку - геополітика. Кримськи татари, наваляли тоді кацапам по саме нехочу, але зараз кацапи відіграються над ними.
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13.08.2021 17:24 Відповісти
Большинство ВСУ Украины в Крыму перешли на сторону России. А что было делать остальным - героически погибнуть ?
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13.08.2021 17:04 Відповісти
перечитай стенограмму СНБО по поводу Крыма ....референдума и зеленых человечков.....как ВрИО президента Турчинов застраховал свою и парашника задницу, тем, что не стал оборонять Крым .....тогда еще Путин не признавал,что это его войска....он их признал после референдума. Отсюда вывод - парашник с пастором продали наш Крым х..лу.
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14.08.2021 11:20 Відповісти
из ВСУ кстати мало перешло....токо местные контрактники в основном рядовые и младший комсостав.....а вот СБУ-шников перешло почти 2000.....также менты и прокуроры....Поклонскую помнишь?
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14.08.2021 11:27 Відповісти
Хіба його там вже нема?
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13.08.2021 12:47 Відповісти
оно уже давно там....
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13.08.2021 13:23 Відповісти
А что же пан министр не информирует граждан, что Украина открыла воздух самолетам страны-агрессора ? Заходим на Флайтрадар и - опа! Москва - Ларнака, москва - Анталия идут над нами, как вдоль по питерской !
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13.08.2021 13:56 Відповісти
Для всех цивилизованных стран, Крым является территорией Украины, значит, кацапия ввозит на территорию Украины ядерное оружие.
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13.08.2021 14:12 Відповісти
А может этим оружием угрожал арахамия, чтоб европейские страны зенедоумку и еже с ним деньги "подносили".
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13.08.2021 16:54 Відповісти
Глобальна загроза - то ядерна зброя в Брянській області на кордоні з Чернігівщиною за 200 км від Києва.
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13.08.2021 17:07 Відповісти
Оно там давно в Севастополе на базе
Из за чего и крымнаш
Просто легализовать хочется, ну и мост для малыша маловат
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13.08.2021 17:38 Відповісти
це так щоб потім торгуватися. В історії СРСР був факт такої торгівлі, коли наставили СС20, а потім Горбі їх знищував. І шо ? Получилось. Перекинули в чисте поле війська з під Китаю, ми будемо воювати. А потім почали верещати - Байден здався, оцінив "мощь российского оружия" Путин - наш рулевой. Це просто блеф. Юра Швець навіть точно завав день, коли вони будуть відводити. Торговля, однако. Нічого вони розміщати не будуть, бо самі ж підірвуться.
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14.08.2021 05:18 Відповісти
ЭТО ЗНАК ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ В РОССИЮ !!!
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14.08.2021 10:19 Відповісти
Наши гастарбайтеры уже давно туда вторглись... Без всяких знаков. Три миллиона человек...
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14.08.2021 13:45 Відповісти
"наміри"? та я читав новинах ще декілька років назад, що там вже є ядерна боНба. про які "наміри" йдеться?
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14.08.2021 13:50 Відповісти
 
 