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Кривий Ріг (810) обвалення (120) супермаркет (58)

В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

В одному із супермаркетів Кривого Рогу в районі Інгулець обвалилася стеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Судячи з фото з місця подій, впала підвісна конструкція у м'ясному відділі. Користувачі Facebook повідомляли, що постраждав покупець.

12 серпня адміністрація закрила магазин "з технічних причин".

В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля 01

Як згодом розповіли у керівництві супермаркету, конструкцію, що впала, встановили пів року тому під час ремонту.

"Справді, підвісна конструкція в цьому супермаркеті впала. Вона була встановлена в січні 2021 року після реконструкції. Це сучасний магазин з оновленим дизайном, частиною якого є ця підвісна конструкція. Підрядник встановлював її на стелі з дотриманням усіх чинних будівельних вимог і норм безпеки", - цитує "Днепр вечерний" представника магазину Олександра Шутя.

За його словами, постраждалій людині надали необхідну допомогу, а супермаркет оплатив "екстрені витрати".

В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля 02

"Адміністрація супермаркету наполягла на перевірці стану його здоров'я в медичному закладі і сплатила екстрені витрати. Госпіталізація та лікування не знадобилися. Медики переконалися, що здоров'ю відвідувача нічого не загрожує, і він наступного дня вийшов на роботу", - заявив Шуть.

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В адміністрації стверджують, що провели позапланову перевірку схожих конструкцій у всіх магазинах мережі спільно з підрядником, а також ініціювали стягнення матеріальної шкоди з підрядника.

В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля 03

"Причини, через які не була проведена належна перевірка надійності конструкції підрядником і технічним відділом, з'ясовуються. За результатами перевірки можемо впевнено стверджувати, що всі елементи в наших магазинах надійно закріплені та безпечні для клієнтів і співробітників", - повідомили в керівництві супермаркету.

В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля 04
Фото: соцмережі
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Топ коментарі
+8
На месте посетителя должен был быть Зе!!!
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13.08.2021 10:44
+5
Та он, вообще, везунчик. В мясном отделе... А могли ж сразу, по-тихому, в холодильник, а потом и на витрину..
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13.08.2021 10:48
+4
В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 995
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13.08.2021 11:09
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На месте посетителя должен был быть Зе!!!
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13.08.2021 10:44 Відповісти
В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 995
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13.08.2021 11:09 Відповісти
камни с неба на зебилов начали падать...
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13.08.2021 11:56 Відповісти
Та он, вообще, везунчик. В мясном отделе... А могли ж сразу, по-тихому, в холодильник, а потом и на витрину..
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13.08.2021 10:48 Відповісти
В пирожки.
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13.08.2021 11:12 Відповісти
Да куда угодно: в колбасу, в чебуреки, на фарш, на отбивные или эскалопы В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 4062
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13.08.2021 11:19 Відповісти
ааааааа, так это Варус..., а я думала атб..., это конкуренты постарались, потому-что никто не виноват, а потолок рухнул...
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13.08.2021 10:53 Відповісти
Взяли тяжёлую плитку для отделки стен (а может и пола) и подвесили на потолке ...
Кто утвердил такое решение - муддакк.
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13.08.2021 11:11 Відповісти
це не керамічна плитка, хоч і схожа на неї, це стельові панелі)
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13.08.2021 11:21 Відповісти
Я і не знав, що Вофка до мами їздив...
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13.08.2021 11:19 Відповісти
цыганов там ой мама..
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13.08.2021 11:53 Відповісти
З 2019 року це прокляте місто!
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13.08.2021 15:23 Відповісти
 
 