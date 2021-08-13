Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн, з них 11 млрд грн реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку, - Рахункова палата

Пенсіонерам з окупованих територій на початок 2021 року заборгували 83 млрд гривень. З них 11 млрд гривень реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку на території, підконтрольній владі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Як наголошується в повідомленні, заборгованість виникла через те, що протягом трьох років Уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Крім того, немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період. Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 млрд гривень.

Крім того, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед внутрішньо переміщеними особами на початок цього року становили 7,8 млрд грн, з них реальні – 0,8 млрд гривень.

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Аналіз Рахункової палати також встановив, що протягом 2019–2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 млрд гривень. Проте до сьогодні механізм компенсації державою-агресором, зокрема прямих витрат ВПО, які виникли внаслідок вимушеного переміщення, та підготовки претензії України до Росії згідно з вимогами законодавства, не розроблений. Наразі такі витрати фінансуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також коштів благодійної або міжнародної допомоги.

За даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПЛ, які перебувають на обліку, скоротилася майже на 12% - з 1,65 млн у 2017 році до 1,46 млн у 2021 році.