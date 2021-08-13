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Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн, з них 11 млрд грн реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку, - Рахункова палата

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн, з них 11 млрд грн реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку, - Рахункова палата

Пенсіонерам з окупованих територій на початок 2021 року заборгували 83 млрд гривень. З них 11 млрд гривень реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку на території, підконтрольній владі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Як наголошується в повідомленні, заборгованість виникла через те, що протягом трьох років Уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Крім того, немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період. Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 млрд гривень.

Крім того, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед внутрішньо переміщеними особами на початок цього року становили 7,8 млрд грн, з них реальні – 0,8 млрд гривень.

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Аналіз Рахункової палати також встановив, що протягом 2019–2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 млрд гривень. Проте до сьогодні механізм компенсації державою-агресором, зокрема прямих витрат ВПО, які виникли внаслідок вимушеного переміщення, та підготовки претензії України до Росії згідно з вимогами законодавства, не розроблений. Наразі такі витрати фінансуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також коштів благодійної або міжнародної допомоги.

За даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПЛ, які перебувають на обліку, скоротилася майже на 12% - з 1,65 млн у 2017 році до 1,46 млн у 2021 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7826
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13.08.2021 10:48
+17
С какого это хера Украина им чото должна? Пусть им ***** платит пенсии!!! Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 4181
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13.08.2021 10:46
+11
Когда в етой стране больше будут беспокоиться за жизнь украинцев а не сепаров и колаборантов?
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13.08.2021 11:04
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С какого это хера Украина им чото должна? Пусть им ***** платит пенсии!!! Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 4181
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13.08.2021 10:46 Відповісти
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7826
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13.08.2021 10:48 Відповісти
По сути бабло халявное на баллансе. А экономика все равно в жопе. Лучше бы показали,что в Украине перемены пошли. В лучшую сторону.
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13.08.2021 10:49 Відповісти
Они и пошли, только в противоположную сторону. И мало того, даже не пошли, а побежали.
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13.08.2021 10:51 Відповісти
То,что те придурки - нет никакого сомнения. Но по сути у государства миллиард евро тех придурков. Которые невостребованы. Бери и крути их. Что и делается. Только уверен ,происходит это лишь для частных отдельных лиц у власти.
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13.08.2021 10:57 Відповісти
Два миллиарда евро.
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13.08.2021 10:58 Відповісти
Ого, какой порядок цифр! Даже сказать нечего... Придется прощаться, не знаю- на какое время. Свет вырублен с 08.30 и батарея садится... А ведь не хотелось за водкой идти, но придется. Скука...
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13.08.2021 10:50 Відповісти
Ага, Лугандонія ні хріна не платить, то хрін і пенсії тим хто там живе!
Хай Путік їм платить, вони ж мріяли про паРашу!
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13.08.2021 10:52 Відповісти
надо немного подождать спутник изменит баланс
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13.08.2021 10:59 Відповісти
Обсерутся.
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13.08.2021 11:00 Відповісти
Если бы только. После "Спутника" могут и не выжить.
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13.08.2021 11:23 Відповісти
Да насрать. А сколько задолжали пенсионерам которые не в окупации? Или вы считаете что $100 средняя пенсия в Украине ето нормально для жизни страны живущей по европейским ценам?Или все такие ето геноцид украинского народа. А окупированные территории обязаны кормить окупанты.
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13.08.2021 11:02 Відповісти
Когда в етой стране больше будут беспокоиться за жизнь украинцев а не сепаров и колаборантов?
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13.08.2021 11:04 Відповісти
Неужели не понимаете? Это же будущие избиратели ОПЗЖ и СН !
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13.08.2021 11:20 Відповісти
Так мы же им воду даём, а там задолженность.
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13.08.2021 11:05 Відповісти
стоп... содержание граждан на оккупированных территориях несет страна-оккупант... то есть расия... и Украина должна этот вопрос поднимать ежедневно, пока кацапы от злости не подохнут...
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13.08.2021 11:13 Відповісти
Хотя бы не прекратила Украина выплачивать по 2000 дол пенсии тем пенсионерам, что выехали на ПМЖ в Израиль. Мы уж как-нибудь в Украине перебьёмся. Как-никак на своей Родине.
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13.08.2021 11:17 Відповісти
Треба бути гуманними і пробачити ті борги по формулі "кому я винний, тому прощаю".
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13.08.2021 11:18 Відповісти
Новый дерибан
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13.08.2021 11:19 Відповісти
так пускай обращаются в пенсионный фонд по месту жительства
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13.08.2021 11:29 Відповісти
Там жишь наши люди,,,,, тьфу ***
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13.08.2021 11:45 Відповісти
Краще подумали про пенсіонерів які живуть на підконтрольних територіях, адже вони не живуть а виживають ,а за пенсіонерів лднр хай піклуются всякі пушиліни та інша рашиська мерзота,.до того багато хто з тих пенсіонерів мають російський паспорт і люто ненавидять Украіну.
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13.08.2021 11:51 Відповісти
Счетную палату больше беспокоит те, кто не выбирал ВР Украины, не платил взносы в ПФ, кто поддерживает внешнего врага, кто является уже гражданином страны-оккупанта (РФ), кто радуется смерти наших воинов, чем граждане свободной Украины, те кто выбирал ВР, кто платил в ПФ, кто содержит и кормит эту власть, кто защищает свою Родину.
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13.08.2021 12:04 Відповісти
как наших пленных провели по доунецку все забыли....а как потрошат нас олигархи и ничё не сделаеш закатают моментально..горе побеждённым и кочючая проволка вдоль частных полей не за горами оно и так их кластеры и вышечки с пулемётами сто лет прошло а всё тоже самое но теперь истребят по чистую
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13.08.2021 12:30 Відповісти
та *****! (мікіла азіров, вождь данбасітів)
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13.08.2021 12:37 Відповісти
а в пенсионный даунбасы платят?
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13.08.2021 12:40 Відповісти
они как там думают, нам платят по две пенсии и нам хорошо, какая разница Путин или Зеленский, Украина нас кормит а вот они в пенсионный фонд не перечисляют ни копейки. Вопрос, если вам жалко этих пенсов платите со своего кармана, а не пенсионного фонда Украины и представьте сумму 83 млрд. грн. Насколько можно было повысить пенсии тем кто проживает в Украине!
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13.08.2021 12:48 Відповісти
А сколько миллиардов гривен отчислений из ордло поступило в ПФУ за период 2014-2021?????????????????????????????????????????
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13.08.2021 12:52 Відповісти
Какая сумма была уплачена с оккупированных территорий в украинский пенсионный фонд за 2014-2021 год? Скорее всего 0 грн.00 коп. Налоги платят лохи с неоккупированных территорий. Кормильцы же только кормятся.
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13.08.2021 13:05 Відповісти
83 млд.грн = 2,5 млд евро. Надо взять кредит и заплатить кормильцам. Пусть и дальше стреляют.
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13.08.2021 13:06 Відповісти
А неокупованим пенсіонерам та жертвам банківської ощадливості скільки заборгували? Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн, з них 11 млрд грн реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 1207
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13.08.2021 13:57 Відповісти
Господи,ізбави нас від ворогів наших! Чинуші із ПФ "Бояришника" обпились,чи на конопляний лан на екскурсію їздили? Засранці! Оті гади булдуть нас і наших дітей вбивати, а ми гроші їм платити,чи як?! Краще оті пенсійні гроші направте на підняття пенсій українцям,а не бл+++дям із новими паРашеськими паспортами і путінвведівойсками! Чому я маю горбатитись на якогось динирівського козла,який однією рукою бере українську пенсію,а другою стріляє
в мого сина? Тільки попробуйте перевести в оті діри хоч копійку,буде вам дуже погано!
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13.08.2021 14:25 Відповісти
Маю родичів на окупованих територіях (Луганськ) - двоюрідна сестра матері. Десь раз на півроку розмовляєм по телефону. Тітка та її чоловік - пенсіонери. Вони отримують по дві пенсії - від України та від лнр, і їх усе влаштовує. От скажіть навіщо їм переїжджати звідти на підконтрольні територіі, де буде у них тільки одна пенсія, навіщо їм бажати деокупації, коли вони будуть від того не в виграші? І таких там багато.
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13.08.2021 15:08 Відповісти
 
 