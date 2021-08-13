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Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Девелоперська компанія "Статус Груп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію в 2017 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналісту ЕП місцеві жителі.

Йдеться про 6-поверховий будинок в житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.

Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках 01

Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будівлі як мінімум до 9 поверхів.

Як видно з опублікованих фотографій, уздовж будівельного майданчика відсутній захисний паркан.

Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках 02

На сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир в "новій черзі" будівництва.

За даними ЕП, контроль над компанією "Статус Груп" має її колишній директор, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Стрихарський.

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ЕП звернулася до "Статус Груп" по коментар, однак на момент публікації новини його не отримала.

Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках 03
Фото: Економічна правда

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
можно, конечно, если ты слуга народа...
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13.08.2021 11:00
+10
А шо, так можно было??? (с). Во, дела, ноу-хау, однако!
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13.08.2021 10:59
+7
слуги урода
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13.08.2021 11:00
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А шо, так можно было??? (с). Во, дела, ноу-хау, однако!
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13.08.2021 10:59 Відповісти
можно, конечно, если ты слуга народа...
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13.08.2021 11:00 Відповісти
и Виталик наверно ничего не знает
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13.08.2021 13:06 Відповісти
Они ещё и метро проведут через 9-й этаж. Далі буде.
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14.08.2021 10:24 Відповісти
ну, порішали із зеленню - але квапляться...

"Незаконне будівництво.
03.03.2018 скасовано всі дозвільні документи на будівництво цього ЖК та декларації про введення його в експлуатацію".
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13.08.2021 11:07 Відповісти
Контроль над забудовником має колишній директор, народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Стріхарський. Саме він до середини 2019 року й значився власником компанії.
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13.08.2021 11:16 Відповісти
слуги урода
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13.08.2021 11:00 Відповісти
будет где первым ледям пофестивалить
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13.08.2021 11:00 Відповісти
куй железо не отходя от кассы
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13.08.2021 11:04 Відповісти
ну да, ну да - мєсто жирноє, поряд пляж і Південний міст

з відгуків на гуглі:
"Вічна добудова з сумнівними дозвільними документами. Але ставок із фонтаном у дворі дуже гарний."
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13.08.2021 11:04 Відповісти
іще прекрасного з гугла:

Не знаю, с чего начать описывать прелести данного ЖК, начну сначала.
Въезд в комплекс - через дорогу шириной ровно в 1 (один) автомобиль, из-за чего даже в выходной там тянучка. Выезд - через светофор, который горит 2 минуты красный, 10 секунд зеленый, и надо пропустить пешеходов еще.
После внезапной холодной (аж минус 17 было!) зимы всё уже 3 месяца перекопано, чинят трубы, проводку, всё, и не закапывают обратно - видимо, строили с умом, на века, а теперь улучшают, чтобы простояло тысячелетия.
Парковочных мест, ну такое, как и везде в Киеве - кто успел тот и сел.
Сами дома. Звукоизоляция практически отсуствует. Во дворе, где обещали вид, воткнули бизнес-центр, и строят еще что-то. Обещали зону отдыха на крыше, теперь сказали "Ну это вы не так поняли, мы не обещали, крыша и есть крыша".
Цены при всех вышеперечисленных "плюсах" не низкие. В общем, 1 из 5, чисто за то, что он есть физически, а можно было бы поставить 0,5 из 5 - поставил бы.
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13.08.2021 11:12 Відповісти
Это не все. Там возле дома есть еще речка от застройщика. Ну как речка, это канава в которую заливали все что можно было вилить во время стройки. Зато берега красивые!
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Адекватные люди в черте Киева на пляжи не ходят.
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13.08.2021 16:53 Відповісти
Разве что отлить.
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14.08.2021 10:22 Відповісти
А також сміттєспалювальний завод і станція аерації .
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13.08.2021 17:09 Відповісти
а что по этому поводу думают жители дома?
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13.08.2021 11:11 Відповісти
можна їм писати сюди https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky
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13.08.2021 11:14 Відповісти
Сам занимаюсь строительством и постоянно удивляюсь чем думают люди покупая в таких домах квартиры задорого.
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13.08.2021 11:24 Відповісти
Думают о том как продать ещё задороже))
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13.08.2021 13:12 Відповісти
а что по этому поводу думает мер города ?
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13.08.2021 13:04 Відповісти
Мер застолбил себе этаж.
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14.08.2021 10:21 Відповісти
Пентхаус превращается... превращается пентхаус..
Хотя 6 этаж и так был недопентхаусом)
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13.08.2021 11:15 Відповісти
Главное не боятся люди покупать там квартиры. Все таки на Осокорки ето болота, кроме того здание и фундамент вряд ли рассчитывались на удвоенную нагрузку. А природа сейчас очень балуется катаклизмами и землятресениями.
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13.08.2021 11:22 Відповісти
Всі осокорки насипали і піднімали територію. Щоб не було підтоплень... Але деякі забудовники плюнули на це. В тому числі і цей... Рано чи пізно це все підтопить. Хз. хто там квартири купляє...
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13.08.2021 11:22 Відповісти
може частина паль просісти і тріщини підуть по моноліту і стінах
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13.08.2021 16:15 Відповісти
Тогда всех выселят и откроют там бизнес-центр.
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14.08.2021 10:20 Відповісти
ну до дяді толі войцеховського ще рости і рости, хехе. але напрям задано вірний
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13.08.2021 11:22 Відповісти
По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.

Кто бы сомневался. На такую хрень ради бабла только полный дегенерат мог решиться.
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13.08.2021 16:51 Відповісти
интересно, как сильно все удивятся, когда узнают что все дома в жк 10ти этажные.... и этот тоже планировался как 10 этажный. обожаю наш народ, критического мышления 0, зато как бойню устроить так первые Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках - Цензор.НЕТ 7696
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13.08.2021 17:23 Відповісти
Смущает отсутсвие ограждения вокруг места, где идёт стройка. Но не думаю, что достаивают прямо так без документов и согласований.
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13.08.2021 18:11 Відповісти
Буря в стакане воды. Застройщик из «Слуги народа», порохоботы возбудились сразу, даже не вникая в чем дело.))
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13.08.2021 19:21 Відповісти
Насколько я знаю с документами там все нормально, остается вопрос безопасности местных жителей, которая должна быть решена. Озаботились бы этим лучше.
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13.08.2021 19:53 Відповісти
Вполне симпатичное здание.Рядом построили школу, а теперь достраивают само здание до запланированной этажности. Чего раскричались ?
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13.08.2021 20:25 Відповісти
Праильна. И школу надо достроить. И учителей в ней доучить.
И садик рядом построить - ученикам же надо девать куда-то энергию.
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14.08.2021 10:19 Відповісти
6 этажей - это ни о чём . Ещё 20-чку можна накинуть.
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14.08.2021 10:17 Відповісти
 
 