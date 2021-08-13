Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Девелоперська компанія "Статус Груп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію в 2017 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналісту ЕП місцеві жителі.
Йдеться про 6-поверховий будинок в житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.
Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будівлі як мінімум до 9 поверхів.
Як видно з опублікованих фотографій, уздовж будівельного майданчика відсутній захисний паркан.
На сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир в "новій черзі" будівництва.
За даними ЕП, контроль над компанією "Статус Груп" має її колишній директор, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Стрихарський.
ЕП звернулася до "Статус Груп" по коментар, однак на момент публікації новини його не отримала.
Будь ласка, зачекайте...
"Незаконне будівництво.
03.03.2018 скасовано всі дозвільні документи на будівництво цього ЖК та декларації про введення його в експлуатацію".
з відгуків на гуглі:
"Вічна добудова з сумнівними дозвільними документами. Але ставок із фонтаном у дворі дуже гарний."
Не знаю, с чего начать описывать прелести данного ЖК, начну сначала.
Въезд в комплекс - через дорогу шириной ровно в 1 (один) автомобиль, из-за чего даже в выходной там тянучка. Выезд - через светофор, который горит 2 минуты красный, 10 секунд зеленый, и надо пропустить пешеходов еще.
После внезапной холодной (аж минус 17 было!) зимы всё уже 3 месяца перекопано, чинят трубы, проводку, всё, и не закапывают обратно - видимо, строили с умом, на века, а теперь улучшают, чтобы простояло тысячелетия.
Парковочных мест, ну такое, как и везде в Киеве - кто успел тот и сел.
Сами дома. Звукоизоляция практически отсуствует. Во дворе, где обещали вид, воткнули бизнес-центр, и строят еще что-то. Обещали зону отдыха на крыше, теперь сказали "Ну это вы не так поняли, мы не обещали, крыша и есть крыша".
Цены при всех вышеперечисленных "плюсах" не низкие. В общем, 1 из 5, чисто за то, что он есть физически, а можно было бы поставить 0,5 из 5 - поставил бы.
Хотя 6 этаж и так был недопентхаусом)
Кто бы сомневался. На такую хрень ради бабла только полный дегенерат мог решиться.
И садик рядом построить - ученикам же надо девать куда-то энергию.