Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж

Девелоперська компанія "Статус Груп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію в 2017 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналісту ЕП місцеві жителі.

Йдеться про 6-поверховий будинок в житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.

Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будівлі як мінімум до 9 поверхів.

Як видно з опублікованих фотографій, уздовж будівельного майданчика відсутній захисний паркан.

На сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир в "новій черзі" будівництва.

За даними ЕП, контроль над компанією "Статус Груп" має її колишній директор, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Стрихарський.

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ЕП звернулася до "Статус Груп" по коментар, однак на момент публікації новини його не отримала.



Фото: Економічна правда