Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба
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Міністерство закордонних справ України не отримувало звернення від українців з Афганістану щодо евакуації. Водночас, відпрацьовуються шляхи, щоб громадяни могли покинути країну.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр нагадав, що вчора була видана рекомендація України покинути країну.
"Ми вже почали почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації у разі потреби. Наразі звертань від українців не було", - сказав Кулеба.
За його словами, в Афганістані зараз "крихка ситуація".
"Україна та Афганістан мала дружні відносини. Нам обєднує трагедія збитого з Іраном літака. Бажаємо миру", - сказав міністр.
Топ коментарі
+2 IgorYakovlevich
показати весь коментар13.08.2021 12:10
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 11:29
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Центральное правительство тоже ниче не контроллирует. Оно же и назначило напрочь корумпированных и продажных местных правителей.
Для американцев это определённый шок. Они 20 лет пытались сделать из этих дикарей людей. Учили их помогали деньгами. Создали, обучили и вооружили им неплохую армию в 300 тыс. Но нутро осталось полностью коррумпированным/продажным и легко развалилось под натиском кучки боевиков на моциках.