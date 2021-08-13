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Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України не отримувало звернення від українців з Афганістану щодо евакуації. Водночас, відпрацьовуються шляхи, щоб громадяни могли покинути країну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр нагадав, що вчора була видана рекомендація України покинути країну.

"Ми вже почали почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації у разі потреби. Наразі звертань від українців не було", - сказав Кулеба.

За його словами, в Афганістані зараз "крихка ситуація".

"Україна та Афганістан мала дружні відносини. Нам обєднує трагедія збитого з Іраном літака. Бажаємо миру", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало українців покинути Афганістан
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Топ коментарі
+2
Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
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13.08.2021 12:10
+1
Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
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13.08.2021 11:29
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Правила форума Рада форумчан
В Афганістані та в сусідніх країнах назріває катастрофа. Наступ талібів призводить до еміграції мільйонів афганців в сусідні країни, особливо в Туреччину. В Туреччині вже починаються народні протести прот афганських біженців і ситуація стає вибуховою! Виведення американських та британських військ з Афганістану повністю розвалює систему безпеки Афганістану і всі ці афганські солдати на навчання яких були викинуті мільярди доларів, замість того щоб воювати з талібами тепер просто емігрують з Афганістану в інші країни. Можемо створити кілька афганських бригад в ЗСУ для ведення війни з російськими терористами, потрібно тільки приютити пару сотень тисяч афганських біженців.
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13.08.2021 12:05 Відповісти
Сегодня дежурить-кукарекать Кулебе. Остальные отказались-от греха подальше.
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13.08.2021 11:13 Відповісти
Им виднее. Есть с чем сравнивать. Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3348
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13.08.2021 11:16 Відповісти
Месяц два и талибы возьму страну под контроль, хорошо это или плохо - посмотрим Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6571
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13.08.2021 11:16 Відповісти
Уже были. Теракт в США в 2001-м с ними связывают.
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13.08.2021 11:24 Відповісти
Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
показати весь коментар
13.08.2021 11:29 Відповісти
Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
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13.08.2021 12:10 Відповісти
Контролем это сложно назвать. 30 тыс талибов на мотоциклах не способны что-то контроллировать. Война идет в основном по телефону/месенджеру. Талибы просто договариваются с местными князьками. После чего в город заезжают джигиты на моциках и вешают новый флаг.
Центральное правительство тоже ниче не контроллирует. Оно же и назначило напрочь корумпированных и продажных местных правителей.
Для американцев это определённый шок. Они 20 лет пытались сделать из этих дикарей людей. Учили их помогали деньгами. Создали, обучили и вооружили им неплохую армию в 300 тыс. Но нутро осталось полностью коррумпированным/продажным и легко развалилось под натиском кучки боевиков на моциках.
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13.08.2021 11:33 Відповісти
Ага, нутро віновато... Не винесла душа поета бремені бєлого чєловєка ))
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13.08.2021 12:16 Відповісти
Вангую що до 11 вересня. До річниці, так сказать.. США вже переживають чи зможуть встигнути евакуювати посольство і перекидають кілька батальйонів для охорони.
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13.08.2021 12:15 Відповісти
 
 