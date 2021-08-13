УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15527 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 399 44
Литва (1531) мігранти (673)

Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою

Перший нелегальний мігрант, який потрапив у Литву з Білорусі, 12 серпня вилетів додому в Ірак. За новою програмою йому придбали квитки і заплатили 300 євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.

Громадянин Іраку незаконно в'їхав до Литви 20 червня і подав заяву про надання притулку. Але Департамент міграції вирішив не надавати йому притулку.

В іноземця були документи, що посвідчують особу, та у співпраці з офіційними органами він вирішив повернутися в Ірак, пояснюють у міністерстві.

Квитки йому придбали у співпраці з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex. Також Литва заплатила іноземцю 300 євро. Найближчим часом ще 10 громадян Іраку та інших країн готуються виїхати з країни за новими правилами.

Так, на тлі міграційної кризи у Литві вирішили платити 300 євро нелегальним мігрантам, які хочуть повернутися додому, щоб прискорити їхній від'їзд. Гроші можна отримати лише один раз. Якщо людина знову опиниться в Литві, на отримання допомоги вона претендувати не зможе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Ща половина Беларуси туда ломанётся за 300 Еврами
показати весь коментар
13.08.2021 11:25
+9
Тепер відбою не буде від бажаючих отримати халявні 300 євриків.
показати весь коментар
13.08.2021 11:25
+8
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
13.08.2021 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ща половина Беларуси туда ломанётся за 300 Еврами
показати весь коментар
13.08.2021 11:25 Відповісти
головне щоб не кацапи Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 4175
показати весь коментар
13.08.2021 11:26 Відповісти
так эти черно-бурые почти все из кацапии- в белой рашке стоко тысяч днем с вогнем...(((
показати весь коментар
13.08.2021 14:15 Відповісти
хороший старт-ап кстати Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 6215
показати весь коментар
13.08.2021 11:27 Відповісти
Будете за мной
показати весь коментар
13.08.2021 11:40 Відповісти
Э, я ещё вчера утром очередь занимал
показати весь коментар
13.08.2021 11:51 Відповісти
для себя или для гендля?
показати весь коментар
13.08.2021 12:00 Відповісти
Вот тока не надо, вас здесь не стояло 😁
показати весь коментар
13.08.2021 13:18 Відповісти
Не надо ля-ля. Я на 5 минут отлучился - кофе ходил попить. Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 5875
показати весь коментар
13.08.2021 13:21 Відповісти
Не верю (с)😁
показати весь коментар
13.08.2021 13:22 Відповісти
Тепер відбою не буде від бажаючих отримати халявні 300 євриків.
показати весь коментар
13.08.2021 11:25 Відповісти
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
13.08.2021 11:26 Відповісти
Сейчас бацька за откат в 100 евро эшелонами их из Афганистана завозить будет
показати весь коментар
13.08.2021 11:31 Відповісти
Только самолётами !
Эшелонами только из РФ !
показати весь коментар
13.08.2021 11:37 Відповісти
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе

...только пересёк границу, развернулся и попёр назад в Литву за следующим подгоном. Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9854
показати весь коментар
13.08.2021 11:32 Відповісти
Только усики тушью нада дорисовать, чтоб второй раз не признали Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 8684
показати весь коментар
13.08.2021 11:41 Відповісти
Если раз в неделю приходить к пограничникам на границу Литвы, то в месяц получается 1200 евро. Так, нехер тут сидеть в офисе, выезжаю
показати весь коментар
13.08.2021 11:58 Відповісти
вальдемар, фантазируй лучше про эротику и секс... и читай статью, там все написано. придется тормознуть с выездом... Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 9563
показати весь коментар
13.08.2021 12:03 Відповісти
Как попасть незаконно в Литву? Подскажите. Будете в доле. Хочу тоже получить 300 евриков.
показати весь коментар
13.08.2021 12:03 Відповісти
Элементарно...садишься в Одессе на поезд до Питера..и выскакиваешь в беларашке...а далее пешкарусом по болотам
показати весь коментар
13.08.2021 18:00 Відповісти
О хитрецов смеющихся то скока над Литвой. Бысто маски слетают. Не стыдно? Мышедрузья. Беженцы за переправку "в Европу" платят от 3000 до 5000 $. Содержание пойманного беженца, как и содержание инфраструктуры и персонала/полиции намного болше чем 300$. Чем быстрей такой беженец свалит приготовленным авиарейсом с нашей головы к себе в Ирак тем лучше и там раскажет как он "зарабатывал" с переездом в Германию приобретя 300 баксов, при этом потеряв мин. 3000$. Но там на диване с пивом и двойками по математике наверно видней
показати весь коментар
13.08.2021 12:05 Відповісти
Протипіхотні міни дешевші ніж 300 євро. Їб.ться з цими чурками далі..
показати весь коментар
13.08.2021 12:11 Відповісти
Дешевле, але они запрещены. Литва правовая страна и держитса соглашений. С Мордором путаете.
показати весь коментар
13.08.2021 12:13 Відповісти
Ну-ну, розовиє ельфи. Держітєсь дальше.
показати весь коментар
13.08.2021 12:19 Відповісти
Я вижы вы представления неимеете что такое правовое государство, ни дня неживя в таковом. Фантазируя на диване про пулеметы и противопехотные мины против мирного населения вам ближе по менталитету к мордорским оркам. Обзывания розовыми {зачеркнуто пони} елфами, вашим фантазиям весу непридают. В добрий путь.
показати весь коментар
13.08.2021 13:34 Відповісти
Если можна, в двух словах ...
А в каком состоянии, вообще, была граница прибалтийских стран с Беларусией и РФ ??
показати весь коментар
13.08.2021 14:15 Відповісти
Не експерт по границам, но точно думаю, не хуже вашей. Cocтояние вашей границы должна бы больше вас волновать
показати весь коментар
13.08.2021 15:18 Відповісти
Совершенно верно.
Я без иронии. По факту.
У нас рвы роют уже 7 лет. Заборы ставят, КСП ровняют.
Только у нас длинна границы 1500 км.
показати весь коментар
13.08.2021 17:55 Відповісти
Какое мирное население? Мирное население - это граждане Литвы. А этот фанатичный зброд, который завозят к вам как скот и который вы как "правовая страна" обязаны кормить - это не мирное население. Это чуждые пришлые чужаки, которые, едва успев ступить на территорию чужой страны, которая им ничем не обязана, требуют еды, крова и денег. И прямой дороги в Германию. Вам было мало советов, дружбы народом и прочего бреда? Когда эта нечисть побежит из лагерей и начнет грабить и насиловать литовских граждан, вспомните и эльфои и пони. Полько поздно будет.
показати весь коментар
13.08.2021 14:17 Відповісти
Тут можно и дальше фантазировать по поводу ефективности пулеметов, мин, рвов с крокодилами и газа в лагерях для всякого сброда. Тока вот 'сброда' в реалности, в правовом поле как такого нету. Если человек безоружен, стрелят даже у вас нелзя. И тут можно сотрясать воздух хоть до посиненя, тока реалности ето неизменит. Cядет лябой за убение невинного, с пони ли, с елфом ли, или без оного.
показати весь коментар
13.08.2021 15:42 Відповісти
По нарушителямм границы стрелять нужно. Есть порядок действий пограничного наряда.
показати весь коментар
13.08.2021 17:57 Відповісти
Так вони ж заборонені ??
показати весь коментар
13.08.2021 12:15 Відповісти
Та ради бога. Кулемети ще ніхто не заборонив як і захисні інженерні полоси з ровами, та колючим дротом.
показати весь коментар
13.08.2021 12:18 Відповісти
Наче так, але прибалти чомусь тільки зараз колючий дріт почали тягнути.
Незрозуміло що у них там вже 30 років було.
показати весь коментар
13.08.2021 14:12 Відповісти
Грошей було жалко. Тепер вже не жаліють.
показати весь коментар
13.08.2021 14:18 Відповісти
Вот бы и у нас так на раисю. Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 1165
показати весь коментар
13.08.2021 12:16 Відповісти
Тільки замість €300 підсрачника в дупу!
показати весь коментар
13.08.2021 12:51 Відповісти
Ну вдома в Іраку на рік мабуть вистачить
показати весь коментар
13.08.2021 12:40 Відповісти
Щас ломанутся. Подсрачник им нужно выдавать, а не 300 евро.
показати весь коментар
13.08.2021 12:41 Відповісти
на самолете покатали еще и 300 евро выдали. Отличный бизнес - можно ездить 2-3 раза в месяц в Литву.
показати весь коментар
13.08.2021 13:12 Відповісти
Толко чтобы прикатить в Литву, такая тур поездка им стоит от 3000$. Так что да "заработали".
Но ведь когда друзья в беде, кого ето волнует, ведь так поржать хочетса
показати весь коментар
13.08.2021 13:51 Відповісти
Не принимайте близко.
Остряков хватает везде.
показати весь коментар
13.08.2021 18:00 Відповісти
 
 