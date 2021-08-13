Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Перший нелегальний мігрант, який потрапив у Литву з Білорусі, 12 серпня вилетів додому в Ірак. За новою програмою йому придбали квитки і заплатили 300 євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.
Громадянин Іраку незаконно в'їхав до Литви 20 червня і подав заяву про надання притулку. Але Департамент міграції вирішив не надавати йому притулку.
В іноземця були документи, що посвідчують особу, та у співпраці з офіційними органами він вирішив повернутися в Ірак, пояснюють у міністерстві.
Квитки йому придбали у співпраці з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex. Також Литва заплатила іноземцю 300 євро. Найближчим часом ще 10 громадян Іраку та інших країн готуються виїхати з країни за новими правилами.
Так, на тлі міграційної кризи у Литві вирішили платити 300 євро нелегальним мігрантам, які хочуть повернутися додому, щоб прискорити їхній від'їзд. Гроші можна отримати лише один раз. Якщо людина знову опиниться в Литві, на отримання допомоги вона претендувати не зможе.
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Эшелонами только из РФ !
...только пересёк границу, развернулся и попёр назад в Литву за следующим подгоном.
А в каком состоянии, вообще, была граница прибалтийских стран с Беларусией и РФ ??
Я без иронии. По факту.
У нас рвы роют уже 7 лет. Заборы ставят, КСП ровняют.
Только у нас длинна границы 1500 км.
Незрозуміло що у них там вже 30 років було.
Но ведь когда друзья в беде, кого ето волнует, ведь так поржать хочетса
Остряков хватает везде.