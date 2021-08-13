УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13053 відвідувача онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж
23 068 83
затримання (4142) зерно (1228) Нацполіція (13918) ДПЗКУ (24) корпорація (7)

Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Главу

Чиновника затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

Як наголошується в повідомленні, Національна поліція України викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США. 

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Також читайте: Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 01
Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 02
Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+58
Це та миша шо з"їла вагони зерна?
показати весь коментар
13.08.2021 11:43
+43
Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
показати весь коментар
13.08.2021 11:44
+40
Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
показати весь коментар
13.08.2021 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це та миша шо з"їла вагони зерна?
показати весь коментар
13.08.2021 11:43 Відповісти
Одина ИЗ
показати весь коментар
13.08.2021 11:44 Відповісти
це мафіозі з банди порошенка які грабували Україну.
показати весь коментар
13.08.2021 12:00 Відповісти
Та ні. Керівництво компанії поміняне ще в 2019 році.
показати весь коментар
13.08.2021 12:07 Відповісти
Як же ж так, хто ж призначив цього бандита?
показати весь коментар
13.08.2021 12:18 Відповісти
І тут Ігорюня влупив у штангу)
показати весь коментар
13.08.2021 12:11 Відповісти
Ігарок, ти там трошки обісрався.
показати весь коментар
13.08.2021 12:12 Відповісти
Поменяй штаны. Снова Порох тебе в них зеленым насрал.
показати весь коментар
13.08.2021 12:17 Відповісти
это кадры тимошенко юли.
показати весь коментар
13.08.2021 13:12 Відповісти
Абир-абир…. абирвалг!
показати весь коментар
13.08.2021 15:52 Відповісти
Сама нагла Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6424
показати весь коментар
13.08.2021 13:20 Відповісти
Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
показати весь коментар
13.08.2021 11:44 Відповісти
нах он им нужен, сольют при первом же шухере.
показати весь коментар
13.08.2021 11:52 Відповісти
Справа (рука) отЗелика???😂🤫хорошо пошутил))))Бугагаг
показати весь коментар
13.08.2021 12:44 Відповісти
Тот, что слева не лучше. Видок безжалостного исполнителя хозяйских желаний. Спустит курок и взгляд не отведет. Да ЕМУ другие и не нужны. Главное, чтобы были запятнанные...
показати весь коментар
13.08.2021 17:34 Відповісти
видимо не откатил кому надо
показати весь коментар
13.08.2021 11:44 Відповісти
в Офис Ермака не занес поц
показати весь коментар
13.08.2021 12:13 Відповісти
а на Жигулях бы бёг - никто б и не заметил )))))
показати весь коментар
13.08.2021 11:45 Відповісти
Привычка шиковать.
показати весь коментар
13.08.2021 11:47 Відповісти
Не по чину на жиге.
показати весь коментар
13.08.2021 12:14 Відповісти
а тепер згадайте хто його призначив, про 1,5ярди баків кредиту в китаї(взятий ще в 2002), і про збитковість за 2019-20 роки. новиє чесниє ліца, прям як лєщ та найєм
показати весь коментар
13.08.2021 11:47 Відповісти
Не ане на свинарастав бальшее пахожи. Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6157 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2632 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2632
показати весь коментар
13.08.2021 16:19 Відповісти
Интересно куды рванул бы этот бывший.....знает русский язык, на Расеи таких только и могут пригреть, выжав у него всё что можно, а ЕС его сразу вернёт в Украину. Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1968
показати весь коментар
13.08.2021 11:49 Відповісти
Что-то я не припомню ни одного случая, когда ЕС нам выдал какого-то коррупционера.
У них у всех там имения, семьи, деньги. Вполне себе респектабельные граждане, которые у ЕС ничего не украли.
показати весь коментар
13.08.2021 13:53 Відповісти
одна из "мышей" поймалась.
показати весь коментар
13.08.2021 11:50 Відповісти
На этих "мышах" прокурор и судья нормально прибарахлятся
показати весь коментар
13.08.2021 11:52 Відповісти
Это Эльдорадо!
показати весь коментар
13.08.2021 12:04 Відповісти
И Роял-флеш Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спробі покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1078
показати весь коментар
13.08.2021 12:59 Відповісти
Це ж цап-відбувайло))) втікати віирішив)))
показати весь коментар
13.08.2021 11:56 Відповісти
И улететь собирался на частном самолете, стоимость перелета составила в одну сторону свыше 15 тыс. евро.
показати весь коментар
13.08.2021 11:57 Відповісти
Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
показати весь коментар
13.08.2021 11:57 Відповісти
це політика розкрадання. хто небудь чув хоч одне пояснення або оправдання від зеленського? і хрен почуєте... ЦЕ МІЙ ДРУГ.......а ви ....овно.
показати весь коментар
13.08.2021 12:10 Відповісти
Зуб з твого зйомного протеза, ЗЕбіл Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9097 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 748
показати весь коментар
13.08.2021 13:23 Відповісти
Порох вже не був Президентом в кінці 2020року. Чи вас, зелеботів відбирають серед даунів?
показати весь коментар
13.08.2021 16:16 Відповісти
Судя по характеру проводимого расследования злоупотреблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко, который по договоренности между Тимошенко и Зеленским стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".
показати весь коментар
13.08.2021 17:14 Відповісти
Не все)))
Этот Власенко из "Батькивщины", двоюродный брат юлькиного миньона власенко.
Назначен зебилом по договорняку с жулькой: она ВПЕРВЫЕ проглосовала за бюджет со своей фракцией в ноябре 20 года и зепридурок тут же назначил эту мышу власенко главным вором по зерну. Но видать вороватая мыша больше тащила жульке зерна, чем зелоху---вот результат)))
показати весь коментар
14.08.2021 01:03 Відповісти
В точку. Кульгає кадрова політика Зеленського.
показати весь коментар
15.08.2021 06:10 Відповісти
Откупится и пойдёт на повышение.
показати весь коментар
13.08.2021 12:04 Відповісти
производителям сельхозпродукции не дают возможности самим теализовивать товар. создают, всякого рода корпорации и тд, чтоб потом получить кучу чиновников мешающих им работать и к тому же наделяют их правами. это приводит к коррупции и банальному воровству. хороший пример как чиновники-делки подняли сотни миллионов баксов на средствах защиты украденных из складов НЗ. в результате, Украина осталась без масок и костюмов, что привело к удорожанию в десятки раз. эти же делки потом все это завозили или продавали украденное но + 1000% навара, а силовики неплохо на этом нажились, расследуя это. сдесь будет так же. и вообще, так везде. дать кому то что то украсть чтоб потом чесно поделиться. одним словом, СИСТЕМА!!!
показати весь коментар
13.08.2021 12:07 Відповісти
вот и этот забыл поделиться и ему напомнили. сидеть не будет
показати весь коментар
13.08.2021 12:16 Відповісти
будут оба...ну может в камере повесятся.ведь виноватый же должен быть Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9316
показати весь коментар
13.08.2021 13:14 Відповісти
Украина, сэр.... КОРРУПЦИЯ, сэр....
показати весь коментар
13.08.2021 12:33 Відповісти
"В нашем деле главное - вовремя смыться" (с)

Ребята до последнего надеялись, но кого-то же надо бросить в топку для рейтинга)
показати весь коментар
13.08.2021 12:09 Відповісти
фальшстарт Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спробі покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6467
показати весь коментар
13.08.2021 12:15 Відповісти
И что?
показати весь коментар
13.08.2021 12:18 Відповісти
Ничто Ничего.

Высший административный суд Украины освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева Сергея Коренева. Коренева 10 августа задержали детективы НАБУ на украинско-венгерской границе. Судья частично удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого, признав, что не доказано намерение заместителя мэра скрыться, покинув страну. Источник: https://censor.net/ru/n3282485
показати весь коментар
13.08.2021 12:29 Відповісти
Ну у них там только в єтом году всех меняли по 2 раза, там по квотам от Партии заходят, Батькивщина например свою квоту продала за 100 миллионов.
показати весь коментар
13.08.2021 12:36 Відповісти
зелень работает на упреждение...шо такое 57 млн ,когда закрома оказались пустыми?
зато уже известен виновный,а тот кто дал команду вскрыть закрома под шумок и отмажется...ведь зачем копать дальше,если уже поймали "виновного" при попытке к бегству
показати весь коментар
13.08.2021 13:13 Відповісти
Отметим, Андрей Власенко являлся членом партии «Батьківщина», в Николаевском облсовете сначала был членом одноименной фракции, а потом перешел в депутатскую группу «Миколаївщина - наша Батьківщина», которую создал депутат Анатолий Катрич под руководством экс-нардепа Вадима Пидберезняка. Кроме того, Андрей Власенко является двоюродным братом народного депутата от фракции «Батьківщина» Сергея Власенко.
показати весь коментар
13.08.2021 13:17 Відповісти
І братом він не є Власенка, і вже рік як не депутан від "Батьківщини", і ніколи не був у партії, і був призначений на посаду Порошенком. Досить брехати, потрохоботи.
показати весь коментар
13.08.2021 16:03 Відповісти
це пацюки...
показати весь коментар
13.08.2021 14:06 Відповісти
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1692
показати весь коментар
13.08.2021 14:22 Відповісти
чуваки ехали себе попехаться в ивропе...)
показати весь коментар
13.08.2021 14:07 Відповісти
12.‎08.‎2021

Судя по характеру проводимого расследования злоупотреблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко,

КОТОРЫЙ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ТИМОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
13.08.2021 15:42 Відповісти
"Судя па характєру" Ви бот, а оцей Власенко вже рік як не депутан від "Батьківщини", і ніколи не був у партії, і був призначений на посаду Порошенком. Досить брехати, потрохоботи.
показати весь коментар
13.08.2021 16:05 Відповісти
"був призначений на посаду Порошенком" в 2020 году???
Володимир, вы с какого дуба упали? А ничего, что Порошенко в 2020 Порошенко уже не был презом?

В аграрных кругах Андрея Власенко называютчеловеком Юлии Тимошенко, фракция которой в ВР подстраховала "Слуг народа" в декабре 2020 года при голосовании за государственный бюджет в обмен на должность руководителя Госкорпорации

Андрей Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) с 2015 года по 2020 год.

И не путайте Андрея Власенко с Сергеем Власенко, хоть они и родственники.
Андрей Власенко - двоюродный брат народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко

показати весь коментар
13.08.2021 17:23 Відповісти
ЦЕНЗОР написав: "Як наголошується в повідомленні" (наголошує себе); українською мовою: Як наголошено в повідомленні
А чи є в Україні чиновники, які не крадуть? АГОВ!! Де ви такі???!!!
показати весь коментар
13.08.2021 15:54 Відповісти
Коли оце корупційне лайно Власенко почне давати покази НА ПОТРОХА, бо той його призначив і відомо для чого - збирати бабло на перевибори ****** Потоха, а саме так і станеться, то потрохоботи вдавляться
показати весь коментар
13.08.2021 16:10 Відповісти
Що ти мелеш, опудало? Власенко був призначений на цю посаду 11 листопадам 2020р.
показати весь коментар
13.08.2021 21:40 Відповісти
Культ БОБЛА!!!!!
Переклинило !!!
показати весь коментар
13.08.2021 16:23 Відповісти
У нас в країні при владі одні злодії і шахраї. На державних підприєствах , в наглядових радах керівництво всі злодії . Банкротять підприємства , крадуть державне майно , плутаючи кишеню держави з власною , при цьому отримують мільйонні зарплати і премії. За що ? Чому держава не перевіряє своїх найманих менеджерів , їх рахунки ,витрати , спосіб життя. Якщо підприємство банкрот , то яка зарплата може бути у директора ? Він повинен стояти з протягнутою рукою на біржі праці. А майно його повинно бути конфісковано ( не тільки його , а й мами , тещі , бабусі , громадянської жінки , всіх родичів пов'язаних з ним , на яких записані його статки. І посадіть хоть одного !!!!! В нашій державі з її рівнем корупції , яка як ракова пухлина , на жаль це неможливо.
показати весь коментар
13.08.2021 16:41 Відповісти
опаньки.... так нз мышы съели а бежитЪ етот хмырь..... шотакое ааа???
показати весь коментар
13.08.2021 17:08 Відповісти
Да это же человек Юльки Косы она же его спецом туда отправила ,чтобы заработать бабосиков на выборы.
показати весь коментар
13.08.2021 17:29 Відповісти
Nibulon - из этой темы?
показати весь коментар
13.08.2021 20:08 Відповісти
А чому ніякі ЗМІ не називають призвище цього ділка? Це - брат Сергія Власенко з "Батьківщини" Андрій Власенко і отримав він цю посаду по домовленності між "московською зозулею" і Янелохом Оманським за голоси депутатів "Батьківщини" в підтримку бюджету України.
Це не хабар?
показати весь коментар
13.08.2021 21:37 Відповісти
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1423
показати весь коментар
14.08.2021 00:03 Відповісти
крысы в амбаре - хлеб дорогой
показати весь коментар
13.08.2021 22:14 Відповісти
Вранці 13 серпня поліція затримала в столичному аеропорту «Жуляни» керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, який намагався втекти з країни. За даними правоохоронців, Власенко налагодив злочинну схему розтрати майна корпорації, збитки від якої перевищують 57 млн доларів. Що відомо про ситуацію у ДПЗКУ - в матеріалі «Слово і діло».Затримання Власенка: в чому підозрюють главу ДПЗКУ і його спільника
Андрія Власенка сьогодні затримали в аеропорту не самого, а зі спільником (його ім'я не розкривається). Правоохоронці вже повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1583

Злочинна схема керівництва ДПЗКУ полягала в здійсненні експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. «Зокрема, за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадові особи державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства і експортували товари за ціною, значно нижчою за ринкову. Так, лише протягом січня-травня цього року було укладено близько 10 збиткових зовнішньоекономічних контрактів на експорт зерна», - повідомляли в Нацполіції.
Наприклад, в січні 2021-го посадовці ДПЗКУ уклали два контракти про продаж зернових культур загальною вагою 60 тис. тонн, для їхнього подальшого перепродажу з підконтрольною компанією-нерезидентом Rl Prosperis Commerce Sa (Швейцарія). За контрактом вартість продукції становила 260,5 доларів за тонну, це приблизно на 10 доларів менше ринкової вартості.
Rl Prosperis Commerce Sa мала забезпечити постачання суден під навантаження в порту Одеси, проте в обумовлені контрактами терміни покупець продукції не зміг зафрахтувати судна. Компанія не виконала умови контрактів і не перерахувала кошти на рахунки ДПЗКУ. А посадові особи корпорації ухвалили рішення про недоцільність відвантаження продукції за контрактами і уклали мирові угоди, які не передбачали виплату компенсації.
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8034Збитки ДПЗКУ за рік - майже 6 млрд грнУ попередні роки ДПЗКУ також мала великі збитки: за результатами 2019 року - чистий збиток на суму 1,54 млрд грн, а у 2018 році - 1,49 млрд грн.17 квітня 2021, 16:38
Ще один такий контракт був укладений 17 лютого з тією ж Rl Prosperis Commerce Sa щодо постачання 50 тисяч тонн кукурудзи по 257 доларів за тонну - ціна, фактично нижча за ринкову.
У березні ДПЗКУ уклала окремий контракт з компанією Rl Prosperis Commerce Sa. Він вносив зміни в основний контакт про постачання ще 12 тисяч тонн кукурудзи по 259 доларів за тонну з кінцевим постачанням продукції в Китай. За версією слідства, ДПЗКУ через цей контракт зазнає збитків. У компанії Rl Prosperis Commerce Sa заперечують дані слідства
Також, за даними слідства, керівник ДПЗКУ надав компанії Trans Trade RK S безпрецедентні умови придбання зерна - ціни нижчі за ринкові, відтермінування платежу і передачу документів на весь вантаж.
Ця компанія, за даними «Слово і діло», належить одеситу Роману Терещенку, який в 2010 році, за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, був заступником голови правління ДАК «Хліб України».Андрія Власенка вважають креатурою «Батьківщини»
Призначення Андрія Власенка в Державну продовольчо-зернову корпорацію теж було не випадковим. У Верховній раді заявляли, що Власенко є креатурою «Батьківщини».
У листопаді минулого року депутат «Голосу» Ярослав Железняк і вже позафракційний (на той момент «слуга народу») Олександр Дубінський повідомили, що пов'язують призначення Власенка з голосуванням фракції «Батьківщина» за держбюджет-2021: в обмін на призначення потрібного кандидата фракція Тимошенко «гарантувала 19 голосів».
Юлія Тимошенко, до речі, не заперечує, що це її кандидат. 26 травня в ефірі токшоу на запитання Давида Арахамії, чи має вона або її оточення стосунок до управління ДПЗКУ, депутатка відповіла: «Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду, і фахівець на цій посаді ... І я більше скажу. Те, що зараз той борг перед Китаєм, який був у корпорації, на сьогоднішній день підписано реструктуризація. І я думаю, що людина, яка очолює цю корпорацію, найближчим часом буде пишатися результатами цієї корпорації».
Юлія Володимирівна, вам питанняСлово і діло
Кандидатуру Власенка уряд затвердив без проведення спеціальної перевірки, оскільки він вже займав посаду заступника голови в цьому підприємстві. Але призначений він туди був за тиждень.
ДПЗКУ є збитковим підприємством, але новому керівнику визначили оклад в розмірі 229 тис. 853 грн.
Цікаво і минуле Андрія Власенка. 26 жовтня на сайті Міністерства економіки з'явилося повідомлення про те, що Власенко був звільнений з ДП «Укрліктрави» через неналежне виконання посадових обов'язків і мільйонні податкові борги підприємства.
показати весь коментар
14.08.2021 00:02 Відповісти
цікаво, а що там ця пані пише АБЛІГАЦИЯ чи КААЛІЦИЯ
показати весь коментар
14.08.2021 04:59 Відповісти
"когда вова явится на работу" - прогульник, однако.
показати весь коментар
14.08.2021 05:01 Відповісти
Очередной заход на расследование злоупотрблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации это банальная попытка скрыть главных виновников этого. Расследовать это все очень просто - нужно задать ОДИН вопрос
Кто дал разрешение на вскрытие единиц хранения стратегических запасов ? Получить ответ, взять наручники и идти караулить на Банковую когда Вова явится на работу
показати весь коментар
14.08.2021 01:09 Відповісти
Зеленкий хитер бобер,что бы бюджет проголосовать отдал Тимошенчихе должность,а после заловил ублюдину на взятке-РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
14.08.2021 08:14 Відповісти
..ничего, пещерное правосудие отпустит под залог пять тысяч гривень, ещё и няню дадут, семнадцатилетнюю, бабада..
просто зебилы готовятся к встрече Найвэлычнишого с "каким-то" Байденом..
показати весь коментар
14.08.2021 09:45 Відповісти
Як затримали,так і відпустять. Не вони перші,не вони останні...
показати весь коментар
14.08.2021 11:58 Відповісти
Найдено видеоподтверждение связи Тимошенко с задержанным при попытке бегства главой ГПЗ Власенко
На записи лидер партии "Батькивщины" сулит большой успех своему ставленнику на новом посту. По ее словам, бывший глава будет доволен работой нового кадра.

Пытавшийся сбежать из Украины глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрей Власенко действительно связан с главой "Батькивщины".
Нашлось архивное видео, где Юлия Тимошенко подтверждает, что Власенко получил эту должность при ее активном участии.

А сегодня оказалось, что он намеревался покинуть страну из-за подозрения в нанесении убытков государству на 57 миллионов долларов

Фрагмент того самого эфира опубликовал Телеграм-канал "Телекошмар". На кадрах Юлия Тимошенко подтверждает, что предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ, и уверенно говорит о его будущих успехах.

https://www.dialog.ua/business/234485_1628858367
показати весь коментар
14.08.2021 12:30 Відповісти
 
 