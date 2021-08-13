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За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявили 166 нових випадків, одужали - 468, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявили 166 нових випадків, одужали - 468, - Кличко

За добу до лікарень Києва госпіталізували 42 пацієнти з коронавірусом і 34 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"166 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. Загалом, від початку пандемії в Києві – 5255 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 220 931", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 96 жінок, віком від 20 до 87 років, 60 чоловіків, віком від 18 до 87 років. А також 5 дівчаток від 1 до 9 років і 5 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 хворих на коронавірус. А також 34 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 468 людей. Загалом коронавірус подолали загалом 213 699 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 38, у Дарницькому – 25 та в Святошинському районі – 24 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, зафіксовано 205 нових випадків, - Кличко. КАРТА
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Эту девчёнку что на фотке из-за её сисек вставляют в новости о короне через одну да так часто, что уже затёрли эту фотку до дыр.
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13.08.2021 12:15 Відповісти
 
 