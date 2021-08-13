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УЗ потребує інвестицій, прозорих тарифів і поділу на бізнес-сектори, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Економіка

УЗ потребує інвестицій, прозорих тарифів і поділу на бізнес-сектори, - експерти

Державна компанія "Укрзалізниця" нині складається з 34 філій, з яких 25 - непрофільні та допоміжні.

Управління такою кількістю філій неефективне, тому УЗ необхідно розділити на бізнес-секції, а також розробити механізм прозорого тарифоутворення. Все це допоможе залучити в компанію інвестиції і провести модернізацію.

Про це йдеться в довгостроковій "Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету Міністрів.

"Наявна тягова потужність УЗ не відповідає попиту. Як єдиному гравцеві на тягового ринку, УЗ не вистачає 300-500 локомотивів, а до 40% магістральних локомотивів УЗ вимагають заміни і не можуть бути використані через технічні проблеми", - констатують в Ernst & Young.

Щоб забезпечити транспортні потреби країни, необхідно поліпшити фінансову і економічну стабільність УЗ, поліпшити безпеку залізниць і привабливість УЗ як роботодавця, забезпечивши потребу в кваліфікованих і ефективних кадрах і підвищити якість управління компанією, сказано в Стратегії.

Компанія Ernst & Young пропонує наступні кроки, які допоможуть перетворити УЗ на сучасну і ефективну компанію: реорганізувати компанію з регіональної структури в бізнес-сегменти, розробити і впровадити довгострокову інвестиційну програму, впровадити державно-приватне партнерство та забезпечити фінансування частини програм з державного бюджету, реорганізувати і продати непрофільні ресурси.

"Також необхідна боротьба з корупцією за рахунок збільшення прозорості, і розробка концепції регулювання тарифів на перевезення, яка допоможе встановити розумні тарифи. Для цього потрібно доопрацювати і прийняти проєкт закону "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту"(...) Незалежний регулятор зможе здійснювати державне регулювання у сфері транспорту і внести зміни до відповідних методик розрахунку тарифів", - резюмують в Ernst & Young.

Нагадаємо, угодою про асоціацію і зокрема директивою Ради ЄС від 21 листопада 2012 р. про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34 / ЄС) передбачено формування в структурі "Укрзалізниці" корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення та виробництво. Такий поділ вже зафіксовано Кабміном.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що вантажні перевезення в УЗ - самі рентабельні серед сусідніх країн.

Автор: Анастасія Потіха
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А хіба найвеличніший не привозив інвестиції вагонами з різних оманів-катарів та інших еміратів? УЗ нуждается в инвестициях, прозрачных тарифах и разделении на бизнес-секторы, - эксперты - Цензор.НЕТ 8430
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13.08.2021 11:49 Відповісти
Укрзалізниця потребує підвищення вантажних тарифів в 3-5 разів, щоб вони були економічно обгрунтованими!
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13.08.2021 11:51 Відповісти
Даже если бы зеленый привез 100500 триллионов инвестиций, наш бравый народ все равно в кратчайшие сроки все растащил бы
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13.08.2021 11:56 Відповісти
нуждается в инвестициях? ))) типа дайте денег, а мы придумаем как их спиз...ть. не канает. лучше сразу подарите бабушке, она за год все сделает чики-пики, даже рельсов не останется.
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13.08.2021 11:50 Відповісти
Укралізниця , как и другие отдельные отрасли , нуждается в расстреле руководителей и " наблюдательных советов " .
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13.08.2021 11:54 Відповісти
Укрзалізниця .
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13.08.2021 11:56 Відповісти
Конечно нуждается при таких железнодорожниках, как Серлещ.
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13.08.2021 12:10 Відповісти
От почему при Кирпе УЗ цвела и пахла? И этих идиотских фур на дорогах было совсем немного?
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13.08.2021 12:15 Відповісти
Странно Расточительство на миллиарды , а они о инвесттициях глаголят..
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13.08.2021 12:17 Відповісти
..денег
...дайте нам денег...
на премии уже не хватает..
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13.08.2021 12:50 Відповісти
 
 