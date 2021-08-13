Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев
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Можливість припинення поставок паливно-мастильних матеріалів з Білорусі в Україну не розглядається.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Щодо постачання палива. Не секрет, що Білорусь постачає на територію України 30% від наших потреб. Чи важливий варіант припинення постачання? Такий варіант навіть не розглядається. Ми спілкуємося з білоруськими постачальниками, ведемо постійні перемовини щодо цього. Варіант припинення постачання взагалі не розглядається. Я переконаний, що таких дій з боку Білорусі не буде", - сказав парламентарій.
Водночас він зауважив, що в разі припинення постачання Україна зможе вирішити це питання за рахунок проведення імпортозаміщення, а також заміщення за рахунок інших джерел. Гетманцев підкреслив, що "це буде складно зробити, але можливо".
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Делай, и нечего Таракана кормить, из-за этих поставок Таракан убивает лучших людей Беларуси.
Если бы он думал в интересах государства, то давно бы уже кричал на каждом эфире о строительстве нефтехранилищ с целью недопущения дефицита.
Думаю, что Меркель едет к Зеленскому как раз по поводу использования газовых хранилищ, так как Газпром резко сократил закачку газа в их хранилища, из-за чего резко произошел скачек цен на газ.
Кстати, Гетманцев, а если-таки Беларусь запретит поставки топлива в Украину, например, по просьбе России и соответствующей компенсации от неё. Ты тогда повесишься, я правильно понял?
У белорусских банков начались проблемы с платежами через SWIFT
Крупные белорусские банки столкнулись с проблемами при проведении транграничных платежей через международную систему SWIFT.
.. на проблемы массово жалуются клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка. Многим из них перестали приходить деньги из-за рубежа.
SWIFT можуть прикрити і українські банки, що роблять платежі туди