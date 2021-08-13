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"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ще 22 277 випадків зараження коронавірусом зафіксовано в РФ за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє російський оперштаб.

З них 8,3% не мали клінічних проявів хвороби.

За минулу добу в РФ знову був оновлений максимум за кількістю підтверджених смертей, за добу від коронавірусу померли 815 осіб. У четвер, 12 серпня, було підтверджено 808 смертей. Найбільше померлих в Москві - 59, в Санкт-Петербурзі - 42, в Краснодарському краї - 33.

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 168 864.

Одужали і виписані 5,848 млн пацієнтів, в тому числі 19 368 за весь час пандемії.

Також читайте: За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявили 166 нових випадків, одужали - 468, - Кличко

Нові хворі фіксувалися в 85 регіонах РФ. У Москві 2529 нових епізодів, в Санкт-Петербурзі - 1810, в Московській області - 1223.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 6 млн 557 068 випадків коронавірусної інфекції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Слезы мешают мне гаварить...
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13.08.2021 12:07
+24
кацапия обнуляется... спасибо ковиду или "спутнику"? границу с кацапией на замок, то зачумленная территория.
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13.08.2021 12:05
+17
когда закроют границу с лепрозорием?
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13.08.2021 12:13
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кацапия обнуляется... спасибо ковиду или "спутнику"? границу с кацапией на замок, то зачумленная территория.
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13.08.2021 12:05 Відповісти
"Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4474
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13.08.2021 12:06 Відповісти
Слезы счастья?
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13.08.2021 14:23 Відповісти
Да и пес с ними...
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13.08.2021 15:05 Відповісти
Вот и развернулась судьба РФ в нужную сторону.
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13.08.2021 12:07 Відповісти
Слезы мешают мне гаварить...
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13.08.2021 12:07 Відповісти
оно то смешно, но у нас статистика в сто раз меньше и шото я не заметил шоп все носили маски.
и главное - граница где она есть - открытая.
так шо Ляшко(не гей) министр видимо не зря не говорит от своего имени за статистику - потом с него как с гуся вода - вырячится и скажет шо статистику не он публикует то)
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13.08.2021 12:11 Відповісти
Ти так старанно шокаєш, чисто Свати.
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13.08.2021 12:14 Відповісти
так я ж хохол а не гваделупець прости Б*же чи есперантець))
скоти включив спеціально шоб подивитись Що це за хрінь .... 20 секунд вистачило щоб оновити поняття що таке "бидло".... і це лайно у нас продукує цілий президент(!)
реально це просто дно - серіал "Солдати" любив дивитись, то це ж шедевр у порівнянні зі скотами. правда зараз теж би не дивився солдатів - майже ті ж скоти, просто в формі бойовиків Путіна
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13.08.2021 12:33 Відповісти
твоя самоназва можливо тобі личить, але ображає всих нормальних українців. - "хохол, малорос, підарас, надоразвита тварина, сволота..." це все синоніми з одного змістовного ряду.
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13.08.2021 13:36 Відповісти
я просто на голову ниже Грушевского, так шо не назову себя украинцем просто потому что не могу сравнить великого государственника и себя - мужичка простого той же национальности)
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13.08.2021 13:45 Відповісти
може ти й за Кличка ниже на 2 голови..."той же национальности" синоним "та сторона". Грушевський ніколи не був хохлом, хохлами нас назвали кацапи за наші оселедці, дали таку кличку, малохольні українці взяли, й самоназвалися цим поганим словом. ні самоповаги ні гордості... що з убогих взяти? але їх потрібно боятись, можуть подати й зрадити недорого взявши......
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13.08.2021 13:52 Відповісти
Ляшко(п др) министр все равно соскочит,Степанов соскочил и этот прикупит куртку с отливом и в Сочи.
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13.08.2021 12:39 Відповісти
Чим менше кацапів, тим менше проблем для всього світу.
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13.08.2021 12:12 Відповісти
когда закроют границу с лепрозорием?
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13.08.2021 12:13 Відповісти
шото не смешно, если б зе-билл, курва границу закрыл, в т.ч. с ордло "Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3876
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13.08.2021 12:13 Відповісти
Чумний барак.
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13.08.2021 12:14 Відповісти
угу, а мы такие "ласкаво просимо", границы нараспашку, приезжайте все кто хочет...
А то вдруг ***** разозлится, и клоун не увидит в дуплеглазах мира...
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13.08.2021 12:18 Відповісти
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9166
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13.08.2021 12:18 Відповісти
Ой, что-то в глаз попало!!!
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13.08.2021 12:20 Відповісти
Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
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13.08.2021 12:20 Відповісти
Як гарно бреше паца. Скільки ж він лікарень збудував за час свого президентства і за власні кошти. Велике дякую за всі збудовані тобою лікарні паца.
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13.08.2021 12:29 Відповісти
а мав би будувати лікарні, причому, за власні кошти? А ти?
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13.08.2021 13:30 Відповісти
васьці макітру вареників... на шару, і він буде щасливий... такій скотині тільки пожрать, посрать, і поржать з 96 гівно-кварталом...
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13.08.2021 13:40 Відповісти
Ще один. Вас я чим обідив? Тим що мені не подобається пеца? Так це моє особисте переконання.
До вас воно жодного відношення не має.
І я не васьця.
А вас якщо мама з татом не виховали, так ідіть в спортзал, там багато критиків пеці ходить. Скажіть їм в лице що вони васці і за миску вареників і про скотину.
Подивимось, може вас спілкуванню культурному навчать.
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13.08.2021 16:30 Відповісти
А ви? в мене немає коштів щоб збудувати лікарню. А ви багато збудували, що з мене питаєте?
До речі ви роботу так і не знайшли? Все тут працюєте? А чим ви краща за рашистських тролів? Вони також на хазяїна роблять і брешуть за це.
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13.08.2021 16:24 Відповісти
Пшло вон отсюда, животное рашистское!
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13.08.2021 15:12 Відповісти
Цікаво. Я вас обзивав? Хто з нас тварина, я можу зробити висновок по манері спілкування.
Мені не подобається пеца. Але жодної антипатії до вас у мене не має, я маю право сказати, що мені не подобається пеца, це моя особиста думка.
Чому ж ви з такою ненавистю відноситесь до людей в яких інші політичні погляди?
Чим ви відрізняєтесь від шайки х..ла, в них також один цар х..ло. а всіх решту вони ненавидять.
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13.08.2021 16:27 Відповісти
Вася, ображаючи чиєсь імя, бідь готовим що тобі заплатять ще щедрішою монетою... я не з ненавистю відношусь до людей інших політпоглядів, я з ненавистю відношусь до тупих, зомбованих ідіотів. в нас є спільний ворог, пуйло і його кацапія, давай відриватись на них.
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13.08.2021 18:41 Відповісти
Оно конешно ничо, но в гугле за вчера 788 у них при отклонениях за последние ТРИ НЕДЕЛИ +/- 50

Херня это а не статистика
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13.08.2021 12:24 Відповісти
При среднем за 7 дней 770+/- 5
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13.08.2021 12:26 Відповісти
Да, там гораздо большие цифры должны быть в реале.
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13.08.2021 14:21 Відповісти
Ну не умеют заголовки на Цензоре писать.
Надо так: "Август, Пятница, 13-е. 808 новых трупов в стране 404."
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13.08.2021 12:24 Відповісти
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6850
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13.08.2021 12:46 Відповісти
Новичком бы уже лучше сразу вакцинировали, то 100% защита от Covіdа.
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13.08.2021 12:49 Відповісти
Взрыв автобуса в Воронеже (РФ) в результате которого погибло 3 и ранено 11 человек, расследуется ФСБ как террористический акт. Информация о газовом баллоне как причине взрыва не соответствует действительности. Данный автобус не был оборудован газовыми баллонами.
ФСБ РФ арестовано главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Куранова Александра Леонидовича (1972 г.р.) по обвинению в государственной измене и передаче данных иностранному государству. Арест связан с информацией о состоянии разработок в РФ гиперзвукового оружия, переданной США накануне двусторонней встречи Байдена и Путина в Женеве. (мы сообщали 09.‎06.‎2021)Група зовнішнього моніторингу tZE inform.
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13.08.2021 12:50 Відповісти
Обещали же Воронеж бомбить, получите.
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13.08.2021 12:54 Відповісти
Получается за три месяца 80 000 (-200)кокцапов - не хило кацапы запустили в оборот ковид 19 (в том числе и через Ухань).
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13.08.2021 13:08 Відповісти
Согласен, ватные длббы испытывали биологическое оружие ,но оно их и выкосит больше всех ,животные...
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Яка сумна новина))))))😃😎
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13.08.2021 13:16 Відповісти
А этих *лядей на дорогах Украины дофуя "Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3099
При Порохе такой фуйни не было.
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13.08.2021 13:24 Відповісти
расскажи еще сказку. у нас в Сумах каждый выходной около супермаркетов от кучи кацапских тарантасов из курска в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м, 18-м годах было не протолкаться. закупали жратву лишнехромосомные центнерами.
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13.08.2021 13:55 Відповісти
главное границу с этими гандонами не закрывайте.
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13.08.2021 13:39 Відповісти
пусть радуются, они же не так как мы, они сразу в рай.
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13.08.2021 13:52 Відповісти
От нахера козі баян? Невже та новина така важлива,що ми всі про те маємо знати. Ми хочемо знати приблизно таке: у зв"язку із катастрофічним повторним поширенням ковід- вірусу на улусії Україна наглухо перекриває кордон із паРащією на строк до кінця війни.
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13.08.2021 13:53 Відповісти
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6906
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13.08.2021 14:25 Відповісти
Пля, кому инетерсно что кацапню атакует очередной штамм вируса?
КОМУ, кроме самой кацапни?
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13.08.2021 16:54 Відповісти
разве шо интересный случай - длб-ы атаковали сами себя
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13.08.2021 17:23 Відповісти
 
 