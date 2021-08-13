"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19

Ще 22 277 випадків зараження коронавірусом зафіксовано в РФ за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє російський оперштаб.

З них 8,3% не мали клінічних проявів хвороби.

За минулу добу в РФ знову був оновлений максимум за кількістю підтверджених смертей, за добу від коронавірусу померли 815 осіб. У четвер, 12 серпня, було підтверджено 808 смертей. Найбільше померлих в Москві - 59, в Санкт-Петербурзі - 42, в Краснодарському краї - 33.

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 168 864.

Одужали і виписані 5,848 млн пацієнтів, в тому числі 19 368 за весь час пандемії.

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Нові хворі фіксувалися в 85 регіонах РФ. У Москві 2529 нових епізодів, в Санкт-Петербурзі - 1810, в Московській області - 1223.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 6 млн 557 068 випадків коронавірусної інфекції.