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Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса

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Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса

Прокуратура Молдови завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний висновок щодо громадянина Молдови, який брав участь у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні 2021 року

За даними прокуратури, підсудному 30 років, він проходив військову службу в національному спецназі, працював в Україні охоронцем у місцевого жителя, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна point.md.

У лютому підозрюваний був завербований групою людей, які згодом брали участь в злочині. Згідно з отриманими завданнями, після повернення в Молдову чоловік збирав інформацію про будинок, способ життя і щоденні маршрути членів сім'ї колишнього українського судді Чауса, яку потім передавав замовникам. Згодом, також за інструкціями організаторів, він орендував приміщення і придбав три транспортні засоби, які надав спільникам.

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Ці люди прибули з-за меж країни і використовували транспортні засоби, в тому числі для викрадення двох осіб (колишній суддя і його охоронець), а також, щоб перешкодити подальшому процесу розслідування.

Обвинувачений утримувався під вартою, починаючи з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами PCCOCS і був переведений під домашній арешт під наглядом поліції, із застосуванням низки обмежувальних заходів.

Згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Сдается мне, что судебное следствие выйдет на бубочку. А за кражу человека большой срок в любой стране и не имеет срока давности. Ленка, суши сухари для бубочки !
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13.08.2021 12:07 Відповісти
Вистава триває !! Ну що заварили кашу ,то їжте не обляпайтесь !!!)))
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13.08.2021 12:21 Відповісти
Бубочка не успеет отсидеть в Молдове, как уже и в Украине поспеют сроки.
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13.08.2021 12:24 Відповісти
Здається мені, цей кадр всіх відомих йому причетних до викрадення (в т.ч. дипломатів та розвідників з України) здав з потрохами.
Бубочка і д'єрмак, очікуйте прильоту!
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13.08.2021 12:24 Відповісти
как-бы ота образцово-показательно марширующая колонна молдавских войенных на Параде... не выкрала "невловимогоЧауса" ))))
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13.08.2021 12:27 Відповісти
Поражает скорость расследования и передачи дела в суд.В Украине проходят годы,а потом потихоньку забывают(бриллиантовые прокуроры и много-много другого).
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13.08.2021 13:24 Відповісти
Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса - Цензор.НЕТ 6972

Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса - Цензор.НЕТ 4599 Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса - Цензор.НЕТ 4599 Прокуратура Молдови передала в суд справу стосовно одного з обвинувачених у викраденні Чауса - Цензор.НЕТ 4599
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Молдавани обісралися по-повному і гарячково " переводять стрілки" на Україну. Спочатку прихистили злочинця Чауса, і не відпускали, поки не видоїли з нього "наколядоване" бабло і переправили через кордон ("додому"). А, щоб відвести підозру від себе - придумали "викрадення". Коли і таке не проконало (Яке нах. "викрадення". коли Чаус розгулює по вінницькому селі у самих трусах?) - знайшли молдавана - "свідка", який тут же "підписав угоду зі слідством!!!" Тепер він намеле, що йому напишуть, а йому за це не буде ніфіга (бо ж підписав "угоду"). Чисто молдавський варіант... правильно зробили в ОП і МЗС, що навіть не відреагували на таку х-ню.
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13.08.2021 17:33 Відповісти
 
 