Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами

Посольство Грузії в Україні прокоментував повідомлення про те, що українська компанія організовує туристичні походи в непідконтрольний грузинському уряду регіон Абхазія.

Дипломатичне відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами "наразі перебувають на високому рівні", нагадавши про обмін візитами між президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та президентом України Володимиром Зеленським, у яких брали участь також члени урядів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Посольство додало, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.

"Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – підсумовують у відомстві.

Раніше в пресслужбі МЗС Радіо Свобода повідомляли, що станом на 11 серпня грузинський уряд не звертався до України з приводу цієї ситуації.

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Видання нагадує, що 10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.