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Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами

Посольство Грузії в Україні прокоментував повідомлення про те, що українська компанія організовує туристичні походи в непідконтрольний грузинському уряду регіон Абхазія.

Дипломатичне відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами "наразі перебувають на високому рівні", нагадавши про обмін візитами між президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та президентом України Володимиром Зеленським, у яких брали участь також члени урядів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Посольство додало, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.

"Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – підсумовують у відомстві.

Раніше в пресслужбі МЗС Радіо Свобода повідомляли, що станом на 11 серпня грузинський уряд не звертався до України з приводу цієї ситуації.

Читайте: На відносини України та Грузії це жодним чином не вплинуло, - прессекретар президента Никифоров щодо помилки в новині про Абхазію

Видання нагадує, що 10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
А грузины правы !
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13.08.2021 12:25
+16
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5251
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13.08.2021 12:25
+12
а шо тут удивляться ? если даже пресс-служба преЗЕ тупит... придумывая какую-то "границу"
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5619

...
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13.08.2021 12:24
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щя бабушка беня со своим клованом и остановят !
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13.08.2021 12:28 Відповісти
Они бы ещё в Афганистан туры делали, дебилы
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13.08.2021 12:24 Відповісти
Афганистан вполне норм. страна, то есть никем не оккупирована, правда перед туром надо будет завещание написать)
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13.08.2021 12:41 Відповісти
А смысл? Действует последнее завещание, а оно будет откуда-то из Кандагара Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 6039
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13.08.2021 17:08 Відповісти
а шо тут удивляться ? если даже пресс-служба преЗЕ тупит... придумывая какую-то "границу"
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5619

...
показати весь коментар
13.08.2021 12:24 Відповісти
А грузины правы !
показати весь коментар
13.08.2021 12:25 Відповісти
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5251
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13.08.2021 12:25 Відповісти
Яка різниця кого призначати представником у ткг кравчука чи мудачука. - какая разніца в кого буде нафтопровід у мудачука чи в державі. так пан п"ятак?
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13.08.2021 12:30 Відповісти
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 33
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13.08.2021 12:34 Відповісти
бред - прифотошопить иудею крестики.... хотя - может я ошибаюсь, но там Хрентоса Ису вроде как бы не считают божком? и да - я согласен с ними.
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13.08.2021 12:42 Відповісти
зеплохиш
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Грузия... Тут туры в украинский Крым вовсю продают, хотя уж это точно должно было быть предметом дел в СБУ.
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13.08.2021 12:26 Відповісти
Если не сложно, можешь ссылку какую-нибудь сбросить?
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13.08.2021 12:31 Відповісти
Стовби обклеєні ось такими об"явамиПосольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 1378
Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 2155
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13.08.2021 12:42 Відповісти
то есть нас опять абы кто опускает как всегда(((
Орбан тупо было дело - приехал вна Закарпатье, а Климкин просил его о встрече..... и был проигнорирован(!!)
так после такого этого орбана надо было драным веником изгнать и запретить шастать
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13.08.2021 12:44 Відповісти
Ну, у нас то понятно, некоторые за деньги готовы на......, да на что угодно.
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13.08.2021 12:46 Відповісти
фсбу зараз зайняте шипко.
Воно проти донбасівців справи фальсифікує.
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13.08.2021 12:35 Відповісти
Бакланов, прокидайся!

У Вікіпедії написано, що власник фірми співпрацює з російськими військовими.
Вікіпедія знає, Бакланов НІ.

Тарас Володимирович Поздній (нар. 26 травня 1989) - український альпініст, перша людина у світі, яка підняла криптовалюту на Еверест[1].
Керівник туркомпанії «Кулуар», яка працює з російськими військовими.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13.08.2021 12:28 Відповісти
От чому треба терміново приймати закон про колаборантів і обіцяний перед виборами закон про відклик депутатів. Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 1450
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13.08.2021 12:28 Відповісти
Та ну... Хіба це якась дивина? Он, в розділі "Блоги" купа статей про фірму Globalmoney, з українською реєстрацією, яка працює як банк в ЛДНР...
Бубочці та д'єрмакам не всрались подібні колаборанти.
Жри-те!
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13.08.2021 12:30 Відповісти
Эти ублюдки для российских военных собирались тур по Карпатам организовывать Прикрыть эту контору побыстрей нужно.
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13.08.2021 12:31 Відповісти
Как тур называется? По следам молодожена мотороллы?
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13.08.2021 12:33 Відповісти
Реклама есть ,но самих туров нет. Если кто-то узнает про эти туры,вызывайте полицию ,чтоб зафиксировать этот факт.
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13.08.2021 12:33 Відповісти
#какая разница
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13.08.2021 12:36 Відповісти
КУДИ ??? В АБХАЗІЮ Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 6710 . .?? А нафіга ? Невже в країні є й такі суперекстремали , любителі потинятись по території , ще більш здичавілій ніж Чорнобильська зона . ?

Може туди возять ватнічків , для ознайомлення з наслідками приходу рудського міра . Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 9666 .
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13.08.2021 12:47 Відповісти
https://youtu.be/RyKIlz_-BnU
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13.08.2021 12:48 Відповісти
Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 731
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13.08.2021 12:59 Відповісти
а организовать тур на ростовский ихтамнетский скотомогильник слабо ?
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Валера Маркус вместе с Вольновым поработали...засветили крысу!
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13.08.2021 13:42 Відповісти
вздючить мразей и отобрать у животных лицензию....вообще оборзели твари.... сумно как то.... что с ними ялозится .жостко нужно действовать .всех сажать в тюрьмы, давать большие сроки...отбирать имущества и гражданства....иначе всё это было и есть как говорят что от дурной головы ни рукам ни ногам покоя нет... зато не без работы.....пустая суета и движняк....((
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13.08.2021 16:28 Відповісти
 
 