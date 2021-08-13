Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го "гумконвою" РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ

Зранку 12 серпня на КПП "Донецьк", на ділянці російсько-українського кордону, тимчасово непідконтрольній Україні, прибув 102-й російський вантажний конвой. Він складався з одної автівки ескорту та трьох цивільних вантажівок з написом "Гуманітарна допомога з Російської Федерації".

Про це того ж дня повідомив офіційний сайт ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Courier Ukraine.

Який саме вантаж був у машинах, не повідомляється.

О 6.23 ранку спостерігачі ОБСЄ зафіксували в'їзд конвою до КПП "Донецьк". Вони пройшли митницю, були ззовні оглянуті російськими прикоордонниками разом з собаками.

За повідомленням ОБСЄ "три українські прикордонники та два співробітники митної служби були помічені супроводі своїх російських візаві. Вони також здійснили зовнішній огляд транспортних засобів (не заходячи до вантажного простору вантажівок). Станом на 6.47 конвой вирушив у бік України".

"З 12.25 до 12.35 відбувався митний контроль і огляд вантажівок під час повернення їх на територію РФ. За повідомленням джерела, "три українських прикордонники та два митникв були присутні при ційперевірці. Українські службовці також виконали візуальні зовнішні перевірки вантажівок". Після цього вантажівки повернулися до Росії", - зазначає видання.

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