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конвой (92) ОБСЄ (3402) прикордонники (946) Росія (47164) митниця (1027) Донбас (21733)

Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го "гумконвою" РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го

Зранку 12 серпня на КПП "Донецьк", на ділянці російсько-українського кордону, тимчасово непідконтрольній Україні, прибув 102-й російський вантажний конвой. Він складався з одної автівки ескорту та трьох цивільних вантажівок з написом "Гуманітарна допомога з Російської Федерації".

Про це того ж дня повідомив офіційний сайт ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Courier Ukraine.

 Який саме вантаж був у машинах, не повідомляється.

О 6.23 ранку спостерігачі ОБСЄ зафіксували в'їзд конвою до КПП "Донецьк". Вони пройшли митницю, були ззовні оглянуті російськими прикоордонниками разом з собаками.

За повідомленням ОБСЄ "три українські прикордонники та два співробітники митної служби були помічені супроводі своїх російських візаві. Вони також здійснили зовнішній огляд транспортних засобів (не заходячи до вантажного простору вантажівок). Станом на 6.47 конвой вирушив у бік України".

"З 12.25 до 12.35 відбувався митний контроль і огляд вантажівок під час повернення їх на територію РФ. За повідомленням джерела, "три українських прикордонники та два митникв були присутні при ційперевірці. Українські службовці також виконали візуальні зовнішні перевірки вантажівок". Після цього вантажівки повернулися до Росії", - зазначає видання.

Також читайте: Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС
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Топ коментарі
+45
Странно, три года назад все зелеольгинцы бились в истерике "почему Порох не разбомбит эти гумконвои", а последние два года на эти тему совсем другие комменты?... Украинские пограничники помогли россиянам провести в ОРДЛО юбилейный 100-й гумконвой, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3731
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13.08.2021 12:40
+32
Дно.Дно.Дно.
****,как так можно? Не прочитать бы через месяц "Украинские погранички вместе с российскими обстреляли позиции воинов АТО".
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13.08.2021 12:40
+25
А щас зелебобики сидят тихо потому, что у них рот кое чем занят.
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13.08.2021 12:42
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13.08.2021 17:26 Відповісти
Ну и на фуя,спрашивается,они там присутствуют????Придать легитимности???ДБЛ,БЛДЬ!!!
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13.08.2021 17:40 Відповісти
а что это за гуманитарная такая помощь из одной всего машины грузовой?))
изначально кажется заголовок другой был)
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13.08.2021 17:58 Відповісти
Внешний осмотр - хорош для бабы!
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13.08.2021 19:15 Відповісти
может это были кацапы, переодетые в украинских пограничников, хотя наш говнокомандующий имитатор какой только конкурс не придумает
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13.08.2021 19:32 Відповісти
Утром 12 августа на КПП "Донецк", на участок российско-украинской границы, который временно неподконтрольный Украине, прибыл 102-й российский грузовой конвой. Источник: https://censor.net/ru/n3282577

І якого х*ра там робили нащі прикордоники на окупованій території ?
Лайно новина.
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13.08.2021 21:41 Відповісти
Що ж він побаче при "визуальном осмотре"?
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13.08.2021 22:01 Відповісти
Зеленский опять подмахивает *****. Чмырь сцыкливый
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13.08.2021 23:04 Відповісти
верху..вному головнокомандувачу ще на статейку ККУ набігло.
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18.08.2021 09:07 Відповісти
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