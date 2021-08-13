Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував ініціативу Міноборони щодо добудови корабля "Володимир Великий".
Про це Данилюк повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З’явилась інформація, що Міноборони планує будівництво фрегату "Володимир Великий", який коштуватиме близько 1 мільярда доларів. На тлі того, що на восьмому році війни у нас нема навіть заводу з виготовлення набоїв та снарядів, не кажучи вже про сучасне озброєння військових і те, що дрони продовжують купувати волонтери, – від такого планування волосся стає дибки", - пише він.
"Таке враження, що у них там змагання – хто більше догодить Зеленському. Не здивуюсь, якщо скоро дороги називатимуть "Володимир Залізобетоний", університет "Володимир Мудрий" чи супутники "Володимир Міжгалактичний". Так недовго посперечатися з президентом Туркменістану про те, хто з них насправді Бенксі.
Та схаменіться вже! Навіть вам вже мало стати очевидним, що для того, щоб зупинити війну, не достатньо просто "прєкратіть стрєлять". Потрібна сильна і сучасна армія. Хочете виконати свою обіцянку українцям – зробіть її такою. Тим паче, якщо у вас є аж цілий мільярд на будівництво одного фрегату", - підсумував екссекретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" до класу "фрегат".
Будь ласка, зачекайте...
Правильно. Зеленський
не повезло Рівноапостольному князу Володимиру Великому Київському
із тезкою Вованом мелкім криворожим
а Данилюку зачьот - хорошо відстібався
Один уже построили:
"12.07.2017
"Мною внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов с использованием новейших технологий в соответствии со всеми стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, которые будут производиться по основным калибрами, на это предлагается выделить 1,4 млдр грн", - заявил Порошенко.
19.12.2018, 22:46
МВД показало патронный завод, который заменит Луганский - видео
https://youtu.be/2t2nqEJ2QK8
Это видео просто показуха для лохтората.
"2011 року об'єднання «Форт» виграло тендер на поставку 327 пістолетів Форт і 41,75 тис. патронів типу ПМ"
не отвечайте. ! эта песня бесконечная...
И шо Вы имеете сказать по этому поводу? Или так, чтобы звиздануть что-нибудь?
Тоість , армия - мова - віра , таки актуальне гасло ?? .
Еще при премьерстве Ющенко киевскому станкозаводу был спущен оборонный заказ на производство патронов и стрелкового оружия
Тупые зебилы пикетировали кабмин с удочками и голодали в палатках, лишь бы госзаказ забрали.
Где теперь тот станкозавод?
Просрало заказ руководство завода, избранное его коллективом. Состояло из ура-патриотов, закончивших львовскую политехнику.
Флажки, кстественно были государственные и красно-черные, а фули.
Патриотизм - хороший бизнес-проект и запросто оправдает порезку завода на лом.
Это и есть зебил.
Уразумел?
Вот только ФИО "ПОГУГЛИ" тут не прокатит. Иначе ты пистттабол.
я щось ні в біса не розумію: але ж оце данілюк, свого часу, вітало ці слова зеленського, підтримувало ці слова зеленського та завдяки, серед іншого, й цій дурні потрапило на посаду секретаря РНБО.
тоді це данилюк теж знало, що бреше, чи не замислювалося йдучи до влади?
Тут иудеи, предки которых воевали на продуктовых складах Ташкента, распинаются про консервы по лендлизу.
Так они только эти консервы и жрали.
В 1943 году в армии жрали фуражный овес, бо коней уже с"ели.
По лендлизу пришло 95 процентов патронов, снарядов и порохов.
А воевали до конца войны трехлинейками, поскольку были царские запасы патронов.
Или Данилюк весь год был в коме?