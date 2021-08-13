Кулеба про наявність шеврона "Беркута" у затриманого в Німеччині британця, підозрюваного в роботі на російську розвідку: Ми звернемо увагу правоохоронців на це

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має намір звернути увагу українських правоохоронців на виявлений сувенірний шеврон "Беркута" у квартирі затриманого в Німеччині британця, якого підозрюють у роботі на російську розвідку.

"Ми, безумовно, звернемо увагу наших правоохоронців на цей факт. Якщо вони побачать в цьому якусь зачіпку, то переконаний, що відповідні розслідування будуть проведені", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс -Україна.

Водночас міністр зазначив, що виявлений шеврон "Беркута" є сувенірним, і він "не бачить підстав для проведення спеціального розслідування про наявність у нього шеврона "Беркута".

"Такий яскравий персонаж потрапив у руки німецьких спецслужб, було б наївно вважати, що він один такий, тому я бажаю німецьким контррозвідникам іще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів", - додав Кулеба.

Минулої середи телеканал Sky News повідомив, що британська служба безпеки MI5 здійснювала спостереження за британським підданим Девідом С., затриманим у Німеччині за підозрою в роботі на російську спецслужбу, і що його затримання не було раптовим. Також повідомлялося, що те, що Девід С. працював у посольстві Великої Британії в Берліні, свідчить, що він мав обмежений доступ до інформації високого рівня, але водночас цей доступ не був незначним. Він, зокрема, міг надавати Росії дані щодо протоколів безпеки в посольстві, деталі про внутрішню Wi-Fi-мережу, профілі старших дипломатів і їхніх сімей і, ймовірно, навіть імена агентів Секретної розвідувальної служби МЗС Великої Британії (MI6) в Берліні.

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Газета The Guardian пізніше повідомила, що затриманий 57-річний Девід Сміт служив охоронцем при посольстві Великої Британії в Німеччині

Голова Скотленд-Ярду Крессіда Дік підтвердила, що затримання Девіда Сміта стало результатом тісної співпраці Великої Британії та ФРН протягом декількох місяців.

Газета Daily Mail опублікувала фотографії з квартири в Потсдамі затриманого чоловіка. У ній виявили кілька російських прапорів та атрибутів військової форми, книги російською мовою з психології та саморозвитку. Кілька книг у його бібліотеці присвячені історії Третього рейху, зокрема про 12-ту танкову дивізію СС. Ще одна книга - роман колишнього співробітника британської розвідки Джона Ле Карре "Вбивство по-джентельменськи". Також у його двокімнатній квартирі виявили м'які іграшки та приставку Play Station.