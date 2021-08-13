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Міноборони (5266) операція Об'єднаних сил (4158)

З початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режим припинення вогню, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

З початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режим припинення вогню, - Міноборони

У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, український воїн дістав вогнепальне поранення.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ах как хорошо ! Ну завтра будут раненые,убитые...Что то измениться ?
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13.08.2021 13:42 Відповісти
Ясен пень - фрау Меркель к Вовану приехала в гости !
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13.08.2021 13:44 Відповісти
Меркель в гости собралась.
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13.08.2021 13:46 Відповісти
Та не, гумконвой, суки, только сегодня получили, еще не разгрузили...
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13.08.2021 13:46 Відповісти
Не похмелились.
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13.08.2021 13:52 Відповісти
Їм зараз не до цього. Приймають сотий гумконвой.
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13.08.2021 13:47 Відповісти
Некогда им - СНИЛСы оформляют.
По ним смогут получать и ордынские страховки С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3295 и материнский капитал С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5949
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13.08.2021 13:49 Відповісти
Понятно!
Меркель в Москве, на Донбассе тишина....
Путлер приказал огонь не открывать.
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13.08.2021 13:50 Відповісти
2 года каждый день нарушали, но "режим прекращения огня" все равно не нарушился.

И вот перемога - кацапам не успели подвезти боеприпасы и они один день на стреляли.
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13.08.2021 16:40 Відповісти
 
 