Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами, покинути окупований Донбас.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - зазначив Лавров.
"Я б дуже порекомендував пану Зеленському переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще", - додав міністр закордонних справ країни-агресора.
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.
"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина повинна зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.
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Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
Лавров лаврал лаврёт и будет лаврать
По сути некая рассия это неудавшаяся страна, ну просто агрессивное недоразумение. Страна с вымышленным названием, чужими территориями, выжженными и затопленными, с фатально переболевшим народом. Ну да это сброд, а не страна!!! Ну как, как туда можно посылать людей, которая хотя бы частично жили в Украине. Ну это нонсенс, это неэстетика!!!
Он должен был как ...вымышленый Ульянофф с двумя лицами на фото, ну...вы не знаете, уже, ...а был такой памятник. Он должен был как памятник рукой просто показать......ВАМ ТУДА!!!
Ну не ясно? Ну МОЛЧА .....воооон туда, идите туда, все время прямо и прямо...!!!!!
коровакінь на льоду
Сказал: на.ер вы тут кому нужны?!
Так, там для старої коняки возити-неперевозити...