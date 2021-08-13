УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13085 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
13 926 69
Зеленський (17415) Лавров (1469) МЗС РФ (913) окупація (5826) Росія (47164) Донбас (21733)

Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами, покинути окупований Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - зазначив Лавров.

"Я б дуже порекомендував пану Зеленському переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще", - додав міністр закордонних справ країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.

Читайте також: Містами ОРДЛО їздять мобільні пункти для агітації і підготовки голосування в російську Держдуму, - правозахисник Лисянський. ВIДЕО

"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина повинна зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Пока не дать им по зубам,они будут ехидничать и умничать.ВСе это лечиться. Но только через зубы.
показати весь коментар
13.08.2021 13:47
+33
Действительно, пусть гадят здесь?.. Да нет дружище, всё-таки в Саратов, Магадан, Махачкала, Кызыл со всеми своими монатками
показати весь коментар
13.08.2021 13:48
+24
Короче, кацапы на РФ кацапам с ОРДЛО не рады!
Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
показати весь коментар
13.08.2021 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не дать им по зубам,они будут ехидничать и умничать.ВСе это лечиться. Но только через зубы.
показати весь коментар
13.08.2021 13:47 Відповісти
человек, до которого доходит только через боль, называется быдлом
показати весь коментар
13.08.2021 13:48 Відповісти
Бывший человек.
показати весь коментар
13.08.2021 15:33 Відповісти
Ні, не через зуби... Через відбиті печінки, яйця та стерилізацію кацапських самок. Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 7737
показати весь коментар
13.08.2021 20:23 Відповісти
Действительно, пусть гадят здесь?.. Да нет дружище, всё-таки в Саратов, Магадан, Махачкала, Кызыл со всеми своими монатками
показати весь коментар
13.08.2021 13:48 Відповісти
Когда йоська сралін заселив кацапами південний схід України після голодомору вони навіть не зрозуміли за шо їм була така честь переїхати з сибірських, уральських та мордовських мухосрансків на теплі та родючі землі України. А їх потомство яке сьогодні ненавидить країну в якій живе цього не розуміють. І при цьому не хочуть їхати на історічєскую, а хочуть шоб історічєская була там де вони зараз живуть Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3680
показати весь коментар
13.08.2021 15:11 Відповісти
Забыл южный берег моря Лаптевых....
показати весь коментар
13.08.2021 16:48 Відповісти
Для чого Цензор постійно цитує дикунів із Росії!? Цей Лавров нелегітимний міністр. Всі ці дикуни в Росії звичайні аферисти і злочинці.
показати весь коментар
13.08.2021 13:48 Відповісти
А почему и не процитировать? Адептам "один нарид"? Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 9294
показати весь коментар
13.08.2021 13:57 Відповісти
Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 250
показати весь коментар
13.08.2021 13:48 Відповісти
Короче, кацапы на РФ кацапам с ОРДЛО не рады!
Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
показати весь коментар
13.08.2021 13:48 Відповісти
Лошадь паршива.
Лавров лаврал лаврёт и будет лаврать
показати весь коментар
13.08.2021 13:49 Відповісти
навіть сивий мерин визнає, що фільмец, знятий з-за участі касапії, був передвиборчою агітацією за клована
показати весь коментар
13.08.2021 13:49 Відповісти
Зеленський і мистецтво?! Він про що?
показати весь коментар
13.08.2021 13:49 Відповісти
Маячня параноїка неосяжна та незбагненна !!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 14:02 Відповісти
Знал бы ты, лаврушка, как твоя харя конская возмутительна!) Отсыпала б я тебе овса аргентинского, но этим гамном не балуюсь.)
показати весь коментар
13.08.2021 13:51 Відповісти
Сивий мерін вівсяно-кокаїнової суміші об"ївся!!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 13:58 Відповісти
жить в стране и ее ненавидеть имея возможность уехать домой - это болезнь!
показати весь коментар
13.08.2021 13:51 Відповісти
они все ею поражены...и в германии,и в штатах,ностальгируют,спиваются-но к бярёзкам не едут...
показати весь коментар
13.08.2021 14:20 Відповісти
Сережа, что соотечественники уже за..али?
показати весь коментар
13.08.2021 13:52 Відповісти
Ну все, сейчас бубочка как ответит, как пнет эту кокаиновую лошадь, как запишет видосик, как рванет куда-нибудь после этого в очередной раз отдохнуть потому что в зеркало на себя всего такого грозного даже смотреть не сможет...
показати весь коментар
13.08.2021 13:52 Відповісти
Володарі аусвайсу з куркою повинні їхати в свої іпєня. Їм нічого робити в чужій країні.
показати весь коментар
13.08.2021 13:53 Відповісти
Чемодан, вокзал, Россия... і нехай щастить, тобто, нема чого вам тут шастати.
показати весь коментар
13.08.2021 13:53 Відповісти
А по-москальськи це звучить : "Пусть идут нахрен!" Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 9475
показати весь коментар
13.08.2021 21:41 Відповісти
почему возмутителен???, мы желаем им только счастья, на бахатой и справедливой родине!, зачем им мучится и побираться в бендеровской стране????)
показати весь коментар
13.08.2021 13:54 Відповісти
Их и так уже треть свалила, в домах целые подъезды без жителей. Заводы разворованы, шахты затоплены. Допрыгались.
показати весь коментар
13.08.2021 13:54 Відповісти
Проте вже не годують Україну та Європу !!! Годувальники хрєнові !!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 14:01 Відповісти
Ну вы.... тут не трещите, а реально смотрите на вещи!!!! И гаспадин Лавров ПРАВ!!!
По сути некая рассия это неудавшаяся страна, ну просто агрессивное недоразумение. Страна с вымышленным названием, чужими территориями, выжженными и затопленными, с фатально переболевшим народом. Ну да это сброд, а не страна!!! Ну как, как туда можно посылать людей, которая хотя бы частично жили в Украине. Ну это нонсенс, это неэстетика!!!
Он должен был как ...вымышленый Ульянофф с двумя лицами на фото, ну...вы не знаете, уже, ...а был такой памятник. Он должен был как памятник рукой просто показать......ВАМ ТУДА!!!
Ну не ясно? Ну МОЛЧА .....воооон туда, идите туда, все время прямо и прямо...!!!!!
показати весь коментар
13.08.2021 13:56 Відповісти
Можем повторить.Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 5176
показати весь коментар
13.08.2021 13:56 Відповісти
корова кінь на льоду Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 402
показати весь коментар
13.08.2021 14:18 Відповісти
От беда, копыто подвернул Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3174
показати весь коментар
13.08.2021 14:19 Відповісти
Репетиція перед зустріччу із Меркель,яка має вмовити АОдьку не проводити "Кримської платформи".
показати весь коментар
13.08.2021 16:34 Відповісти
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 4128 Стар стал......а все говорит....говорит....
показати весь коментар
13.08.2021 16:51 Відповісти
Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 6118 Сказал: на.ер вы тут кому нужны?!
показати весь коментар
13.08.2021 13:56 Відповісти
факт существования паРашы - вот это возмутительно. а кормильцы Украины из дамбаса уже перекочевали к вам давно. в самом дамбасе едва треть осталась.
показати весь коментар
13.08.2021 13:57 Відповісти
педально-говорящий конь дает рекомендации нашуму презу... та пашел ты скатина нах., давай рекомендации своему *****. а вообще, чужой през не твой уровень, ушлепок.
показати весь коментар
13.08.2021 13:59 Відповісти
А что такое?! Русския в Рассее без надобности?! А как же возврат в родную говень после долгого мытарства?! ))
показати весь коментар
13.08.2021 14:07 Відповісти
Что то никто не ломится в ,,радную говень,, да, лживый конь?
показати весь коментар
13.08.2021 14:12 Відповісти
Одже в кремлі таки подивились слугу народу.🤭
показати весь коментар
13.08.2021 14:13 Відповісти
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий.

Так, там для старої коняки возити-неперевозити...
показати весь коментар
13.08.2021 14:14 Відповісти
Ясно, кацапские быдланы обосрались от страха от одной мысли, что к ним ломанется быдлятина с бамбаса, которую они так "защищают".
показати весь коментар
13.08.2021 14:15 Відповісти
Пусть уезжают! Время не теряют.
показати весь коментар
13.08.2021 14:16 Відповісти
Ну нє, Лавров образився. Як так, століттями завозити русскіх на Донбас, а тепер раптом "убірайтєсь дамой"? А пра-правнукам каторжан куди їхати? Сибірську каторгу закрили. Хоч тимчасово, але закрили!
показати весь коментар
13.08.2021 14:18 Відповісти
конечно возмущен Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 2303.ведь следующий лозунг будет ары-в армению...а маланцы в хайфу.но уже от так называемых русских.вот и течет кипяток по лодыжкам
показати весь коментар
13.08.2021 14:21 Відповісти
Тааак, расеяне матушке расее не нада!? Аааа, бабьі исчо нарожають!
показати весь коментар
13.08.2021 14:32 Відповісти
А як же "ето ж наши люді". Дамбасята, ви реально використовані гандони. Але тут інше питання, по опитуванню в Донецькій області найбільше підтримують ОПЗЖ. Це шизофренія, дебілізм, чи даунізм?
показати весь коментар
13.08.2021 14:35 Відповісти
ДБЛ БЛД
показати весь коментар
13.08.2021 14:36 Відповісти
Старая кляча...
показати весь коментар
13.08.2021 14:46 Відповісти
А раздавать паспорта ********* Лаптестана это нормально... Да, лицемерие козломордых не имеет границ ..
показати весь коментар
13.08.2021 15:01 Відповісти
Возмущенную лошадь видели? Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 5686
показати весь коментар
13.08.2021 15:08 Відповісти
Лавров, козел еще тот, его слушать противно, продались своему президенту и говорят, что им скажут. Быдло продажное
показати весь коментар
13.08.2021 15:11 Відповісти
Так оно Лошадь,Козел,Быдло или что-то среднее между ними? Я так полагаю,что ОНО-триедино!
показати весь коментар
13.08.2021 17:00 Відповісти
А шо ************ коню не подобається? Його хазяїн-хуйло ж постійно каже шо вони АдіннароТ. Так в чому справа? НароТ поїде до свого нароТу і ті повинні протянуть руку АдіннароТовцям... Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 9000
показати весь коментар
13.08.2021 15:14 Відповісти
То есть кино они таки смотрят.
показати весь коментар
13.08.2021 15:21 Відповісти
Кацапы это вирус,попадает к тебе в страну и начинает гадить.
показати весь коментар
13.08.2021 15:38 Відповісти
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3206
показати весь коментар
13.08.2021 16:03 Відповісти
Захватывать украинские земли и убивать украинцев из-за, якобы, русских - это нормально, а вот попросить тех же русских уехать в родную пустующую Россию, это возмутительно. Русский мир, русская мораль...
показати весь коментар
13.08.2021 16:20 Відповісти
Зеленский все правильно заявил кто страдает за русским миром чемодан в зубы и счастливой дороги.
показати весь коментар
13.08.2021 16:41 Відповісти
Крым и Донбасс верни в состав Украины . А то пока будете возмущения выражать и татары отделятся и СибиР будет не ваш.
показати весь коментар
13.08.2021 16:48 Відповісти
СибиР давно уже ЧинА-Улус.
показати весь коментар
13.08.2021 17:03 Відповісти
Лаврову и Симоньян в Армению на Родину!
показати весь коментар
13.08.2021 16:50 Відповісти
Лаврову и Симоньян билет в Армению, на Родину!
показати весь коментар
13.08.2021 16:52 Відповісти
Армяне им пасть порвут,моргалы выколят за ссыкливое бегство от Турции.
показати весь коментар
13.08.2021 17:05 Відповісти
Оказывается Лавров то же зелебобик , поклонник Голобородько!
показати весь коментар
13.08.2021 17:41 Відповісти
 
 