УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13101 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
6 331 81
Афганістан (450) Велика Британія (3661) Воллес (212)

Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Глава британського Міноборони Бен Уоллес розкритикував виведення Вашингтоном військового контингенту з Афганістану, заявивши, що міжнародне співтовариство, ймовірно, постраждає від наслідків цього рішення США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю телеканал Sky News.

"Я думаю, що діяти таким чином (виводити війська) було помилкою. І що ми, міжнародне співтовариство, заплатимо за наслідки цієї помилки", - сказав Уоллес.

За його словами, оскільки Сполучені Штати, які очолювали міжнародну коаліцію в Афганістані, прийняли це рішення про вихід, це означало, що і інші країни, чиї війська перебувають на території цієї країни, повинні були вчинити так само. Однак тепер Уоллес побоюється, що терористичне угруповання "Аль-Каїда" повернеться в Афганістан, оскільки ситуація з безпекою там погіршується щодня.

Також читайте: США і Британія залучать військових для вивезення дипломатів з Афганістану

"Звичайно, я стурбований, я відчуваю, що зараз не найкращий час для цього рішення, тому що "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - заявив він.

Міністр оборони Британії назвав помилкою і саму міжафганську угоду, досягнуту США і "Талібаном" в Катарі в 2020 році, коли експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв вивести війська. Уоллес підкреслив, що, на його думку, саме та угода дозволила талібам вважати, що вони можуть захопити ініціативу і здобути військову перемогу в Афганістані.

Нинішній президент США Джо Байден, обійнявши посаду в січні цього року, продовжив політику свого попередника на посту, зберігши всі терміни виведення військ, зазначає Sky News.

Також читайте: Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба

"Сполучені Штати йдуть (з Афганістану. - Ред.), і ми йдемо разом з ними, і це створює дуже, дуже велику проблему в цій країні з "Талібаном", який очевидно користується ініціативою, а це не те, що нам подобається. І я намагався зрозуміти після оголошення (про виведення військ. - Ред.), чи зможемо ми зібрати міжнародну спільноту. Але я боюся, що в співтоваристві в цьому не зацікавлені", - додав він.

Також британський міністр оборони підтвердив, що Лондон на час направить в Афганістан 600 військовослужбовців, щоб допомогти 3 тис. особам, включаючи перекладачів й інший персонал з британськими паспортами, покинути цю країну.



Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
или не знает
показати весь коментар
13.08.2021 13:59
+7
Так замените их своими, в чем проблема?
показати весь коментар
13.08.2021 14:02
+6
одно из двух Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
13.08.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старик Байден знает, что делает!!!
показати весь коментар
13.08.2021 13:57 Відповісти
или не знает
показати весь коментар
13.08.2021 13:59 Відповісти
одно из двух Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
13.08.2021 14:02 Відповісти
ваш Байден - гребаный пацифист, демократы все такие.
Трамп - предатель, подписан это соглащение с талибами, какой с него нафиг республиканец?
Запроданец, повесить на первом суку!
Теперь ждите Аль-каиду, Талибан и наплыв наркоты по-новой.
Израилю тоже придется несладко.
Если ситуацию быстро не исправить - в Афган может зайти и Россия... Как минимум в одну их провинций.
показати весь коментар
13.08.2021 16:52 Відповісти
Іі ..? Це стане проблємою для РФ.
показати весь коментар
13.08.2021 17:05 Відповісти
Для того все і зроблено...
показати весь коментар
13.08.2021 21:18 Відповісти
Це дуже мудре рішення..! Це зняття проблеми із США і передача її РФ,- весна 2022 року...!? Велика проблема,..! Зашморг затягується...?!
показати весь коментар
13.08.2021 21:40 Відповісти
Да, в Газпромах скоро должностей уже не будет хватать на всех шредеров...
показати весь коментар
13.08.2021 16:41 Відповісти
А чего же в свое время оттуда свалили???
показати весь коментар
13.08.2021 14:01 Відповісти
не свалили, а сваливают в данный момент. Почему сваливают - написано в тексте новости.
показати весь коментар
13.08.2021 16:53 Відповісти
Я спросил - зачем из Афгана когда-то давно свалили англичане.
показати весь коментар
13.08.2021 17:16 Відповісти
Так замените их своими, в чем проблема?
показати весь коментар
13.08.2021 14:02 Відповісти
проблема в количестве военного контингента. Без поддержки США нет смысла за них самим жопу рвать.
показати весь коментар
13.08.2021 16:53 Відповісти
Оценили красоту игры? Я не стану вдаваться в подробности. Просто всё: мне жаль те тысячи и тысячи людей, которые купились и сотрудничали с этими чертями, которые, когда подгорело- бросили их на муки и лютую Смерть. Будьте вы прокляты.
А для этого чудика- это просто "ошибка. Удобно, да?
показати весь коментар
13.08.2021 14:04 Відповісти
Про це і пишуть, що вивозять усих, хто співробітничав.
3 тис. з британцями. Ще 25-30 з США.
показати весь коментар
13.08.2021 17:07 Відповісти
Научитесь сначала не терять секретные документы на автобусных остановках. Одного похода Дефендера маловато для отмывания подгаженной репутации.
показати весь коментар
13.08.2021 14:05 Відповісти
Предумышленная утечка информация. Бывает и такое.
показати весь коментар
13.08.2021 14:07 Відповісти
Идеальная ситуация для Орды - заходи и бери.
Иногда будут прилетать Черные Тюльпаны, но в гробах вперемешку с ватой будет наркота. Несомненный плюс для Немытой.
показати весь коментар
13.08.2021 14:05 Відповісти
Тепер союзники кацапів - таліби захоплять державу
показати весь коментар
13.08.2021 14:10 Відповісти
поки зброю дають - дуже навіть "вєрниє"
показати весь коментар
13.08.2021 15:37 Відповісти
им иран дает
показати весь коментар
13.08.2021 16:23 Відповісти
не только Иран.
показати весь коментар
13.08.2021 17:01 Відповісти
Зато для России - чем хуже Западу тем лучше.
показати весь коментар
13.08.2021 17:01 Відповісти
Это не ошибка, а решение путина, назначившего президента США.
показати весь коментар
13.08.2021 14:13 Відповісти
Это ты , ошибка. ПРИРОДЫ. Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8934
показати весь коментар
13.08.2021 14:31 Відповісти
У тебя обострение, рано выписали?
показати весь коментар
13.08.2021 15:06 Відповісти
Обострение. У меня? А я то думал у того , кто такое пишет "Это не ошибка, а решение путина, назначившего президента США. Юрій Ан"
показати весь коментар
13.08.2021 16:48 Відповісти
Это самая маленькая ошибка. Непонимание процессов происходящих на планете ..вот ГЛАВНАЯ фатальная ошибка!!! Это ошибка самих принципов существования цивилизации, непонимание первоочередности угроз.
И вот ярчайший пример.....!!!! Ярчайший!!! И быстренько суда всуньте поджигателей и криминал...ждемс!!!

На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.
Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.
показати весь коментар
13.08.2021 14:25 Відповісти
Да ну, все правильно сделали США! Кому нужен Афган - вперёд, весело с автоматом на перевес. Ошибка была тогда, когда они вводили войска, а то что вывели - правильно сделали! Талибы ещё вспомнят как СССР вводил, и сами теперь могут рассее ввести по самые помидоры.
показати весь коментар
13.08.2021 14:27 Відповісти
The Times: Талибы отвергли предложение властей Афганистана о совместном управлении страной
Представитель талибов заявил, что повторное предложение о перемирии, сделанное теперь уже не США, а президентом Гани, является «признаком отчаяния, в котором он пребывает на фоне наших опустошающих побед на этой неделе», пишет The Times…
.......
Вот тут бы ***** и побряцать оружием.
показати весь коментар
13.08.2021 14:28 Відповісти
что-что, а Путину побряцать оружием - не за горами, всегда пожалуйста.
показати весь коментар
13.08.2021 17:02 Відповісти
Нет все таки теория Дарвина не верна ! Афганская биомасса истерически рвётся вернуться в каменный век и нашла уже союзников в виде путлеровсой рашки , так что лучшее решение огородить их огромным забором вместе с рашкой и забыть. Живут же некоторые племена в изоляции и эти двуногие как то будут существовать.
показати весь коментар
13.08.2021 14:30 Відповісти
Так в чем же дело? Быстро "ноги в руки" , и пусть войско яга вяличиства заменит янки в Афганистане. Оно языком молотить не мешки ворочать. А то такие как Меркель-Хренкель больше по части ля-ля-ля-ля. А воюет пусть кто то другой , и за свой счет. И кто воюет , тот ошибается , а кто на гитаре гитарит, тот всегда правый.
показати весь коментар
13.08.2021 14:36 Відповісти
Найбільший провал Америки з часів Вєтнаму. Двадцять років, мільярди доларів, тисячі життів американських солдатів і все до сраки. Дикуни знову взяли верх.
показати весь коментар
13.08.2021 14:36 Відповісти
2 трильйони ...
показати весь коментар
13.08.2021 17:10 Відповісти
Лучше американские деньги были бы потрачены на новые планы маршала ,в вменяемых странах, с вменяемым населением. ( разговор идет о триллионах зелени )
показати весь коментар
13.08.2021 14:38 Відповісти
А що буде з Туркменістаном ? Чи росія вже там ? "Восток - дело тонкое "(с)?
показати весь коментар
13.08.2021 14:49 Відповісти
Россия уже там.
показати весь коментар
13.08.2021 17:24 Відповісти
Байден перекреслив майбутнє Европи. Він злочинець. Таліби будуть тероризувати Европу безкінечними терактами. І кров майбутніх жертв лежатиме на старому маразматику Байдені.
показати весь коментар
13.08.2021 14:53 Відповісти
Да ?? І як таліби потраплять у Європу ??
показати весь коментар
13.08.2021 17:11 Відповісти
На карту посмотри. Через Россию и Беларусь.
показати весь коментар
13.08.2021 17:25 Відповісти
Кордони є ?
показати весь коментар
13.08.2021 17:52 Відповісти
Питання риторичне. Здається ви живете в іншому вимірі.
показати весь коментар
13.08.2021 22:58 Відповісти
Так і є. На кордоні не живу і не працюю прикордонником.
Скільки нелегалі в переходять через кордон не заню. Тільки з інтернету виникають деякі дані.
показати весь коментар
14.08.2021 14:21 Відповісти
До активізації талібів приклав руку пуйло. Тепер Европі та цілому світові буде не до нас.
показати весь коментар
13.08.2021 14:55 Відповісти
Захід- беззубий,імпотентний,зігнивший! Догралися,гівнодави…?!!!!
показати весь коментар
13.08.2021 14:58 Відповісти
А чого США має вирішувати проблеми ЕС. Хай ЕС само відправляє військову місію в Афганістан. Не. Торгівля з ****** цікавіше?
показати весь коментар
13.08.2021 15:25 Відповісти
Ошибкой было входить туда и тратить деньги в этой дыре мира.
Деньги нужно тратить там, где был бы виден результат вложений.
показати весь коментар
13.08.2021 15:10 Відповісти
А чого солдати НАТО мають гинути за чужу державу. Як показує практика талібам Афганістан більш потрібен ніж афганцям. Поточна влада Афганістану краще озброєна та профінансована ніж таліби. Видко афганцям цивілізації не треба, їм шаріат подавай. Ну так Аллах із ними. А тих що встигли оцивілізуватися, хай тікають. У нас же доречі той самий вибір. І в нас ситуація не набагато краще. Просто процент цивілізованих трохи більше. Афганці зараз роблять ту ж помилку що і українці зробили на початку ХХ ст. Нічого страшного. Через 100 років голоду та терору може дойде хоча б до 23% щоб з'явився ще один шанс.
показати весь коментар
13.08.2021 15:21 Відповісти
Два дня назад глава Минобороны РФ С. Шойгу заявил, что границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном уже контролируют талибы. Таким образом, страны - члены "ОДКБ" должны находиться в боевой готовности к возможному нападению Талибана.

Вчера талибы заявили, что взяли под контроль второй по величине город Афганистана - Кандагар. По всей видимости в РФ и других членов клуба под названием "ОДКБ" времени на подготовку осталось уже не так уж и много.

https://weaponwordl.blogspot.com/2021/08/blog-post_13.html
показати весь коментар
13.08.2021 15:21 Відповісти
Цитирую : 10.08.2021, 07:48 На полигоне Харб-Майдон (в 20 км от таджикско-афганской границы) завершились совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. В них приняли участие 2,5 тыс. человек."

Пусть идут , времени предостаточно ))
показати весь коментар
13.08.2021 15:57 Відповісти
Есть и плюсы - у россии появится большая головная боль на её южных границах. А если они опять захотят туда зайти, то развал правонаследницы ссср будет очень близок. Возможно, решение Байдена - это ловушка. Хочется верить.
показати весь коментар
13.08.2021 15:41 Відповісти
Я не понимаю что они вообще всё это время там делали. Тянули из болота бегемота? Как СССР нёс счастье и светлое будущее народам, которые про это никого не просили, так и эти.
показати весь коментар
13.08.2021 15:53 Відповісти
Помилкою було входити в Афганістан, де взагалі немає якихось інтересів США, та й Британії теж, і 20 років за свій рахунок (!!!) прикривати дупу Росії.
показати весь коментар
13.08.2021 15:55 Відповісти
если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять.
Афган - перевалочная база всех исламских террористов, спонсируются Пакистаном и Ираном.
И наркоты конечно.
показати весь коментар
13.08.2021 17:27 Відповісти
Чувак вообще понимает, что даже когда войска США и всех прочих были в Афгане в принципе это никак не мешало Аль-Каиде вернуться? )) Или они контролировали каждый квадратный километр этих чертовых гор и ущелий? )
показати весь коментар
13.08.2021 16:17 Відповісти
раз Аль-Каида за это время не вернулась - значит, мешало.
показати весь коментар
13.08.2021 17:27 Відповісти
Почему ошибка?
Теперь Афганистан - геморой Роиси.
показати весь коментар
13.08.2021 16:37 Відповісти
хз.. может и не только России..
Россия может с талибами добазариться..
показати весь коментар
13.08.2021 17:28 Відповісти
скорее - войти в состав
показати весь коментар
13.08.2021 18:26 Відповісти
Один раз уже добазаривались. Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
13.08.2021 21:34 Відповісти
Ну так пусть обратится к Ее Величеству ввести свой контингент...тем более вы уже там были и нагадили будь здоров...это по вашей вине там клоака-государство образовалось господа англичане
показати весь коментар
13.08.2021 16:41 Відповісти
то есть не по вине Рашки?
нуну.
показати весь коментар
13.08.2021 17:28 Відповісти
Sergey Naumovich

1 ч ·

Происходящее в Афганистане в купе с ситуацией в Сирии и с «Норд стрим - 2» ярко свидетельствует о том, что эра глобального полицейского с большими авианосцами потихоньку уходит в прошлое. США больше не является главным арбитром и «крышей», теряет позиции в мире и даже авторитет.

Содержать армию на других континентах ради глобальных целей и неких универсальных принципов демократии для американского налогоплательщика становится дорого. Да и зачем? В США своих проблем хватает, а пояснить своему населению, зачем им тратить деньги на охрану порядка в Афганистане становится всё сложнее. Проще залить эти деньги безработным американцам, чтобы те больше не воровали кроссовки при первом удачном «БЛМ».

Правильная реакция Банковой - понять, что «крыши» больше нет, «джавелины» - последнее, что мы получили от старого «дяди Сэма» и делать быстрые выводы. Вероятно придётся воевать, ведь мы окружены. Армия россии скорее всего будет в ближайшее время проводить масштабные военные учения в районе Бреста и одновременно в районе Белгорода, Таганрога и Красноперекопска. И с этим монстром нам придётся иметь дело самостоятельно.
показати весь коментар
13.08.2021 16:47 Відповісти
ПРО АФГАНИСТАН. ponomaroleg.com
Сейчас много новостей из этой страны. Попытаюсь вкратце пояснить, что там сейчас происходит, и как это аукнется Украине.
Итак, в течение последних суток движение «Талибан» установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Перед этим взят Герат. Под контролем исламистов уже более 2/3 страны, а разведка США считает, что талибы могут изолировать Кабул за 30 дней и захватить его за 90.Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 7211

Ранее поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над населенными пунктами, не встречая серьезного сопротивления - и я этому верю. По данным Би-Би-Си, в Кундузе талибам сдались сотни солдат правительственной армии, а за город Пули-Хумри бои шли несколько часов, но в итоге силы безопасности отступили.
Президент страны Ашраф Гани пытается взять ситуацию под контроль, однако его правительство один за другим покидают министры, а некоторые бегут за границу.
Это происходит на фоне захвата исламистами важных таможенных пунктов на границах и потери бюджета. В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.



США. СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ.
Судя по всему, Вашингтону просто надоело тупо зарывать свои деньги в песок и поддерживать афганский режим - 9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана, а 8 июля 2021 года Байден заявил, что полностью выведет войска из страны к 31 августа.
Президент США прямо заявляет:
«Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тыс сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов».
Другими словами, Байден даёт понять, что оставил афганским властям удочку, и больше не намерен ловить за них рыбу. А если они настолько руко*опые, что до сих пор не научились этой удочкой пользоваться, то это их проблемы.
ПРОФИТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.
А Киеву от этой ситуации какой прок? Частично ответ на этот вопрос даёт редактор UATV Arabic Сафван Джулак:
Америка не хочет воевать со всеми везде. Америка ушла из Сирии, сейчас уходит из Ирака и Афганистана. Она старается усилить свои позиции в Европе, в том числе и в Украине. Мы это видим по присутствию натовцев на ВСЕХ учениях Киева. Всё потому, что у Белого дома поменялся стратегический враг - теперь это не «Аль-Каида» и не «Талибан» - это Китай. Задача Вашингтона не дать России сблизиться с Китаем.



То, что США уходят из Южной Азии - обернётся для Украины позитивным моментом. Киев хотел ежегодно иметь от США помощь в размере 1 млрд долларов. Уход американцев из Афганистана предоставляет такую возможность. Тем более, что США очень заинтересованы сдерживать Россию.
ВЫВОДЫ.
Меняется геополитический расклад, меняются приоритеты. США Байдена переориентируется на Европу в качестве противовеса Китаю.
На первый взгляд, от этого должна выиграть Россия, так как все пустоты после ухода американцев стремится заполнить именно она. Но история Афганистана за последние 150 лет свидетельствует о том, что все деньги и усилия других держав по урегулированию ситуации уходят там в песок. Так что если Москва и решится направить туда свои финансовые и военные ресурсы, это измотает её страдающую от санкций и вливаний в Беларусь экономику ещё больше.
Есть сведения, что часть высвобожденных «афганских» денег Байден имеет намерение направить в Украину. Вопрос об этом будет решаться по итогам встречи с Зеленским и инспекции того, как этот самый Зеленский выполнил домашнее задание. Если будет сделан вывод о политической импотентности нашего гаранта, американские деньги и военная помощь будет ждать смены власти в нашей стране.



В этой ситуации плохо одно: если США имеют время и ресурсы играть в долгую, то Украина такой роскошью не обладает.
показати весь коментар
13.08.2021 17:12 Відповісти
Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8759
показати весь коментар
13.08.2021 17:13 Відповісти
За вот этот лоскутный халат нищего, американцы умирали. А за цивилизованную Украину, большинство населения которой поддерживает западный вектор развития, американцы воевать даже не думают. Где логика ?
показати весь коментар
13.08.2021 22:00 Відповісти
та нормально... спочатку таліби загребуть весь афган, а потім обломаються, коли почнуть лізти на сусідів, та й бабло їм параша вже не буде так багато підкидати, як тоді, коли вони боролись з нато!
показати весь коментар
13.08.2021 17:14 Відповісти
таджикистан без защиты раши они могут просто смести
показати весь коментар
13.08.2021 19:02 Відповісти
заяви з критикою на такому рівні "аби почесати язика" не роблять.
схоже на те, що десь за лаштунками посилено йде робота по виправленню рішення аби не втратити контроль над ситуацію.
імовірно, вже в цьому місяці будуть прийняті рішення, що змінять рішення про вивід військ. Бо якщо цього не зробити то невдозі в Індії будуть проблеми, а проблеми Індії це і проблеми всієї Британської співдружності.
показати весь коментар
13.08.2021 17:14 Відповісти
Індії на допомогу прийде Пакистан, це два братніх народа Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 6694
показати весь коментар
13.08.2021 17:21 Відповісти
о, да, Индия Пакистан будут друг в друга атомными бомбами кидаться - большая будет помощь.
Для Украину тут одно хорошо - что с юго-востока ветер в нашу сторону редко дует.
показати весь коментар
13.08.2021 17:31 Відповісти
США потратили триллион долларов на Афганистан. Зачем он им? Пусть Россия с одкб воюет.
показати весь коментар
13.08.2021 17:33 Відповісти
Тысячи жителей Кандагара выражают свою радость от возвращению власти талибов.

https://twitter.com/newkc14/status/1426179284582993931
показати весь коментар
13.08.2021 19:01 Відповісти
Самое время показать что такое Британия есть. Если Велико, тогда пусть берут в свои мощные руки флаг Демократии. Наводите порядок, поддержите свободных людей в Афганистане. А если вот так продолжат пищать и убегать, значит англичане просто дешёвые меркантильные ссыкуны, которые привыкли загребать жар американскими руками и ничего не могут кроме оглашения глубоких озабоченностей и демонстраций с одним фрегатом
показати весь коментар
13.08.2021 20:30 Відповісти
Да уже все все поняли, байден проститутка как и меркель.надеюсь не надолго в овальном задержится.
показати весь коментар
14.08.2021 13:41 Відповісти
 
 