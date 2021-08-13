Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Глава британського Міноборони Бен Уоллес розкритикував виведення Вашингтоном військового контингенту з Афганістану, заявивши, що міжнародне співтовариство, ймовірно, постраждає від наслідків цього рішення США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю телеканал Sky News.

"Я думаю, що діяти таким чином (виводити війська) було помилкою. І що ми, міжнародне співтовариство, заплатимо за наслідки цієї помилки", - сказав Уоллес.

За його словами, оскільки Сполучені Штати, які очолювали міжнародну коаліцію в Афганістані, прийняли це рішення про вихід, це означало, що і інші країни, чиї війська перебувають на території цієї країни, повинні були вчинити так само. Однак тепер Уоллес побоюється, що терористичне угруповання "Аль-Каїда" повернеться в Афганістан, оскільки ситуація з безпекою там погіршується щодня.

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"Звичайно, я стурбований, я відчуваю, що зараз не найкращий час для цього рішення, тому що "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - заявив він.

Міністр оборони Британії назвав помилкою і саму міжафганську угоду, досягнуту США і "Талібаном" в Катарі в 2020 році, коли експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв вивести війська. Уоллес підкреслив, що, на його думку, саме та угода дозволила талібам вважати, що вони можуть захопити ініціативу і здобути військову перемогу в Афганістані.

Нинішній президент США Джо Байден, обійнявши посаду в січні цього року, продовжив політику свого попередника на посту, зберігши всі терміни виведення військ, зазначає Sky News.

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"Сполучені Штати йдуть (з Афганістану. - Ред.), і ми йдемо разом з ними, і це створює дуже, дуже велику проблему в цій країні з "Талібаном", який очевидно користується ініціативою, а це не те, що нам подобається. І я намагався зрозуміти після оголошення (про виведення військ. - Ред.), чи зможемо ми зібрати міжнародну спільноту. Але я боюся, що в співтоваристві в цьому не зацікавлені", - додав він.

Також британський міністр оборони підтвердив, що Лондон на час направить в Афганістан 600 військовослужбовців, щоб допомогти 3 тис. особам, включаючи перекладачів й інший персонал з британськими паспортами, покинути цю країну.



