Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава британського Міноборони Бен Уоллес розкритикував виведення Вашингтоном військового контингенту з Афганістану, заявивши, що міжнародне співтовариство, ймовірно, постраждає від наслідків цього рішення США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю телеканал Sky News.
"Я думаю, що діяти таким чином (виводити війська) було помилкою. І що ми, міжнародне співтовариство, заплатимо за наслідки цієї помилки", - сказав Уоллес.
За його словами, оскільки Сполучені Штати, які очолювали міжнародну коаліцію в Афганістані, прийняли це рішення про вихід, це означало, що і інші країни, чиї війська перебувають на території цієї країни, повинні були вчинити так само. Однак тепер Уоллес побоюється, що терористичне угруповання "Аль-Каїда" повернеться в Афганістан, оскільки ситуація з безпекою там погіршується щодня.
"Звичайно, я стурбований, я відчуваю, що зараз не найкращий час для цього рішення, тому що "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - заявив він.
Міністр оборони Британії назвав помилкою і саму міжафганську угоду, досягнуту США і "Талібаном" в Катарі в 2020 році, коли експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв вивести війська. Уоллес підкреслив, що, на його думку, саме та угода дозволила талібам вважати, що вони можуть захопити ініціативу і здобути військову перемогу в Афганістані.
Нинішній президент США Джо Байден, обійнявши посаду в січні цього року, продовжив політику свого попередника на посту, зберігши всі терміни виведення військ, зазначає Sky News.
"Сполучені Штати йдуть (з Афганістану. - Ред.), і ми йдемо разом з ними, і це створює дуже, дуже велику проблему в цій країні з "Талібаном", який очевидно користується ініціативою, а це не те, що нам подобається. І я намагався зрозуміти після оголошення (про виведення військ. - Ред.), чи зможемо ми зібрати міжнародну спільноту. Але я боюся, що в співтоваристві в цьому не зацікавлені", - додав він.
Також британський міністр оборони підтвердив, що Лондон на час направить в Афганістан 600 військовослужбовців, щоб допомогти 3 тис. особам, включаючи перекладачів й інший персонал з британськими паспортами, покинути цю країну.
Будь ласка, зачекайте...
Трамп - предатель, подписан это соглащение с талибами, какой с него нафиг республиканец?
Запроданец, повесить на первом суку!
Теперь ждите Аль-каиду, Талибан и наплыв наркоты по-новой.
Израилю тоже придется несладко.
Если ситуацию быстро не исправить - в Афган может зайти и Россия... Как минимум в одну их провинций.
А для этого чудика- это просто "ошибка. Удобно, да?
3 тис. з британцями. Ще 25-30 з США.
Иногда будут прилетать Черные Тюльпаны, но в гробах вперемешку с ватой будет наркота. Несомненный плюс для Немытой.
И вот ярчайший пример.....!!!! Ярчайший!!! И быстренько суда всуньте поджигателей и криминал...ждемс!!!
На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.
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Вот тут бы ***** и побряцать оружием.
Скільки нелегалі в переходять через кордон не заню. Тільки з інтернету виникають деякі дані.
Деньги нужно тратить там, где был бы виден результат вложений.
Вчера талибы заявили, что взяли под контроль второй по величине город Афганистана - Кандагар. По всей видимости в РФ и других членов клуба под названием "ОДКБ" времени на подготовку осталось уже не так уж и много.
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/08/blog-post_13.html
Пусть идут , времени предостаточно ))
Афган - перевалочная база всех исламских террористов, спонсируются Пакистаном и Ираном.
И наркоты конечно.
Теперь Афганистан - геморой Роиси.
Россия может с талибами добазариться..
нуну.
1 ч ·
Происходящее в Афганистане в купе с ситуацией в Сирии и с «Норд стрим - 2» ярко свидетельствует о том, что эра глобального полицейского с большими авианосцами потихоньку уходит в прошлое. США больше не является главным арбитром и «крышей», теряет позиции в мире и даже авторитет.
Содержать армию на других континентах ради глобальных целей и неких универсальных принципов демократии для американского налогоплательщика становится дорого. Да и зачем? В США своих проблем хватает, а пояснить своему населению, зачем им тратить деньги на охрану порядка в Афганистане становится всё сложнее. Проще залить эти деньги безработным американцам, чтобы те больше не воровали кроссовки при первом удачном «БЛМ».
Правильная реакция Банковой - понять, что «крыши» больше нет, «джавелины» - последнее, что мы получили от старого «дяди Сэма» и делать быстрые выводы. Вероятно придётся воевать, ведь мы окружены. Армия россии скорее всего будет в ближайшее время проводить масштабные военные учения в районе Бреста и одновременно в районе Белгорода, Таганрога и Красноперекопска. И с этим монстром нам придётся иметь дело самостоятельно.
Сейчас много новостей из этой страны. Попытаюсь вкратце пояснить, что там сейчас происходит, и как это аукнется Украине.
Итак, в течение последних суток движение «Талибан» установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Перед этим взят Герат. Под контролем исламистов уже более 2/3 страны, а разведка США считает, что талибы могут изолировать Кабул за 30 дней и захватить его за 90.
Ранее поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над населенными пунктами, не встречая серьезного сопротивления - и я этому верю. По данным Би-Би-Си, в Кундузе талибам сдались сотни солдат правительственной армии, а за город Пули-Хумри бои шли несколько часов, но в итоге силы безопасности отступили.
Президент страны Ашраф Гани пытается взять ситуацию под контроль, однако его правительство один за другим покидают министры, а некоторые бегут за границу.
Это происходит на фоне захвата исламистами важных таможенных пунктов на границах и потери бюджета. В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.
США. СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ.
Судя по всему, Вашингтону просто надоело тупо зарывать свои деньги в песок и поддерживать афганский режим - 9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана, а 8 июля 2021 года Байден заявил, что полностью выведет войска из страны к 31 августа.
Президент США прямо заявляет:
«Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тыс сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов».
Другими словами, Байден даёт понять, что оставил афганским властям удочку, и больше не намерен ловить за них рыбу. А если они настолько руко*опые, что до сих пор не научились этой удочкой пользоваться, то это их проблемы.
ПРОФИТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.
А Киеву от этой ситуации какой прок? Частично ответ на этот вопрос даёт редактор UATV Arabic Сафван Джулак:
Америка не хочет воевать со всеми везде. Америка ушла из Сирии, сейчас уходит из Ирака и Афганистана. Она старается усилить свои позиции в Европе, в том числе и в Украине. Мы это видим по присутствию натовцев на ВСЕХ учениях Киева. Всё потому, что у Белого дома поменялся стратегический враг - теперь это не «Аль-Каида» и не «Талибан» - это Китай. Задача Вашингтона не дать России сблизиться с Китаем.
То, что США уходят из Южной Азии - обернётся для Украины позитивным моментом. Киев хотел ежегодно иметь от США помощь в размере 1 млрд долларов. Уход американцев из Афганистана предоставляет такую возможность. Тем более, что США очень заинтересованы сдерживать Россию.
ВЫВОДЫ.
Меняется геополитический расклад, меняются приоритеты. США Байдена переориентируется на Европу в качестве противовеса Китаю.
На первый взгляд, от этого должна выиграть Россия, так как все пустоты после ухода американцев стремится заполнить именно она. Но история Афганистана за последние 150 лет свидетельствует о том, что все деньги и усилия других держав по урегулированию ситуации уходят там в песок. Так что если Москва и решится направить туда свои финансовые и военные ресурсы, это измотает её страдающую от санкций и вливаний в Беларусь экономику ещё больше.
Есть сведения, что часть высвобожденных «афганских» денег Байден имеет намерение направить в Украину. Вопрос об этом будет решаться по итогам встречи с Зеленским и инспекции того, как этот самый Зеленский выполнил домашнее задание. Если будет сделан вывод о политической импотентности нашего гаранта, американские деньги и военная помощь будет ждать смены власти в нашей стране.
В этой ситуации плохо одно: если США имеют время и ресурсы играть в долгую, то Украина такой роскошью не обладает.
схоже на те, що десь за лаштунками посилено йде робота по виправленню рішення аби не втратити контроль над ситуацію.
імовірно, вже в цьому місяці будуть прийняті рішення, що змінять рішення про вивід військ. Бо якщо цього не зробити то невдозі в Індії будуть проблеми, а проблеми Індії це і проблеми всієї Британської співдружності.
Для Украину тут одно хорошо - что с юго-востока ветер в нашу сторону редко дует.
https://twitter.com/newkc14/status/1426179284582993931