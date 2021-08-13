Україна та Азербайджан оновлять угоду про взаємне визнання документів про освіту, - посол Ахундова

Азербайджан очікує засідання спільної експертної групи та візит міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в жовтні з метою поновлення угоди про взаємне визнання документів про освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова.

"Зараз працює спільна експертна група, є ряд проблем між нами у сфері взаємного визнання дипломів, взаємного визнання магістерських ступенів і так далі. Щодо цього є меморандум, є між нашими країнами угода, це потребує оновлення", - зазначила Ахундова.

Як зауважила пані посол, їй у Міністерстві освіти Азербайджану повідомили, що у першій половині жовтня планується проведення засідання спільної експертної групи профільних міністерств України і Азербайджану для оновлення угоди і обговорення ряду інших питань.

Міністру Шкарлету ж надіслано запрошення здійснити візит до Азербайджану у другій половині жовтня для підписання оновленої угоди.

Дипломат додала, що за інформацією посольства, в українських ВНЗ навчається близько 5 тисяч азербайджанських студентів і більше 1 тисячі українських студентів навчається в азербайджанських.

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