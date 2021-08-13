В Україні зафіксували п'ять спалахів норовірусної інфекції. Переважна більшість постраждалих - діти, - ГОЗ

За даними Центру громадського здоров'я від початку 2021 року в Україні зареєстровано п’ять спалахів норовірусної інфекції. Всього постраждало 69 людей, з них 64 дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦОЗ.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у ДНЗ комбінованого типу захворіло 5 дітей. Діагноз – гостра кишкова інфекція норовірусної етіології. Всі хворі перенесли хворобу у легкій формі. Відбулися заходи із дезінфекції місць загального користування закладу. Вогнище хвороби було локалізовано.

У с. Джурин Чортківського району Тернопільської області у 12 вихованців та 2 працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалось. Було здійснено низку лабораторних досліджень та перевірку закладу щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, вогнище локалізовано.

Протягом березня у м. Тернопіль у двох ДНЗ було зафіксовано спалахи норовірусної хвороби. Серед постраждалих, сукупно, зареєстровано 2 дорослих і 34 дитини. У межах локалізації спалаху було проведено епідрозслідування, заключну дезінфекцію, організовано необхідний комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів. На початку серпня в одному з ДНЗ міста зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції норовірусної етіології. Лабораторно підтверджено 14 випадків. Проведено епідеміологічне розслідування.

Також читайте: У дитсадку Тернополя - спалах кишкової інфекції. Розпочато розслідування, група закрита, - Держпродспоживслужба

Довідка.

Норовірусна інфекція – гостре інфекційне захворювання, з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, яке спричинює вірус Норуолк, характеризується розвитком гострого гастроентериту та дегідратації. Норовіруси спричиняють 6–17 % випадків гострих кишкових інфекцій.

Для профілактики норовірусної інфекції рекомендовано:

піддавати харчові продукти термічній обробці при 85 °C,

мити руки з милом перед прийманням їжі,

споживати кип'ячену чи воду в пляшках,

не вживати воду з відкритих джерел.

У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись за медичною допомогою.