Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані

Посли НАТО в п'ятницю зберуться на зустріч для обговорення ситуації в Афганістані, яка загострилася у зв'язку з настанням руху Талібану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.

Тому посли країн НАТО проведуть зустріч 13 серпня.

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