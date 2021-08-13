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Новини За кордоном
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Афганістан (450) НАТО (5120)

Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані

Посли НАТО в п'ятницю зберуться на зустріч для обговорення ситуації в Афганістані, яка загострилася у зв'язку з настанням руху Талібану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.

Тому посли країн НАТО проведуть зустріч 13 серпня.

Також читайте: Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес
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Топ коментарі
+3
Ну если старик Байден засланный казачок то да )))
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13.08.2021 14:32
+3
Вангую, что они соберутся выразить глубокую обеспокоенность.
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13.08.2021 14:49
+3
На нас уже давно плюнули...
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13.08.2021 14:53
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Та в сраку тот Афганистан, давайте лучше все айда на крынскую платформу Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 5975
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13.08.2021 14:27 Відповісти
А там не люди живут? Или пусть террористы уничтожают мирное население? С таким подходом мировая общественность и на нас плюнуть может и тогда ничто москалям непомешает смять Украину целиком.
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13.08.2021 14:49 Відповісти
На нас уже давно плюнули...
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13.08.2021 14:53 Відповісти
Да хер там, если бы Москали не боялись реакции запада и США, давно бы была полномасштабная война. А без финансовой помощи люди от голода бы дохли.
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13.08.2021 14:55 Відповісти
З тої ситуації теж роги москалів стирчать ?
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13.08.2021 14:30 Відповісти
Ну если старик Байден засланный казачок то да )))
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13.08.2021 14:32 Відповісти
соглашение с талибами подписал не Байден, а ТРАМП.
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13.08.2021 17:34 Відповісти
Его даже в Варшавский договор не взяли.
Только чуток подправили текст воинской присяги...
...а потом полетели Черные Тюльпаны...
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13.08.2021 14:37 Відповісти
В Украине обострения нет.
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13.08.2021 14:34 Відповісти
Господа обосрамшись.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Вангую, что они соберутся выразить глубокую обеспокоенность.
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13.08.2021 14:49 Відповісти
Там таліби окупували третє крупне місто і йдуть брати Кабул, а дипломати як завжди прилизують правду.У них «загострилась ситуація».Невже Зхід знову тупить як і з нами колись? Захоплення талібами цілої країни-це теракти по всій Евоопі і то без зупину.
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13.08.2021 14:49 Відповісти
Захід не тупить, Захід (як і Кремль) тішаться з того, що знову буде кому зброю збувати - цього разу це буде Афганістан.

Їм ці "гарячі точки" по світу дуже вигідні...
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13.08.2021 15:21 Відповісти
Они прекрасно знали, что случится после вывода своих войск, поэтому, это заседание не более чем показуха. Что они в реале задумали, мы можем только догадываться.
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13.08.2021 16:59 Відповісти
джихад на кацапстане? Кадыров - наследник.
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13.08.2021 18:14 Відповісти
А где вопли адептов секты про животворящего Байдена?
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13.08.2021 19:47 Відповісти
Дозасідались.
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16.08.2021 13:09 Відповісти
 
 