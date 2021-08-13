1 987 20
Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посли НАТО в п'ятницю зберуться на зустріч для обговорення ситуації в Афганістані, яка загострилася у зв'язку з настанням руху Талібану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.
Тому посли країн НАТО проведуть зустріч 13 серпня.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 14:32
+3 Система Станиславского
показати весь коментар13.08.2021 14:49
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 14:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Только чуток подправили текст воинской присяги...
...а потом полетели Черные Тюльпаны...
Їм ці "гарячі точки" по світу дуже вигідні...