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Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося продовжити робочу візу московській кореспондентці британської телерадіомовної корпорації (BBC) Сарі Рейнсфорд. Вона повинна покинути країну до 31 серпня, коли закінчується термін її нинішньої візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє Bloomberg.

У МЗС Росії заявили, що це відповідь на дискримінацію російських ЗМІ владою Великої Британії і відмова видавати візи російським журналістам. Про кого саме йде мова, не уточнюється.

BBC і Сара Рейнсфорд поки не коментували заяву Міністерства закордонних справ Росії.

9 серпня Сара Рейнсфорд брала участь у великій пресконференції Лукашенка в Мінську. Коли вона запитала білоруського диктатора про британські санкції, він гнівно відповів їй: "Так вдавіться ви цими санкціями в Великій Британії" і назвав британців "американськими підлабузниками".

А на питання Рейнсфорд, чи не вважає Лукашенко, що після жорстоких репресій щодо мирних громадян він втратив легітимність, він відчитав британську журналістку і закликав до відповіді за всіх, хто "нудиться в тюрмах у "вашингтонських справі". Нагадування Рейнсфорд, що вона не американка, а з Великої Британії, буквально розлютило Лукашенка. "Ах, з Великої Британії? Ми вас не знали і знати не хочемо". Зал відреагував оплесками на слова Лукашенка. Після цього він заявив, що жодних тортур затриманих учасників протестів не було, що все це вигадки західних ЗМІ.

Сара Рейнсфорд почала працювати в Росії на початку двотисячних, вона була одним з перших іноземних кореспондентів, які приїхали в Беслан висвітлювати захоплення заручників у школі в вересні 2004 року. Після цього вона працювала в Стамбулі, Мадриді та Гавані.

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Топ коментарі
+23
Може хоч це отрезвить європейців.
Вас як собак ганяють уже. Незабаром і вбивати почнуть.
Ліберасти дурнуваті..
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13.08.2021 14:32
+18
Сара спросила у усатого Чмо задев его диктаторское эго... Его крепостные и царская охранка пытается удержать трон продав интересы народа, готовы убивать своих граждан лишь бы подольше удержаться в троне. Респект штатам и Британии за то, что чмырят этот совковый рудимент...
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13.08.2021 14:41
+16
Таракан показательно облажался.
А англичанка отдохнёт от жизни в российских реалиях.
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13.08.2021 14:41
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Може хоч це отрезвить європейців.
Вас як собак ганяють уже. Незабаром і вбивати почнуть.
Ліберасти дурнуваті..
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13.08.2021 14:32 Відповісти
Марна надiя...
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13.08.2021 15:55 Відповісти
Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности - Цензор.НЕТ 7175
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13.08.2021 14:34 Відповісти
Історія людства для багатьох - повчальна !
Тому і появилося правило змінності влади ...
Існують ще деякі монархії ..., але по демократичним правилам зі двохпалатною системою законотворення ,яка теж є змінною !
Казахстан - може неправдиво , але забезпечив змінність влади.
У Росії - також пробували з цим бавитися - згадаємо Медведева Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 3122
Але зараз - Білорусь + Раша - обі керуються по принципу "многолетнего единовластия" ..., і будь які спроби вернути правильний стан - рахують проявом тероризму (фашизму , неонацизму , радикалізму і т.д. і т.п.) Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 1326
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13.08.2021 22:11 Відповісти
Сара нарвала сь...
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13.08.2021 14:36 Відповісти
Сара молодець, це нарвався таракан, так, що від люті чуть із підштаніків не випав і не лопнув... - не можуть нічого зробити "ні риба ні мясні білоруси", зробить тараканівська злість - уб,є кривавого передаста.
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13.08.2021 14:53 Відповісти
Сара жутко расстроилась, шо ее выслали из страны-помойки, ну... Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 2216
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13.08.2021 15:56 Відповісти
Хммм.Когда бульбофюрер начнет давить санкциями Великобританию?Америке приготовиться. Южной тоже,чтоб два раза не вставать. Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности - Цензор.НЕТ 1510
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13.08.2021 14:40 Відповісти
Саро, тікай з того села! В тих гостях хорошо, а вдома бєзопаснєй!)))
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13.08.2021 14:40 Відповісти
Сара спросила у усатого Чмо задев его диктаторское эго... Его крепостные и царская охранка пытается удержать трон продав интересы народа, готовы убивать своих граждан лишь бы подольше удержаться в троне. Респект штатам и Британии за то, что чмырят этот совковый рудимент...
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13.08.2021 14:41 Відповісти
Таракан показательно облажался.
А англичанка отдохнёт от жизни в российских реалиях.
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13.08.2021 14:41 Відповісти
столько лет провела в мордоре, а так и не научилась правильные вопросы задавать, странные эти европейцы.
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13.08.2021 14:42 Відповісти
Питання мають бути узгодженні з компетентними органами !!!)))
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13.08.2021 14:43 Відповісти
ну дык, а я о чем?
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13.08.2021 14:49 Відповісти
Гібридна війна Московської ордиі з євроцивілізацією триває !!!))
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13.08.2021 14:42 Відповісти
Как говорили минские пограничники , все вопросы с иностранцами о Белоруссии
решает Мид РФ.
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13.08.2021 14:43 Відповісти
Де-юре-Республіка Беларусь,де-факто-Белорусская губерния РФ !!!!)))
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13.08.2021 14:46 Відповісти
Нарешті вибудовуються нормальні відносини з мордором.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Деградація на росії відбувається семимильними кроками.
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13.08.2021 14:56 Відповісти
дебил ну...
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13.08.2021 15:39 Відповісти
Очень глупый ход. Почему не навешать с три короба херни про "большинство выбрало в соответствии с действующим законодательством, мутят воду отдельные личности на деньги антанты" и далее в том же духе. А так тупо на воре шапка горит.
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13.08.2021 15:45 Відповісти
А как же свобода слова? Как теперь рассказывать про диких укров, закрывших оппозиционные телеаналы мертвечука.
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13.08.2021 16:45 Відповісти
BBC це ті журнашлюхи яких ловили вже пару разів, що 20баксів завжди 20 баксів, навіть якщо в рублях? Ті що підривали довіру до України у країн Світу, у самі тяжкі роки 2014-2015. Журнашлюхи ...
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13.08.2021 16:52 Відповісти
 
 