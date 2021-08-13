Корпорація працює в штатному режимі. Ми зацікавлені в об'єктивному розслідуванні, - ДПЗКУ про арешт директора
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Державна продовольчо-зернова корпорація України, попри арешт керівника, працює в штатному режимі.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сторінці підприємства в фейсбуці.
"Всі підрозділи АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" працюють в штатному режимі. АТ "ДПЗКУ" виконує всі зобов’язання за укладеними договорами та перед контрагентами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обов'язки голови правління виконує заступник голови правління Микола Волосянко.
"Керівництво компанії максимально зацікавлене в об’єктивності розслідування та всіляко сприяє роботі працівників правоохоронних органів", - переконують у компанії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, працівники Нацполіції вранці 13 серпня затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації і його спільника під час спроби втечі з України.
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