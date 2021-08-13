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затримання (4142) ДПЗКУ (24)

Корпорація працює в штатному режимі. Ми зацікавлені в об'єктивному розслідуванні, - ДПЗКУ про арешт директора

Новини Цензор.НЕТ Події

Корпорація працює в штатному режимі. Ми зацікавлені в об'єктивному розслідуванні, - ДПЗКУ про арешт директора

Державна продовольчо-зернова корпорація України, попри арешт керівника, працює в штатному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сторінці підприємства в фейсбуці.

"Всі підрозділи АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" працюють в штатному режимі. АТ "ДПЗКУ" виконує всі зобов’язання за укладеними договорами та перед контрагентами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обов'язки голови правління виконує заступник голови правління Микола Волосянко.

"Керівництво компанії максимально зацікавлене в об’єктивності розслідування та всіляко сприяє роботі працівників правоохоронних органів", - переконують у компанії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, працівники Нацполіції вранці 13 серпня затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації і його спільника під час спроби втечі з України.
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Хм-м.... Мыши ведь съели.

Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 1536
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13.08.2021 14:49 Відповісти
хорошо, что на прошлых выборах, среди большого количества кандидатов, одали свои голоса за настоящего президента, а не какого-то хриплого дурачка....
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13.08.2021 14:55 Відповісти
Где наказание отдавшего разрешение вскрыть резерв?

Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 6268
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13.08.2021 14:52 Відповісти
Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 7660
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13.08.2021 14:54 Відповісти
"Корпорация работает в штатном режиме"

Тобто, крадемо далі...
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13.08.2021 15:05 Відповісти
Миші та пацюки працюють в штатному режимі??
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13.08.2021 15:36 Відповісти
Юлин зятек там смотрящий
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13.08.2021 16:20 Відповісти
Коли ж нарешті повиганяють всіх інших негідників з цієї ДПЗКУ.
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13.08.2021 19:18 Відповісти
 
 