На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА
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За оперативними даними, за 7 місяців 2021 здійснені витрати на боротьбу з COVID-19 в розмірі 29 млрд грн.
В цілому на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень. Про це повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:
- на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,7 млрд грн;
- на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,2 млрд грн;
- на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
- виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;
- на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;
- на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;
- на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн;
- на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн;
- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,75 млрд гривень.
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