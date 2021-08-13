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На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

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На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

За оперативними даними, за 7 місяців 2021 здійснені витрати на боротьбу з COVID-19 в розмірі 29 млрд грн.

В цілому на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень. Про це повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:

  • на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,7 млрд грн;
  • на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,2 млрд грн;
  • на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
  • виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;
  • на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;
  • на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;
  • на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн;
  • на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,75 млрд гривень.

Також читайте: Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років

На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін 01
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Топ коментарі
+8
Таки да,растрачены. На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 889 На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6729
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13.08.2021 15:03
+5
Но сначала побьют
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13.08.2021 14:57
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Зеленскому потом еще скажут спасибо, что он вкатал деньги коронавирусного фонда в асфальт, а не вакцЫнировал нарид вакцЫной, последствия которой еще не изучены и не предсказуемы в будущем На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7375
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13.08.2021 14:56 Відповісти
Но сначала побьют
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13.08.2021 14:57 Відповісти
это да На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9938
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13.08.2021 15:00 Відповісти
И даже сильно побьют, что ну очень больно будет клоуну - пианисту.
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13.08.2021 19:10 Відповісти
Писюністу, так вірніше.
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13.08.2021 20:52 Відповісти
А третья волна впереди...
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13.08.2021 14:57 Відповісти
деньги потрачены, асфальт положен, дороги к кладбищам освещены, коммунальные погребальные конторы - также готовы, привито в разных городах от 4 до 7 % населения. Маски долой и вперед на свет летящего навстречу состава...
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13.08.2021 15:00 Відповісти
Таки да,растрачены. На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 889 На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6729
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13.08.2021 15:03 Відповісти
ЗА што такие деньги, курточка больше на робу смахивает, если чесно На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7609
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13.08.2021 15:04 Відповісти
Картіна маслом- "Дєвятий вал"..буде...
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13.08.2021 15:15 Відповісти
Как только освоят все 36 лярдов тут же заявят, что Ковид 19 победили.
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13.08.2021 15:20 Відповісти
столько денег, что они не успевают воровать!!!
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13.08.2021 15:45 Відповісти
Такими темпами пиsgить,то ц на вересень не хватить
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13.08.2021 20:54 Відповісти
Витратили на боротьбу, чи списали, під цю статтю бюджету???
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13.08.2021 15:21 Відповісти
Одне питання до влади,дивлячись статистику на 13.08.21 дивує факт (якщо вірити поданій з МОЗу інформації) великої кількості хворих медичних працівників ,яких більше ніж інших зареєстрованих хворих.Хто пояснить ,що відбувається і де ж була першочергова імунізація ??
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13.08.2021 15:32 Відповісти
Там де і маски,в Китаї.Європі.
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13.08.2021 20:56 Відповісти
Дивишся на ці бюджети. Розумієш які бюджети у країнах Євросоюзу і США. Які вливання йдуть і Воз - і розумієш, що коли на кону такий розпил бабла - коронавирус закінчиться не скоро.
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13.08.2021 15:55 Відповісти
Помните юморок? я за озеленение.Можно так озелениться что не только моим детям а еще внукам хватит.
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13.08.2021 17:13 Відповісти
Зе! - Зеленые купюры. На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1465
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13.08.2021 17:48 Відповісти
Ви про мілліард дерев?Соплі тому й не п'є на роботі,що ночами саджанці сажає.
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13.08.2021 20:57 Відповісти
Коронавирус-********* международного масштаба.Думаете,что карантин спас ситуацию-а нифига,большинство на карантин ложило!!!Зараза новая,посильнее гриппа,скосила людей с плохой иммуной,хроническими болячками и стихло все.Каждый год будет возможность тырить коронавирусные деньги.
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13.08.2021 18:13 Відповісти
две статьи которие не влазят в голову: мероприятия по соц поддержке 2,9 ярда. товары и услуги предотвращающие ковид 2,3 ярда. оказание экстренной помощи и госпитализация 11ярдов. ЭТО ЧТО??? доплаты, закупки, кислород и усиленный режим работы это отдельные статьи с конкретными цифрами.
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13.08.2021 18:19 Відповісти
Да, "отличная борьба с короной", что ещё хватило денег на дорожные работы, не говоря уже о том, сколько разошлось по карманам.
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13.08.2021 19:19 Відповісти
 
 