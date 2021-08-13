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Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені в застосунок "Дія". Це пов'язано з фактором безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю для "ТСН".
"Ми не будемо відображати в "Дії" документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви - це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян", - сказав він.
Федоров зазначив, що поступово українці переходять із книжечок на ID-картки.
"Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт - інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти", - додав міністр.
Топ коментарі
+3 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар13.08.2021 16:10
+2 A San
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+2 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар13.08.2021 19:08
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Будь ласка, зачекайте...
Детали
Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.
Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.
Во-вторых по сообщению непонятно, какие именно данные там хранятся, и насколько они конфиденциальны.
Очередь на вакцинацию неосторожно разместили в Google Docs, но это не имеет прямого отношения к Дии. Из любой электронной очереди ее могли там разместить. Вот если бы очередь была на бумаге...
Государственные реестры хранятся в рязличных местах, зависит от реестра. А должны где?
Если "до сраки", то и спорить не о чем.
Что до "дойти до самых тупых", я согласен, до меня не дошло, я тупой, хотя и являюсь в определенном смысле специалистом по информационной безопасности. Ты понимаешь гораздо лучше.
Стільки раз вже писали що Дія це лиш "оболонка". Вона не містить даних, а тому ніде їх не зберігає.
Ви занадто не грамотні щоб розмірковувати над такими питаннями.
А саме головне ви ще й не розумієте концепції електронного паспорту. Вона не передбачає секретності даних. Електронний паспорт не артефакт. При електронному паспорті срати на те що всім стануть доступні дані чи інше. Головне те щоб держава під час надання послуги могла вас ідентифікувати як того ким ви є насправді, а не як когось іншого. Тому я скажу навіть більше не далеко той час коли всі особисті дані будуть максимально загальнодоступними щоб ускладнити можливість обманути комусь систему та видати себе за когось іншого.
техпаспорт-пластик зайшов, права не загоню..- пидкажить, будь ласка)