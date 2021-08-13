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Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені в застосунок "Дія". Це пов'язано з фактором безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю для "ТСН".

"Ми не будемо відображати в "Дії" документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви - це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян", - сказав він.

Федоров зазначив, що поступово українці переходять із книжечок на ID-картки.

"Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт - інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
дошло, наконец-то.
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13.08.2021 16:10
+2
А нічого ,що при Янику щоб 100 доларів обмінять ,треба булдо весь паспорт сфотографувать ))
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13.08.2021 16:19
+2
Останусь ка, я на книжечке. И без "дії".
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13.08.2021 19:08
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дошло, наконец-то.
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13.08.2021 16:10 Відповісти
так это и ранее было известно, ничего нового он не сказал
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13.08.2021 16:15 Відповісти
Так после стольких утечек и случаев мошенничества пора бы уже и дойти. Даже до самых тупых. Хранить критически важную информацию в сервисах Google Docs -- "самое оно" для общегосударственного сервиса документов.
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13.08.2021 16:18 Відповісти
Дія не хранит информацию в Google Docs.
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13.08.2021 18:31 Відповісти
КИЕВ. 13 мая. УНН. Приложение "Дия" работает со сбоем. Об этом УНН сообщает со ссылкой сразу на нескольких пользователей.
Детали
Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.
Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.
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13.08.2021 18:38 Відповісти
Во-первых G-Cloud не Google Docs. Сейчас все корпорации сидят на датацентрах типа Amazon (только не говори, что хранят данные в магазине Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 3442 ). Это считается достаточно надежным даже корпораций мирового уровня.
Во-вторых по сообщению непонятно, какие именно данные там хранятся, и насколько они конфиденциальны.
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13.08.2021 18:43 Відповісти
Я не хочу искать новость о утечке очереди на вакцинацию из Дии. Она ушла из-за общего доступа к очереди в документах Google Docs, случайно оставленного админом. Найдешь сам. И мне до задницы где хранят данные корпорации какого-то уровня. Гос. сервис, где хранятся критические данные граждан, приравненные законом к бумажной версии документа никак не должны хранится в Googl`овских сервисах. Ни в каких.
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13.08.2021 18:52 Відповісти
А где должны храниться? Просвети?

Очередь на вакцинацию неосторожно разместили в Google Docs, но это не имеет прямого отношения к Дии. Из любой электронной очереди ее могли там разместить. Вот если бы очередь была на бумаге...
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13.08.2021 18:57 Відповісти
Где хранятся государственные реестры? И не нужно мне тут лепить про не имеет прямого отношения. Люди ставились в очередь именно в приложении "Дия". И им глубоко насрать на причину по которой их данные стали общедоступными в Google Docs. Do you Understand?
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13.08.2021 20:08 Відповісти
Андерстенд. Я о том, что если бы становились в очередь в другой программе, могло быть то же самое.
Государственные реестры хранятся в рязличных местах, зависит от реестра. А должны где?
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13.08.2021 20:12 Відповісти
Точно не в Google Cloud. И мне и людям до сраки что могло быть где-то там. Данные утекли из этой сранной и рапиаренной "Дии". Больше знать ничего не нужно.
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13.08.2021 20:20 Відповісти
"До сраки" конечно утверждает мнение, но не делает его правильнее. Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 5174
Если "до сраки", то и спорить не о чем.
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13.08.2021 20:24 Відповісти
Тогда расскажи причину по которой закрытые личные данные из "Дии" в свободном доступе в Google Docs -- это правильно. Давай, изголяйся. А я посмотрю.
Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106
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13.08.2021 20:35 Відповісти
Не правильно. Я уже все объяснил. Просто тебе "до сраки" мешает понять.
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13.08.2021 20:41 Відповісти
Врешь. Ты тупо петляешь. Ну и? Я жду объяснений.
Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223
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13.08.2021 20:48 Відповісти
Вру что? Что именно? А теперь ответь сам. Жду четкого конкретного ответа.
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13.08.2021 20:51 Відповісти
Что конкретно? "... Так после стольких утечек и случаев мошенничества пора бы уже и дойти. Даже до самых тупых. Хранить критически важную информацию в сервисах Google Docs -- "самое оно" для общегосударственного сервиса документов...." Ну и, какого лешего ты влез со своим умничаньем? Или меня должна волновать причина по которой причине личные закрытые данные из Дии попали на сервис Google Docs? Тупой программер лопухнулся или админ забухал? Мне и пользователям это должно быть интересно, а не до сраки?
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13.08.2021 20:57 Відповісти
Если хочешь рассуждать по теме, нужно понимать.
Что до "дойти до самых тупых", я согласен, до меня не дошло, я тупой, хотя и являюсь в определенном смысле специалистом по информационной безопасности. Ты понимаешь гораздо лучше.
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13.08.2021 21:05 Відповісти
Мда... Така упоротість це діагноз.

Стільки раз вже писали що Дія це лиш "оболонка". Вона не містить даних, а тому ніде їх не зберігає.

Ви занадто не грамотні щоб розмірковувати над такими питаннями.

А саме головне ви ще й не розумієте концепції електронного паспорту. Вона не передбачає секретності даних. Електронний паспорт не артефакт. При електронному паспорті срати на те що всім стануть доступні дані чи інше. Головне те щоб держава під час надання послуги могла вас ідентифікувати як того ким ви є насправді, а не як когось іншого. Тому я скажу навіть більше не далеко той час коли всі особисті дані будуть максимально загальнодоступними щоб ускладнити можливість обманути комусь систему та видати себе за когось іншого.
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16.10.2021 03:16 Відповісти
ID-карточки можно отображать а паспорт нельзя непонятно логика
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13.08.2021 16:20 Відповісти
А нічого ,що при Янику щоб 100 доларів обмінять ,треба булдо весь паспорт сфотографувать ))
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13.08.2021 16:19 Відповісти
Усього через 2 роки напруженої роботи і безлічі експериментів, міністерство цифрової трансформації визнало, що в комп'ютер вміщається дуже обмежена кількість парперових документів, вони там мнуться, а витягувати їх звідти взагалі проблемно, тому вирішило відмовитись від внесення паперових паспортів в програми.
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13.08.2021 16:22 Відповісти
І мнуться, і гнуться )))
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13.08.2021 17:04 Відповісти
Я взагалі сумніваюся, що їм щось доходить.))))) Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 9099
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13.08.2021 17:03 Відповісти
Останусь ка, я на книжечке. И без "дії".
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13.08.2021 19:08 Відповісти
Большая часть услуг связана с посещением военкомата. Для получения любой медсправки. Рудимент эпохи СССР.
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13.08.2021 19:22 Відповісти
Правильно . Макулатурний паспорт - це темне минуле . Нема чого совкам йти в майбутнє з перекрученою назад головою . Нехай залишаються в минулому , якщо не хочуть ставати людьми . Я свою макулатуру добровільно змінив на ID ще в квітні .
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13.08.2021 20:44 Відповісти
..а хто знает, - права-ламинат попадуть туды..???
техпаспорт-пластик зайшов, права не загоню..- пидкажить, будь ласка)
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14.08.2021 01:14 Відповісти
 
 