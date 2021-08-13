Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені в застосунок "Дія". Це пов'язано з фактором безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю для "ТСН".

"Ми не будемо відображати в "Дії" документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви - це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян", - сказав він.

Федоров зазначив, що поступово українці переходять із книжечок на ID-картки.

"Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт - інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти", - додав міністр.

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