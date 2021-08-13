Головний фаворит конкурсу на голову БЕБ Мельник розповів, який Татаров професіонал

Голова ДФС Вадим Мельник визнав, що знайомий з заступником Офісу президента Олегом Татаровим, який звинувачувався НАБУ в корупції, і вважає його професіоналом.

Про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, де він вважається негласним фаворитом і ставлеником Офісу президента, відповідаючи на питання Тимофія Мілованова, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомий з Олегом Юрійовичем давно, будучи заступником керівника головного слідчого управління України, ще коли було написання нового кримінально-процесуального кодексу до 2012. Були залучені до написання, власне тоді і познайомились. Знаю особу як великого фахівця в кримінальному процесі. Тоді ми познайомились і працювали спільно. Коли Татаров був не на службі, будь-яких стосунків, зв’язків ми з ним не підтримували. Ну поздоровляли з днем народження, але спільних якихсь заходів не проводили. Сім’ями не дружимо.

За словами Мельника, зараз вони перетинаюся лише на певних нарадах, але не більше "Є в мене моя лінія роботи, є моя функція – є прокуратура, є міністр фінансів", - пояснив голова ДФС свої службові контакти.

Вадим Мельник – чинний голова ДФС. Починав у ДПА Сумської області. Злет його кар’єри почався ще в часи Януковича. З 2011 по 2013 рік Мельник очолював Управління розслідування особливо важливих справ у межах Державної податкової служби. Потім отримав посаду у Міністерстві доходів і зборів, де розслідував фінансові злочини. У 2014 році Мельник став заступником начальника Головного управління щодо фінансових розслідувань у Державній фіскальній службі, а потім очолив управління.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звинуватив владу у проштовхуванні кандидатури Мельника як контрольованої особи. Вадима Мельника також пов’язують з особою Андрія Гмиріна, якого називають куратором тіньових схем між ДФС та Банковою.

Гмирін - також колись працював у міністерстві доходів і зборів Олександр Клименка, яке називали оплотом "сімейних" схем доби Януковича. Зараз, за словами депутатів, люди Гмиріна через кадрову реформу були заведені в ДФС.

Також читайте: У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ