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Новини Політика України
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Головний фаворит конкурсу на голову БЕБ Мельник розповів, який Татаров професіонал

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головний фаворит конкурсу на голову БЕБ Мельник розповів, який Татаров професіонал

Голова ДФС Вадим Мельник визнав, що знайомий з заступником Офісу президента Олегом Татаровим, який звинувачувався НАБУ в корупції, і вважає його професіоналом.

Про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, де він вважається негласним фаворитом і ставлеником Офісу президента, відповідаючи на питання Тимофія Мілованова, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомий з Олегом Юрійовичем давно, будучи заступником керівника головного слідчого управління України, ще коли було написання нового кримінально-процесуального кодексу до 2012. Були залучені до написання, власне тоді і познайомились. Знаю особу як великого фахівця в кримінальному процесі. Тоді ми познайомились і працювали спільно. Коли Татаров був не на службі, будь-яких стосунків, зв’язків ми з ним не підтримували. Ну поздоровляли з днем народження, але спільних якихсь заходів не проводили. Сім’ями не дружимо.

За словами Мельника, зараз вони перетинаюся лише на певних нарадах, але не більше "Є в мене моя лінія роботи, є моя функція – є прокуратура, є міністр фінансів", - пояснив голова ДФС свої службові контакти.

Вадим Мельник – чинний голова ДФС. Починав у ДПА Сумської області. Злет його кар’єри почався ще в часи Януковича. З 2011 по 2013 рік Мельник очолював Управління розслідування особливо важливих справ у межах Державної податкової служби. Потім отримав посаду у Міністерстві доходів і зборів, де розслідував фінансові злочини. У 2014 році Мельник став заступником начальника Головного управління щодо фінансових розслідувань у Державній фіскальній службі, а потім очолив управління.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк звинуватив владу у проштовхуванні кандидатури Мельника як контрольованої особи. Вадима Мельника також пов’язують з особою Андрія Гмиріна, якого називають куратором тіньових схем між ДФС та Банковою.

Гмирін - також колись працював у міністерстві доходів і зборів Олександр Клименка, яке називали оплотом "сімейних" схем доби Януковича. Зараз, за словами депутатів, люди Гмиріна через кадрову реформу були заведені в ДФС.

Також читайте: У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ
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Топ коментарі
+15
Татаров конечно професионал, но только как предатель и корупционер.
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13.08.2021 16:27
+14
Тьфу, сборник рыговской блевотины, противно смотреть на эти рожи
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13.08.2021 16:33
+6
Татаров допомагав зробити рейдерський захват та пограбувать УкрБуд.
Ось тому він такий важливий.
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13.08.2021 16:28
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Татаров конечно професионал, но только как предатель и корупционер.
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13.08.2021 16:27 Відповісти
Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессиональный человек - Цензор.НЕТ 4011
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13.08.2021 16:28 Відповісти
Татаров допомагав зробити рейдерський захват та пограбувать УкрБуд.
Ось тому він такий важливий.
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13.08.2021 16:28 Відповісти
Петушка хвалит кукуха...
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13.08.2021 16:29 Відповісти
Ні Татаров професійний а цей кандидат таке ж лайно. Вибори, вибори кандидати п....
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13.08.2021 16:30 Відповісти
Такими темпами и ..... скоро Мельник с Татаровым с цветами будут встречать своих бывших шефов - Клименко и Захарченко....
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13.08.2021 16:30 Відповісти
Хіба що на кладовищі.
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13.08.2021 18:57 Відповісти
І як тут посперечаєшся якщо з 2013 року кажуть що татаров злочинець а він досі не сидить і не збирається. Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал - Цензор.НЕТ 5696
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13.08.2021 16:31 Відповісти
Тьфу, сборник рыговской блевотины, противно смотреть на эти рожи
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13.08.2021 16:33 Відповісти
Очень жаль, что в жизни нет кнопок Ctrl_Z.
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13.08.2021 16:33 Відповісти
овощ тоже был праффесионалом, но по шапкам...
татаров его небольшая отрыжка ...после переедания
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13.08.2021 16:34 Відповісти
В 1996-м году, на подходе к порту Дуала(Камерун) случилось следующее: у бухого, в синюю задницу, мэссмена, валяющегося на столе рядового состава экипажа, в шортах, появилась надпись, на спине, сделанная толстенным, черным, перманентным маркером. Текст гласил: "Все пид.ры, кроме меня"(с).
Я вот теперь думаю: а ведь прав был этот пацан. Все пид.ры. Кроме него.
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13.08.2021 16:35 Відповісти
главноє лізнуть поглубже! сєрлєщ дурного не навчить
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13.08.2021 16:38 Відповісти
"Крупный профессионал" - профессионал с большим крупом.
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13.08.2021 16:39 Відповісти
Не совсем понятно,почему янукович с азаровым не возвращаются в Украину. Ведь здесь их ждут "профессионалы" типа татарова. Вообще,"татаров"с 2019 года-это имя нарицательное. Квинтэссенция кумовства,коррупции и сволочизма.
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13.08.2021 16:43 Відповісти
не бачу під оп мітингів смітунів, тих, які з числа 73%, які "якщощосьпіденетакмивсівийдемо".
сидите, падли, по домівках смокчете?
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13.08.2021 16:44 Відповісти
"В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследований в Государственной фискальной службе, а затем возглавил управление."
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13.08.2021 17:25 Відповісти
нема тут нацсук зі своїми свинками?
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13.08.2021 17:17 Відповісти
Так їдійоти, порозкидали бездумно в 2019 році!
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13.08.2021 18:55 Відповісти
"Знаю человека как крупного специалиста в уголовном процессе.Источник: https://censor.net/ru/n3282649
Это в 30 лет? (на момент участия в написании УПК)
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13.08.2021 18:17 Відповісти
Два пі###дара, коротко кажучи...
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13.08.2021 19:50 Відповісти
Осталось вернуть новые лица яныка и кровосисю с табачником и царевым, а так уже полный набор
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14.08.2021 00:24 Відповісти
Значить, і мельник таке ж тупе лайно, як і татарофф.
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16.08.2021 13:04 Відповісти
 
 