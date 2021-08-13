УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12235 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 324 9
Київ (13828) шахрайство (670) Нацполіція (13918)

Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Зловмисниця заводила знайомства в мережі, видаючи себе за іноземця-багатія. Увійшовши в довіру до потерпілої, фігурантка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дорогий подарунок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

41-річна фігурантка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала у злочинних цілях. Так, жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела листування з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця.

Цей "чоловік", за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт.

Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Також читайте: З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція

Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція 01
Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция - Цензор.НЕТ 1005
Таможня дает добро!!!Мы заплатим золотом!!!
показати весь коментар
13.08.2021 16:33 Відповісти
С Снп59/64)))
показати весь коментар
13.08.2021 16:36 Відповісти
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
показати весь коментар
13.08.2021 16:34 Відповісти
Как то, в этом случае потерпевшую не жалко....
показати весь коментар
13.08.2021 16:35 Відповісти
У какая затейница! Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція - Цензор.НЕТ 950
показати весь коментар
13.08.2021 16:51 Відповісти
На те у неї і "біщщі абразаван-асвєтаі",щоби" знайти їй достойне застосування-розводити "муфлонок".
показати весь коментар
13.08.2021 16:52 Відповісти
"...посылку со слитками золота", это ж надо..., покажите, пож-та, эту дуньку, которая на это купилась..., она может продавать свою историю за деньги и снова разбогатеет...
показати весь коментар
13.08.2021 17:03 Відповісти
Трест который лопнул ))
показати весь коментар
13.08.2021 18:02 Відповісти
Ну прям криминальный талант.. тут можно кино снимать.
показати весь коментар
13.08.2021 21:22 Відповісти
 
 