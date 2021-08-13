Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція

Зловмисниця заводила знайомства в мережі, видаючи себе за іноземця-багатія. Увійшовши в довіру до потерпілої, фігурантка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дорогий подарунок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

41-річна фігурантка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала у злочинних цілях. Так, жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела листування з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця.

Цей "чоловік", за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт.

Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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