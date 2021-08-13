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Новини Політика України
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шпигунство, шпіонаж (810) ДФС (2573) Мельник Вадим (71)

Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити

Голова ДФС Вадим Мельник стверджує, що він не допомагав російському шпигуну Устінову, а намагався його викрити.

Про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, відповідаючи на питання Тимофія Мілованова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодних чином мені він (Устінов) не відомий, до цих пір навіть не знаю в обличчя. Для чого це розкручувалось – мені невідомо. Просто така медійна ситуація була, так треба було. Да, дійсно, я особисто брав участь в розробці операції по його затриманню. Тому певні документи підписувались. Це були макети документів, які виготовлялись з метою затримання. Завдяки саме моїм діям, особисто моїм діям по підготовці таких документів... він був затриманий", - запевнив Мельник.

Нагадаємо, 22 лютого СБУ заявила про викриття спільно з ДБР і Генпрокуратурою підполковника Головного оперативного управління податкової міліції, який незаконно копіював державні бази даних і передавав російським терористам.

Пізніше, як писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, викритому СБУ Устінову керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник вже після його затримання надав доступ до баз інформації про платників податків України та про стан виконання державного оборонного замовлення.

"Це новий шпигунський суперскандал, який вимагає негайних рішень керівництва країни і кадрової чистки керівництва Державної фіскальної служби", - написав він.

"За нашими даними, Устінов був затриманий ще 13 лютого. Важко навіть оцінити обсяг збитку, який він зумів завдати державі, адже він мав доступ до всіх баз платників податків, що становлять інтерес для противника. Річ у тім, що право на доступ до інформації Устинову підписував особисто начальник Державної фіскальної служби Вадим Мельник! Останній раз санкцію на надання доступу до інформації Устинову Мельник підписав... вже після арешту шпигуна", - наголосив Бутусов.

Так, 23 лютого Мельник підписав лист до Державної податкової служби про надання доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах податкової служби для того ж підполковника Устінова.

"Річ у тім, що, після ухвалення закону про ліквідацію податкової міліції, ДФС може отримувати інформацію з податкової служби тільки за особливим запитом. І тому дуже легко відстежити активність Устінова за останні місяці. Судячи з запиту, Устинов був найбільш довіреною особою Мельника. У цьому листі за № 1014 глава ДФС просить надати доступ чотирьом своїм співробітникам в базу даних, але перші три співробітники просять доступ кожен тільки до даних по одній людині, яких вони перевіряють. А ось Устинов просить дати доступ відразу до 39 людей одразу! Ось така особлива і важлива людина, по всій видимості, для Мельника, ні в чому йому не відмовить. "Горить" на роботі. і не виникає у Мельника питань, і все він підписав", - написав журналіст.

Бутусов зазначив, що підписав Мельник тому, що лист по Устінову направив начальник Головного оперативного управління податкової міліції Володимир Ткаченко.

"Ткаченко отримав призначення зовсім не випадково. Річ у тім, що Офіс Президента всі дії щодо ДФС погоджує з Андрієм Гмиріним, також колишнім податковим міліціонером, який зараз став радником глави ОП Андрія Єрмака і помічника президента Сергія Шефіра, регулярно з'являється на Банковій. А Гмирін і Ткаченко близько контактують", - писав Бутусов.
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Топ коментарі
+17
Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить - Цензор.НЕТ 2822 студія 95й квартал презентує: спецапєрація устінов! всем ржать
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13.08.2021 16:34
+11
Мельник подписал разрешение шпиону потому что мельник-тупое дерьмо,которому "какаяразница".
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13.08.2021 16:34
+10
Бреше падло і не червоніє😠
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13.08.2021 16:35
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Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить - Цензор.НЕТ 2822 студія 95й квартал презентує: спецапєрація устінов! всем ржать
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13.08.2021 16:34 Відповісти
95-й Портал, а не квартал Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити - Цензор.НЕТ 7280
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13.08.2021 16:50 Відповісти
Мельник подписал разрешение шпиону потому что мельник-тупое дерьмо,которому "какаяразница".
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13.08.2021 16:34 Відповісти
та, напевне, йому дали вказівку написати листа, але після арешту Устінова не дали Мельнику команду "отставить"; можливо, сподіваючись на те, що Мельник сам здогадається (або ж попросту забули).
І тут в цій відповідді, скоріш за все Мельник вигоражує того, хто йому давав команди...
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13.08.2021 17:15 Відповісти
та нееее..- падла команду исполнял....откуда - вопрос риторики...(
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14.08.2021 01:23 Відповісти
Бреше падло і не червоніє😠
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13.08.2021 16:35 Відповісти
Любят кацапские выродки обосравшись выставлять себя супергероями
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13.08.2021 16:37 Відповісти
ОП м всё, чьо из него исходит- это просто какой-то рассадник предателей, русофилов, саботажников и тупиц
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13.08.2021 16:38 Відповісти
Всем нашим корупционерам надо давать участника АТО. Они сильно рисковали. Ездили в тыл врага в самую Москву.
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13.08.2021 16:45 Відповісти
Сколько уже засшкваров от ОП…В Кремле наверное слёзы вытирают…от смеха.
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13.08.2021 16:55 Відповісти
Меня это тоже поражает - уже сам президент признаётся, что сдаёт операции СБУ в КГБ, прикрывая своего соучастника Ермака, это помимо остальных сливов и провалов, но абсолютно ничего не происходит, никакого движения, ноль. В какой стране это ещё возможно? Либо это говорит о том, что гражданское общество воспринимает всё это как должное и нефиг тогда слёзы проливать. Парламентская система тоже парализована, "службы" наполовину сами в этом говне топчатся.
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13.08.2021 17:12 Відповісти
Студент, конечно, лопух, но аппаратура при нём, принём! (с)
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13.08.2021 17:51 Відповісти
Була б у нас нормальна СБУ- уже давно сплела усім цим кварталівцям лапті, а так просираємо країну!
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13.08.2021 17:56 Відповісти
скоріш за все, цей ларчик відкривається просто. "квартальці" збирають компромат. Виконавці відповідно до списку вибирають відомості а потім заднім числом в кінці місяця "санкціонують". Цей легінь Устінов торгував цією інформацією. А після арешту підчистили кінці, офіційно оформили несанкціоновані входи до бази даних. А тепер Мельник з Ткаченком підписали собі у майбутньому вирок. Не всі ж утечуть в Росію. Ось так хабарництво потягнуло співучасть у зраді вітчизні. А Устінов сяде надовго. Вони вже від нього відмовились.
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13.08.2021 18:47 Відповісти
Ситуация сейчас как в 1918-м. Все знают что ЗЕленые нео-большевики это шпионы и диверсанты воюющего с нами государства, внедренные и проплаченные агитаторы для развала фронта и капитуляции. Все знают, но сделать ничего пока не могут ведь 73 % с радостными воплями о барыге, мире, и халявной псевдостабильностью, поцепив красные банты, сами их недавно выбрали. А остальные пока по инерции еще держат строй, фронт, и не знают что лучше- убрать эту власть и раскачать лодку или подождать пока серая масса хлебнет по полной ЗЕленых новшеств, снимет красные (зеленые) банты и присоединится к пассионариям которые всегда были движущей силой
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14.08.2021 00:33 Відповісти
 
 