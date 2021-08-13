Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров
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Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. Україна посідає перше місце у світі з швидкої адаптації до електронних активів.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - сказав Федоров.
Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.
Нагадаємо, у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.
Будь ласка, зачекайте...
А значит и виртуально питаться, одеваться, лечить виртуально больные зубы, итд..
Але поняття "віртуальна гривня" у законодавстві і професійному сленгу не використовується.
У безготівковому грошовому обігу всі розрахунки і касове обслуговування клієнтів комерційного банку здійснюються шляхом списання або зарахування коштів на їх банківські рахунки.
Яка різниця ?? А Б .. г його знає ...
"упала лопата в болото, какая зарплата - такая работа."
Як тепер хабарі брати ??
Осталось, млять, объяснить чем виртуальная гривня отличается от гривни безналичной (на счету)
Читайте: У вас есть сбережения? Через пять лет они могут превратиться в пыль
Все таки "иногда лучше молчать, чем говорить" )))
ваван_и_ко будуть знімати податки з
віртуальної валюти,але в гривні по курсу...)))
А також вся електронна валюта увійде в правове поле України "Біткоїн, Ефір," і тд...
Тут питання.
Скільки електронної валюти на руках на теперішній час та в кого ?))))))....... Скоро новий закон про амністію,
як вчасно)))) 9%))))
Вперед гроші відмивати....
"за кадром побігли слуги"