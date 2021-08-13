Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров

Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. Україна посідає перше місце у світі з швидкої адаптації до електронних активів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.

Нагадаємо, у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.

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