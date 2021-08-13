УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12235 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
3 515 49
гривня (289) Федоров Михайло (533) диджиталізація (193) Мінцифри (366)

Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров

Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. Україна посідає перше місце у світі з швидкої адаптації до електронних активів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.

Нагадаємо, у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.

Читайте також: Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Ну і будуть їсти віртуальну їжу
показати весь коментар
13.08.2021 16:40
+9
Виртуальный президент, виртуальные деньги....только потери на фронте вовсе не виртуальные.
показати весь коментар
13.08.2021 16:44
+6
Хах. Потім будуть вживати віртуальний хліб,ковбасу і пішло поїхало 😁
показати весь коментар
13.08.2021 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І назвать її купоном )))
показати весь коментар
13.08.2021 16:40 Відповісти
Ну і будуть їсти віртуальну їжу
показати весь коментар
13.08.2021 16:40 Відповісти
Хах. Потім будуть вживати віртуальний хліб,ковбасу і пішло поїхало 😁
показати весь коментар
13.08.2021 16:40 Відповісти
Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 8558
показати весь коментар
13.08.2021 16:44 Відповісти
Це зараз таке на московії , чи це ще з 2000- х фото ?
показати весь коментар
13.08.2021 20:51 Відповісти
Это еще раньше. Из конца 89х -- начала 90х. Но вы правы, в Московии снова хотят это ввести.
показати весь коментар
13.08.2021 21:02 Відповісти
Вот тем, кто получает зарплату по пол-лимона в месяц, пусть и выплачивают вертуальной гривней.
показати весь коментар
13.08.2021 16:41 Відповісти
Да им вообще можно не платить.
показати весь коментар
13.08.2021 16:42 Відповісти
У вас там Joe Biden електронним підписом користується, а ви про віртуальну гривню торочите...
показати весь коментар
13.08.2021 16:42 Відповісти
Уже проходили при Кравчуке

Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 2158
показати весь коментар
13.08.2021 16:43 Відповісти
Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней.

А значит и виртуально питаться, одеваться, лечить виртуально больные зубы, итд.. Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 3341
показати весь коментар
13.08.2021 16:43 Відповісти
Чому ? Будуть як усі - розплачуватися через картку чи НФСі на смартфоні.
показати весь коментар
13.08.2021 17:19 Відповісти
Виртуальный президент, виртуальные деньги....только потери на фронте вовсе не виртуальные.
показати весь коментар
13.08.2021 16:44 Відповісти
А вот мне не похер ли...🥱
показати весь коментар
13.08.2021 16:45 Відповісти
за віртуальні гривні вони зможуть купляти віртуальну їжу, одежу, нерухомість, тощо
показати весь коментар
13.08.2021 16:45 Відповісти
Чому ? Будуть як усі - розплачуватися через картку чи НФСі на смартфоні.
показати весь коментар
13.08.2021 17:19 Відповісти
В чому тоді відмінність "віртуальної гривні" від звичайної, яка перераховується на платіжну картку? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2005
показати весь коментар
13.08.2021 21:03 Відповісти
Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 4452 Не бийте мене по голові - не знаю.
Але поняття "віртуальна гривня" у законодавстві і професійному сленгу не використовується.

У безготівковому грошовому обігу всі розрахунки і касове обслуговування клієнтів комерційного банку здійснюються шляхом списання або зарахування коштів на їх банківські рахунки.
показати весь коментар
14.08.2021 14:33 Відповісти
Так я вже давно паперових та металевих грошей в руках не держав. Все купляю в супермаркетах. В чому взагалі прикол?
показати весь коментар
13.08.2021 16:46 Відповісти
Я вот тоже пока не могу понять, мне платят виртуальные деньги на карту, которые я могу снять, если нужно
показати весь коментар
13.08.2021 16:49 Відповісти
Це гривня у електронному вигляді, а не віртуальна.
Яка різниця ?? А Б .. г його знає ... Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 4212
показати весь коментар
13.08.2021 17:21 Відповісти
надмоск Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 3980
показати весь коментар
13.08.2021 16:52 Відповісти
работать тоже будут виртуально...
"упала лопата в болото, какая зарплата - такая работа."
показати весь коментар
13.08.2021 16:53 Відповісти
А взяточники-судьи будут получать виртуальные сроки...
показати весь коментар
13.08.2021 16:57 Відповісти
Корупціонер отримав віртуальний хабар, придбав за нього віртуальну квартиру, його на віртуальному хабарі впіймала віртуальна поліція, осудив віртуальний прокурор і судя, посадили в віртуальну тюрму на віртуальний строк.
показати весь коментар
13.08.2021 17:14 Відповісти
Ви даремно йорнічаєте. Насправді електронний розрахунок залишає сліди.
Як тепер хабарі брати ?? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 9774
показати весь коментар
13.08.2021 17:23 Відповісти
Цуценятами.
показати весь коментар
13.08.2021 17:44 Відповісти
Хіба що ... Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2389
показати весь коментар
13.08.2021 17:49 Відповісти
На карточку бабушки благотворительность
показати весь коментар
13.08.2021 17:54 Відповісти
Невже отримати готівку через банкомат не можна? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2953
показати весь коментар
13.08.2021 21:06 Відповісти
Хабар ?? Як ?
показати весь коментар
14.08.2021 14:22 Відповісти
Готівкові гроші потрібні тільки для хабаря? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 9298
показати весь коментар
14.08.2021 23:55 Відповісти
Мабуть Зеленський багато грав в ГТА з чітами. Не може без них.
показати весь коментар
13.08.2021 17:52 Відповісти
Отличная новость!
Осталось, млять, объяснить чем виртуальная гривня отличается от гривни безналичной (на счету)
показати весь коментар
13.08.2021 18:10 Відповісти
Отож. И я не понял.
показати весь коментар
13.08.2021 18:28 Відповісти
виртуальную можно эмитировать сколько хватит фантазии. Лишь бы рука не устала пририсовывать нули справа..... Сразу все прблемы бюджета можно "исправить"
показати весь коментар
13.08.2021 20:03 Відповісти
Обычную тоже можно. Бумажная масса составляет менее 10% денег на руках, остальное циферки в компьютерах. И эмитируют именно циферки. А "печатный станок" это такой образ для старшего поколения. (Впрочем тогда большинство денег тоже были просто цифрами на счетах).
показати весь коментар
13.08.2021 20:09 Відповісти
Старшее поколение прекрасно помнит параллельное существование рубля наличного и рубля безналичного. И как комсомольцы утопили СССР, открыв краник обналичивания безналичного рубля...
показати весь коментар
14.08.2021 09:31 Відповісти
Виртуальную наверно нельзя обналичить.
Читайте: У вас есть сбережения? Через пять лет они могут превратиться в пыль
показати весь коментар
13.08.2021 19:53 Відповісти
Всем бежать сдавать баксы из-под подушки?
показати весь коментар
13.08.2021 20:09 Відповісти
Щоб ви жерли віртуальну їжу, ЗЕдибіли
показати весь коментар
13.08.2021 19:31 Відповісти
А чего молодому человеку нельзя чушь погородить? Ведь первый начал не он, а Бубочка.
показати весь коментар
13.08.2021 19:44 Відповісти
А потом будут получать виртуальную зарплату.
показати весь коментар
13.08.2021 19:53 Відповісти
каждый раз, после подобных заявлений, меня берет оторопь, от того, кто у нас при власти...

Все таки "иногда лучше молчать, чем говорить" )))
показати весь коментар
13.08.2021 20:00 Відповісти
Виглядає, як хайп заради піару Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 7742
показати весь коментар
13.08.2021 21:08 Відповісти
Вот в этом вся суть зеленых-пиар, пиар и только пиар. Что есть "виртуальная гривна"? Если эмитетом будет НБУ-чем это будет отличаться от безнала? Если это будет что-то либо Биткоина, блокчейн- так таких проектов в мире сейчас сотни три и из них реально торгуется с десяток.
показати весь коментар
13.08.2021 21:59 Відповісти
Все просто....
ваван_и_ко будуть знімати податки з
віртуальної валюти,але в гривні по курсу...)))
А також вся електронна валюта увійде в правове поле України "Біткоїн, Ефір," і тд...
Тут питання.
Скільки електронної валюти на руках на теперішній час та в кого ?))))))....... Скоро новий закон про амністію,
як вчасно)))) 9%))))
Вперед гроші відмивати....
"за кадром побігли слуги"
показати весь коментар
13.08.2021 23:11 Відповісти
виртуальна робота======
показати весь коментар
14.08.2021 01:25 Відповісти
 
 