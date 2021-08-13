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МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію:

Міністерство закордонних справ України отримало ноту протесту від Грузії. У Тбілісі незадоволені діяльністю української туристичної компанії, яка організовує тури в окуповану Абхазію.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованої території Грузії - Абхазії", - повідомив він.

Ніколенко зазначив, що Україна незмінно підтримує і поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах.

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", - наголосив представник МЗС.

Також читайте: Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами

Він додав, що питанням діяльності компанії "Кулуар" вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронці, задля "з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків".
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Топ коментарі
+10
ахахаха.. + к рашкованским супермаркетам
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13.08.2021 16:46
+8
Я думаю пора опять зеленскому спрашивать почему мы не в нато и не в Европе
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13.08.2021 17:33
+7
Без волшебного пенделя зелёная власть вообще не куёт, не мелет.
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13.08.2021 16:48
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ахахаха.. + к рашкованским супермаркетам
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13.08.2021 16:46 Відповісти
Без волшебного пенделя зелёная власть вообще не куёт, не мелет.
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13.08.2021 16:48 Відповісти
Вот эта турфирма
https://kuluarpohod.com/contact/
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13.08.2021 16:50 Відповісти
найманство й чорний рекрутинг ховаються під вивіски турфірм
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13.08.2021 17:31 Відповісти
может тур по минным полям ОРДЛО организуют для таких деятелей? Авось и глаза из ж.пы вылезут для лучшего кругозора.
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13.08.2021 17:00 Відповісти
Російський солдат дзвонить в українську турфірму «Кулуар»

https://youtu.be/kT5CbOeFk90

МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи" - Цензор.НЕТ 3088
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13.08.2021 17:21 Відповісти
Туркомпанія «Кулуар» працює з російськими військовими

https://youtu.be/RyKIlz_-BnU

МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи" - Цензор.НЕТ 3771
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13.08.2021 17:22 Відповісти
ФСБ працює ,а СБУ кришує !!!)))
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13.08.2021 17:25 Відповісти
Ми з грузією не сралися. То, що білоцерківський дебіл ватник начворив, проблеми дебіла. Думаю, тепер в Грузію йому потрапити буде важко. А на сайті у цих "турістав" є і пропозиції і Казбека, і Сванетії... Дебіл, мля...
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13.08.2021 17:49 Відповісти
Я думаю пора опять зеленскому спрашивать почему мы не в нато и не в Европе
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13.08.2021 17:33 Відповісти
Спасибо Маркусу и Вольнову.
И да! При Пете такой пуйни не было!
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13.08.2021 17:42 Відповісти
Таки так, навіть подумати ніхто б не смів. Хіба що відвертий ворог. А зараз "какая разница".
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14.08.2021 08:48 Відповісти
А ті, дві сучьонки, навіть акценту " на" українського не мають! Звідки смердюча кацапня в Києві, пілят!
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13.08.2021 18:00 Відповісти
 
 