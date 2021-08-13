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Розвідка попередила Байдена про спроби РФ вплинути на вибори в США в 2022 році, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розвідка попередила Байдена про спроби РФ вплинути на вибори в США в 2022 році, - CNN

Розвідслужби США під час регулярних брифінгів адміністрації для американського президента Джо Байдена вказали, що Росія продовжує робити спроби щодо впливу на вибори в Палату представників США в 2022 році.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація Байдена заслуховує регулярні доповіді розвідки, які вказують на те, що спроби Росії вплинути на вибори в США еволюціонують, тривають", - повідомили CNN нинішні і колишні американські офіційні особи.

Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах". Телеканал стверджує, що "Москва зараз намагається використовувати у своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року

Крім того, за словами низки джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах у 2016 році".

У Раді нацбезпеки США заявили CNN, що "гарантування безпеки виборів - це основа нашої демократії". "Ми постійно відстежуємо загрози, зокрема з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси".

Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення у спробах втручатися у внутрішні справи США.
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Байден-старый дурак. Ничего страшного. Даже у такой древности есть время для эволюции в контексте опускания засрашки. Три года.
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13.08.2021 16:51 Відповісти
Это озабоченность? Нужно срочно созвать саммит и посмотреть в глаза Путину😁😁😁
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13.08.2021 17:03 Відповісти
В Авганистане демократию Построили и хотели в рашке , а путин еще и хотел вступить в Нато , и Нато очень повезло и спасло от Роспада и внутренних Конфликтов .Мы ведь знаем , что ждать от мордодора , а Они Озабоченность от глубокой до мелкой , а им все это по барабану и смотрят как на слабых.Против Лома , нет Приема , только Второй Лом.
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13.08.2021 17:23 Відповісти
Щас до Байдена (как и до ВСЕХ кто был до него с момента распада СССР) очень медленно, постепенно, понемногу начнет доходить что такое РФ, что такое Путин, и так далее и тому подобное... Года за полтора-два дойдет, потом еще год будет думать и ну потом уже меры принимать.. А тут и выборы нового президента и опять по новой ))
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13.08.2021 17:56 Відповісти
Не обольщайтесь. Если до Байдена еще не дошло, что такое путин и рф, то уже не дойдет. А если он в курсе, то значит и в доле.
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14.08.2021 00:55 Відповісти
Вже й читати гидко,хто може повліяти,та там в Росії вже спеців то компютернихтехнологіях не зосталось,хто....
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13.08.2021 18:30 Відповісти
Раведка очень очень плохо работает! Какие выборы????
Вот, что первоочередное. Это жизненно важное для цивилизации.
https://enovosty.com/news/news_society/full/1308-ukraincy-snyali-nad-antarktikoj-neobychnye-oblaka-nlo-foto
А знаете, что это.? Это сборка линз для формирования моды Н01. Не хихикайте!! Это мода всемирного потопа. Еще раз - это мода всемирного потопа. Берете манускрипт Войнича и на самой широкой развернутой странице( специально не говорю нумерацию!) смотрите слева вверху. Еще раз слева вверху!! Вы видите ту же картинку???
Только без паники, пройдет определенное время, пока действия моды начнут проявляться. И вы успеете еще попрощаться.
Я не издеваюсь и это не шутка.
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13.08.2021 20:04 Відповісти
Готовят почву для цензуры. Заявление Apple о сканировании фото в смартфонах - из той же серии.
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14.08.2021 00:03 Відповісти
Притомним республіканцям, які не продалися глобалістам, треба вже зараз формувати групи активістів для протидії масовим фальсифікаціям на кшталт 2020. Бо не у всіх республіканських штатах встигнуть прийняти жорстке виборче законодавство. Приклад обструкції, яку влаштували дєрьмократи з конгресу Техасу - наочний приклад. Ці виродки сидітимуть у Вашингтоні до 2024 року, а сорос оплачуватиме їхнє тамтешнє перебування.
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14.08.2021 08:56 Відповісти
І взагалі - на кого розрахована ця туфта? Яким чином кацапські - і не лише - хакери можуть вплинути на хід виборів? Дєрьмократів продовжує ковбасити від несподіваної перемоги Трампа в 2016 році і вони фальсифікаціями, репресіями і завозом латиносів прагнуть залишитися при владі назавжди.
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14.08.2021 09:00 Відповісти
 
 