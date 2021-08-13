Розвідка попередила Байдена про спроби РФ вплинути на вибори в США в 2022 році, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Розвідслужби США під час регулярних брифінгів адміністрації для американського президента Джо Байдена вказали, що Росія продовжує робити спроби щодо впливу на вибори в Палату представників США в 2022 році.
Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Адміністрація Байдена заслуховує регулярні доповіді розвідки, які вказують на те, що спроби Росії вплинути на вибори в США еволюціонують, тривають", - повідомили CNN нинішні і колишні американські офіційні особи.
Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах". Телеканал стверджує, що "Москва зараз намагається використовувати у своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".
Крім того, за словами низки джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах у 2016 році".
У Раді нацбезпеки США заявили CNN, що "гарантування безпеки виборів - це основа нашої демократії". "Ми постійно відстежуємо загрози, зокрема з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси".
Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення у спробах втручатися у внутрішні справи США.
Будь ласка, зачекайте...
Вот, что первоочередное. Это жизненно важное для цивилизации.
https://enovosty.com/news/news_society/full/1308-ukraincy-snyali-nad-antarktikoj-neobychnye-oblaka-nlo-foto
А знаете, что это.? Это сборка линз для формирования моды Н01. Не хихикайте!! Это мода всемирного потопа. Еще раз - это мода всемирного потопа. Берете манускрипт Войнича и на самой широкой развернутой странице( специально не говорю нумерацию!) смотрите слева вверху. Еще раз слева вверху!! Вы видите ту же картинку???
Только без паники, пройдет определенное время, пока действия моды начнут проявляться. И вы успеете еще попрощаться.
Я не издеваюсь и это не шутка.