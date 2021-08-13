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виплати (484) карантин (16095) допомога (5029) суд (8036)

71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Події

71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання

Чоловік працював і отримував зарплату в повному обсязі, а значить, не мав права на допомогу. Але він однак подав заявку і забрав "карантинні" гроші.

Вирок виніс Нетішинський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як сказано в рішенні суду, чоловік на підставі поданої електронної заявки незаконно отримав на свій банківський рахунок 8 тис. грн.

При цьому під час карантину і включення його населеного пункту в "червону" зону підсудний працював і отримував зарплату в повному обсязі - а значить, не мав права на допомогу.

Чоловік визнав свою провину, розкаявся і уклав угоду з прокурорами.

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Нагадаємо, право на грошову компенсацію від держави в розмірі 8 000 гривен мали ті підприємці і працівники, діяльність яких постраждала через запровадження в регіоні суворих обмежень "червоної зони" карантину. В Україні вже завершили виплати "карантинної" допомоги. У Мінсоцполітики відзвітували, що загальна сума виплат становить майже 3 мільярди гривень.
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Топ коментарі
+20
71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
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13.08.2021 17:06
+10
Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
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13.08.2021 17:05
+8
Цікаво на скільки цього посадили?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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13.08.2021 19:00
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Жлобанько.
Епоха бідності вже два роки як все, а вони заради цих копійок шахрайствують.
Найвеличніший буде розчарований. Нащо він так старався то?
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13.08.2021 16:55 Відповісти
Цікаво на скільки цього посадили?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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13.08.2021 19:00 Відповісти
А от хто винен, що епоха бідності не закінчужться!!
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13.08.2021 16:58 Відповісти
виходить, що держава лохонулась, а винна людина! він же не сейф грабонув, а виконав умови по подачі бумажок. так винен, той хто видав, бо не володіє виходить повною інфою про свого громадянина. з отим набором він повинен був отримати відмову при якісній роботі держави. а якась клуша просто зібрала доки і видала гроші.
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13.08.2021 19:08 Відповісти
ну так.. прикиньте, если б получил бы только 742 тысячи.. 8 тысяч забрали у это 71 летнего.. ибо нефиг
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14.08.2021 10:52 Відповісти
Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
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13.08.2021 17:05 Відповісти
71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
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13.08.2021 17:06 Відповісти
Скоты поганые...
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13.08.2021 17:18 Відповісти
Вони просто не попереджали що ті 8 тис заберуть назад)
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13.08.2021 18:10 Відповісти
тобто держава не перевірила подані данні, видала гроші, а винен мужик! якщо б перевірила дані, то не видала б, а за подачу брехливих даних штраф би упаяла. а так самі лохонулися, а стрєлочника знайшли як завжди.
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13.08.2021 19:12 Відповісти
а клетчатое одеяло накинул бы и прокатило, как насирову
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13.08.2021 18:28 Відповісти
Насіров від слова нαςιρατи.
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13.08.2021 19:32 Відповісти
71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4306"
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15.08.2021 17:13 Відповісти
Какое жуткое мошенничество..аж 8000 грн...Вот так надо их к ногтю..по всей строгости закона!!!
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13.08.2021 18:31 Відповісти
Ему блин 71 год! 71, вам что 8000 штук жалко, ему помирать скоро.
Вы на свое ЗЕлёное говно посмотрите, но может быть даже спросите - сколько он нагреб бабла "накрови" - он же войну не прекратил - значит наживается накрови.
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13.08.2021 18:44 Відповісти
Як би він був депутатом, то неякої справи б не було. Тільки депутати у нас можуть бути злодіями.
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13.08.2021 19:30 Відповісти
Щоб задокументувати, довести до вироку за 8 тисяч, якими пропіарилися, слідчим та судовим працівникам було виплачено не менше 60 тисяч гривень)))
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13.08.2021 20:29 Відповісти
cyки
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13.08.2021 22:46 Відповісти
Суд по злочевскому, взувшему Украину на миллиарды: НЕВИНОВЕН!
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14.08.2021 11:12 Відповісти
 
 