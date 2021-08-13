71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн
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Чоловік працював і отримував зарплату в повному обсязі, а значить, не мав права на допомогу. Але він однак подав заявку і забрав "карантинні" гроші.
Вирок виніс Нетішинський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як сказано в рішенні суду, чоловік на підставі поданої електронної заявки незаконно отримав на свій банківський рахунок 8 тис. грн.
При цьому під час карантину і включення його населеного пункту в "червону" зону підсудний працював і отримував зарплату в повному обсязі - а значить, не мав права на допомогу.
Чоловік визнав свою провину, розкаявся і уклав угоду з прокурорами.
Нагадаємо, право на грошову компенсацію від держави в розмірі 8 000 гривен мали ті підприємці і працівники, діяльність яких постраждала через запровадження в регіоні суворих обмежень "червоної зони" карантину. В Україні вже завершили виплати "карантинної" допомоги. У Мінсоцполітики відзвітували, що загальна сума виплат становить майже 3 мільярди гривень.
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Епоха бідності вже два роки як все, а вони заради цих копійок шахрайствують.
Найвеличніший буде розчарований. Нащо він так старався то?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
Вы на свое ЗЕлёное говно посмотрите, но может быть даже спросите - сколько он нагреб бабла "накрови" - он же войну не прекратил - значит наживается накрови.