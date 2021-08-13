В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні планують по-новому сповіщати громадян про надзвичайні ситуації. Буде створена система оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз будується нова система Мультиплекс МХ-7 і в рамках цього проєкту буде створена система оповіщення. На сьогодні цим питанням займаються Держспецзв'язку та Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Федоров пояснив суть цієї системи: за необхідності всіх громадян планують повідомляти в режимі реального часу про надзвичайні події в країні.

"Було рішення РНБО - і відповідно до цього рішення для початку будівництва виділяється бюджет Міністерством фінансів. Є екшн-план, як все швидко зробити впродовж пів року після того, як з'явиться фінансування", - повідомив міністр.

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