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В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні планують по-новому сповіщати громадян про надзвичайні ситуації. Буде створена система оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз будується нова система Мультиплекс МХ-7 і в рамках цього проєкту буде створена система оповіщення. На сьогодні цим питанням займаються Держспецзв'язку та Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Федоров пояснив суть цієї системи: за необхідності всіх громадян планують повідомляти в режимі реального часу про надзвичайні події в країні.

"Було рішення РНБО - і відповідно до цього рішення для початку будівництва виділяється бюджет Міністерством фінансів. Є екшн-план, як все швидко зробити впродовж пів року після того, як з'явиться фінансування", - повідомив міністр.

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дебил боже какой он дебил В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 5771
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13.08.2021 16:56 Відповісти
Класс.Такая систем оповещения как на фото?А чё?Новаторская идея.Не припомню-где я её раньше видел? В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 1256
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13.08.2021 17:03 Відповісти
В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 8798
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13.08.2021 17:12 Відповісти
А о чем он хочет нас оповещать? что в наш век интернета и мобильной связи ему понадобилась специальная система оповещения?
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13.08.2021 17:13 Відповісти
Ну,бабло бюджетное попилить-святое дело. В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 773
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13.08.2021 17:20 Відповісти
система появится через пол года после мифического финансирования ))))
т.е. до тех пор - нефиг оповещать!!!
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13.08.2021 17:18 Відповісти
Что за просирание бюджета?
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13.08.2021 17:27 Відповісти
Все, затрахают Оповещениями , - Каждый день , что то Случается и когда будит Выть или Орать , то стариков инфаркт Добьет.
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13.08.2021 17:27 Відповісти
В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 3038 Репетиция экшн плана.
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13.08.2021 17:38 Відповісти
Его дядя тоже был офигенный программист.
Пинчук привез из столицы ИТ - Запорожья.
Киевские упирались и не подписывали левые акты работ.
Раньше без них воровать было низзя....
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13.08.2021 18:17 Відповісти
Дырявую Дию этот придурок-аферист уже создал и навязал украинцам.

Теперь надо втулить в Украине государственную систему оповещения, которой свободно кацапы смогут пользоваться.
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13.08.2021 21:50 Відповісти
 
 