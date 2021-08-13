В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров
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Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні планують по-новому сповіщати громадян про надзвичайні ситуації. Буде створена система оповіщення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зараз будується нова система Мультиплекс МХ-7 і в рамках цього проєкту буде створена система оповіщення. На сьогодні цим питанням займаються Держспецзв'язку та Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.
Федоров пояснив суть цієї системи: за необхідності всіх громадян планують повідомляти в режимі реального часу про надзвичайні події в країні.
"Було рішення РНБО - і відповідно до цього рішення для початку будівництва виділяється бюджет Міністерством фінансів. Є екшн-план, як все швидко зробити впродовж пів року після того, як з'явиться фінансування", - повідомив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
т.е. до тех пор - нефиг оповещать!!!
Пинчук привез из столицы ИТ - Запорожья.
Киевские упирались и не подписывали левые акты работ.
Раньше без них воровать было низзя....
Теперь надо втулить в Украине государственную систему оповещения, которой свободно кацапы смогут пользоваться.