Навіть під час нової хвилі коронавірусу наполягатимемо на очному навчанні початкових класів, - Шкарлет

Міністерство освіти України, маючи півторарічний досвід роботи в умовах і карантину, і жорсткого локдауну, виробило три варіанти початку нового навчального року.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Найсприятливіший сценарій - зелена карантинна зона на карті України. В цих умовах навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Лише в окремих регіонах за рішенням педради деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо в них будуть спалахи захворювань. Другий варіант - зовсім песимістичний, це - високий рівень захворюваності. У цьому випадку, міністерство наполягатиме, щоб 1-4 класи, тобто початкова школа і спеціальні заклади, тобто інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі", - підкреслив Шкарлет.

При цьому зміни у вищезазначеній постанові передбачають, що повинні бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах.

"Третій сценарій - середній рівень захворюваності, жовта і помаранчева зони. Місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) або педради можуть переводити навчання в змішану або дистанційну форму. При цьому показник 80% вакцинованих вчителів дозволить навчальному закладу, навіть у разі перебування в жовтій або помаранчевій зонах, працювати повністю в звичайному режимі", - додав голова Міносвіти.

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