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"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Сьогодні, в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Про це сам Беленюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Також дивіться: Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно. ВIДЕО

Вали в Африку! - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка 01
Вали в Африку! - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка 02
Вали в Африку! - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка 03
Вали в Африку! - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка 04
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Топ коментарі
+119
руснявые провокаторы скорее всего
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13.08.2021 17:02
+79
100процентів. Треба було затримувати і виясняти хто такі.
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13.08.2021 17:07
+41
Кацапы заплатили каким-то недоумкам, вменяемый украинец такого не сделает...
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13.08.2021 17:06
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ну так завдяки клоуну у нас все більше москальських номерів на дорогах.
Валять до бандерівців мокши і починають знову почувати себе як на расіє
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14.08.2021 08:22 Відповісти
Вот так люди сами себя умножают на НОЛЬ.
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14.08.2021 00:33 Відповісти
А чего это он должен ехать в Африку, если он в Киеве родился от украинки? Надо было бросануть с прогибом этих чертей, и нам показать.
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14.08.2021 02:03 Відповісти
интересно если бы жан дал в ***** хоть одному из тех белых пидоров ---- это был бы расизм . а нет тот белый гандон остался бы калекой --- и была бы просто уголовка без расизма
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14.08.2021 06:21 Відповісти
Представники негроїдної раси є неграми. Це науковий факт, щоб там не верещали толерасти, які майже тотально є невігласами.
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14.08.2021 07:29 Відповісти
Свинорус-пшел нах.
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14.08.2021 07:51 Відповісти
Те що російська пропагандонка анонсувала проблеми Бєлєнюку в Україні - тебе звісно не непокоять. Ти десь в коментарях расізм побачив....
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14.08.2021 08:24 Відповісти
Від місцевих толерастів мене нудить.
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14.08.2021 07:27 Відповісти
Кацап-йди нах.
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14.08.2021 07:50 Відповісти
Я до кацапів маю таке ж відношення, як ти до розумних людей.
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14.08.2021 07:58 Відповісти
Напевно ти собі залишки мозку згвалтував,щоб це написати))
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14.08.2021 08:13 Відповісти
Після "напевно" треба кома.
Коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді ми з тобою поговоримо про розумові здібності.
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14.08.2021 14:49 Відповісти
Напевно ти йдеш нах.😟
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14.08.2021 17:49 Відповісти
Мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
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14.08.2021 18:07 Відповісти
🖕 А це лють? Як думаєш?)) Я прямо так лютую-їсти не можу🤣
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14.08.2021 22:03 Відповісти
Это бригада кивы. Только кацапне нужны подобные провокации.
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14.08.2021 07:49 Відповісти
Кива не кацап. Как и Медведчук. Как и Шуфрич, Рабинович, и другие.
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14.08.2021 10:02 Відповісти
Особисто Порох нападав))) ну ти й дбл))
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14.08.2021 08:10 Відповісти
Оце я розумію- рівень)))
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14.08.2021 08:15 Відповісти
Доречі, а ти вже перестав звітуватись перед фсб?
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14.08.2021 08:16 Відповісти
Серйозно? А ти нічого не плутаєш? Коли було окуповано Крим? Коли Порох став президентом? І саме основне- що повинні робити військові згідно статуту при нападі на режимні (військові) об'єкти не очікуючи наказу згори?
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14.08.2021 09:59 Відповісти
Уфф, тебе ще після вчорашнього не відпустило?))
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14.08.2021 10:00 Відповісти
Це вони такі хоробрі купою на одного. А якщо лишаєшся один на один - всикаються одразу. І коли за сраку візьмуть, відразу шмарклі: "...ізвінітє, мі нє падумалі, больше так нє будєм..." Треба гостро реагувати на прояви расизму.
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14.08.2021 08:33 Відповісти
Тобто, коли чмурять негра чи інородця якогось - це расизм, єврея - зразу холокост, звичайно, а коли українця - то САМ винуватий, х з ним, то нормально. Так виходить? А може в причині розібратись потрібно спочатку? Чомусь до цього часу ніхто того афроукраїнця не чіпав.
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14.08.2021 11:08 Відповісти
А може справа не у "расизмі"? Вся ця інформація - тільки зі слів Беленюка. Можливо справа в иншому, а саме, що не забули про його мишебратськи обійми з московитами, а особливо зі Скабеєвою в 2916 в Ріо де Жанейро? "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 9799

Ось його фото з головним рупором рашистської пропаганди Московії
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 3164
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14.08.2021 11:39 Відповісти
Це теж фото з представником Московії, так само в Ріо-де-Жанейро, коли зі Скабеєвой фоткався

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 797
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14.08.2021 11:42 Відповісти
Це не "фото з представником Московії", а п'єдестал. Праворуч - плече бронзового призеру.
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14.08.2021 13:02 Відповісти
На п'єдесталі обов'язкові обіймашки? Можете заміняти термін "рашист" різними евфемізмами, типу "плече бронзового призера" та ін, але суть від цього не зміниться. Москало-рашистські ублюдки - такими є всюди. Чи в сусідньому номері на відпочинку в Анталії, чи на Олімпіаді
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14.08.2021 17:42 Відповісти
Де там обіймашки? Стоять поряд. Ще скажи, що обіймашки були, коли вони боролися. Якщо щось пишеш, то хоч краще придивись: ліворуч - Беленюк зі сріблом, посередині - чучмек з золотом, а праворуч - сіреньке "плече бронзового призера". Ось тобі повна версія:
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 4923
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14.08.2021 19:15 Відповісти
Джемми "Де там обіймашки?"

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 7334 "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 442

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 8324
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15.08.2021 03:02 Відповісти
Нульовий Джемми (новоприбулий) негайно вліз на Цензор "захищати" Беленюка і пише мені (ветерану Цензора), що нібито я - "кацап". "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2853
"Шановний українець" Жан Беленюк - в обіймах головної пропагандистки Московії, але він "не знає" хто це і "не бачив" напис на мікрофоні великими літерами РОССИЯ. "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2853 Цього достатньо для тих хто має свідомість, але ж тут мова не про Зельоньіх. "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2940
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 6169
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15.08.2021 17:20 Відповісти
Але з З(Б)еленюка такий же патріот,як і з Янелоха.Вигідно,то патріоти,невигідно,як Янелох в Москві буде "отодвигать границі)Зелохи все одно будуть аплодувати.
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14.08.2021 12:11 Відповісти
Що це за патріот видно з фрагменту интерв'ю коцапам https://twitter.com/i/status/1426444679856414722 "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 9347
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14.08.2021 12:33 Відповісти
Монтаж. Рухи губ не співпадають, аудіо сфабриковане. Ні-вє-рю! Не могло наше темненьке янголятко таке говорити!
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14.08.2021 18:16 Відповісти
"Коцап" чогось говорить українською... І що там непатріотичного від Беленюка? Сказав, що треба зупинити війну. І де повне інтервью?
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14.08.2021 19:27 Відповісти
Про-російський журналіст-провокатор Руслан Коцаба опублікував це інтерв'ю 02.08.2014 на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=8zmtsxcvNLw "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 6376
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16.08.2021 01:01 Відповісти
Добре, що ти знаєш, що Коцаба провокатор... А де ж поділось "интерв'ю коцапам"?
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16.08.2021 10:52 Відповісти
Звертати увагу не різних там придурків марна справа, але наказати по повній програмі -то справа честі правоохоронних органів(якщо вони в нас є)
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14.08.2021 08:35 Відповісти
ГРУ І ФСБ кремлівське (виродки від кремлівської мафії) на нашій території працюють в відкриту-як у себе дома....! Гордимося і любимо українця БЕЛЕНЮКА ЖАНА!Дякуємо за Перемогу!Успіхів і счасття,тобі,ГЕРОЮ України!
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14.08.2021 08:58 Відповісти
А в чем вина тех кто его, мягко говоря, обозвал обезьяной??? Мы моментально забываем то что он наговорил до того и какую партию он представляет, главное медальку привез и гопак станцевал!!!!! Один наш боксер тоже танцевал гопак а в итоге превратился в ватника, а другой грабит Киев с компашей!!!!
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14.08.2021 09:16 Відповісти
Етих придурков которые орали на Беленюка в армию и на передовую и тогда ми посмотрим какие ето патриоти ,да гниди ето а не патриоти
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14.08.2021 09:47 Відповісти
Армию они игнорируют, от людей в военной форме на улице отворачиваются и всячески подчёркивают, что никакой войны нет. Они знают, что эта война война - организованная утилизация лишней непокорной биомассы.
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14.08.2021 09:56 Відповісти
То могли быть из футбольных фанов.
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14.08.2021 09:59 Відповісти
А те, кто подбежал к Беленюку с выкриками - пусть валят к себе в Израиль.
Спланированные групповые "случайные" нападения на активистов на улице -
известно чей фирменный стиль.
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14.08.2021 09:49 Відповісти
Перепрошую, а Беленюк - активіст в якій сфері? BLM?
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14.08.2021 18:13 Відповісти
Если Жан сделал видео инцидента - пусть обязательно выложит - все увидят кто там.
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14.08.2021 09:52 Відповісти
Все подозрительные группы людей, которые шастают по городу полиция должна взять на учет. Я думаю, что их не так уж много. Во всяком случае иметь фото-каталог. В этом случае показать бы Беленюку фотографии из каталога.
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14.08.2021 09:54 Відповісти
Учора бачив підозрілу групу у шапочках та зі скейтами. Пропоную їй до сізо на всяк випадок.

А по факту- чи було те, про що Беленюк розповідає? Хотілося б затриманих побачити, чи хоча б відео інциденту (враховуючи кількість камер у місті).
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14.08.2021 10:07 Відповісти
Это могли быть дебилы из футбольных фанов.
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14.08.2021 10:05 Відповісти
А могли быть из групп, которые уже попадались на хулиганствах. Возможно и фото и видео на них есть в полиции.
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14.08.2021 10:15 Відповісти
А могли бути люди, яким просто остогидла позиція "какая разніца".
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14.08.2021 11:10 Відповісти
титушня на работе
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14.08.2021 12:53 Відповісти
Правильно сказали. Поскольку Беленюк в Слугах народа, а Слуги Нарида это обезьяны то место обезьян в Африке!
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14.08.2021 13:06 Відповісти
найти провокаторов и сжечь на костре
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14.08.2021 13:24 Відповісти
Пістун? "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 8126 От, чортовий троляка! - Таки розсмішив! "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 881
(останній допис Пістуна, - у скріншоті з новини)

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 667
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14.08.2021 13:32 Відповісти
біле населення України зменшилось за останні 25 років на 25%, але утискають чорних? ну да, ну да.... "логічна" логіка....

на скільки зменшилось чорне населення України за останні 25 років???

продовжуйте далі захищати негрів, а там і дивись до 2121-ого року в Україні залишаться одні негри!
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14.08.2021 13:49 Відповісти
Так ніззя казати. Перед ніггами треба ставати на коліна, як жертви руху BLM. Як це робили футболісти збірні з футболу Британії на Євро-2020
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14.08.2021 18:11 Відповісти
Дякуємо за Перемогу!Прекрасний розумний хлопець.Український легінь,любимо і поважаємо!Щасття,натхнення і перемог!
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14.08.2021 14:32 Відповісти
Не виключено, що Зє-бєлєнюк сам і найняв людей для цієї піар-акції. Щоб всі переключились із його факапу з підтримкою Маґучіх, на тему "расизм підняв голову в Україні"
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14.08.2021 17:45 Відповісти
Напали, обозвали, скабеевиха подтвердит. Но почему никого не поймали?
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15.08.2021 11:56 Відповісти
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