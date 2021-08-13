"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка
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Сьогодні, в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Про це сам Беленюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…
1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.
Будь ласка, зачекайте...
Валять до бандерівців мокши і починають знову почувати себе як на расіє
Коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді ми з тобою поговоримо про розумові здібності.
Ось його фото з головним рупором рашистської пропаганди Московії
"Шановний українець" Жан Беленюк - в обіймах головної пропагандистки Московії, але він "не знає" хто це і "не бачив" напис на мікрофоні великими літерами РОССИЯ. Цього достатньо для тих хто має свідомість, але ж тут мова не про Зельоньіх.
Спланированные групповые "случайные" нападения на активистов на улице -
известно чей фирменный стиль.
А по факту- чи було те, про що Беленюк розповідає? Хотілося б затриманих побачити, чи хоча б відео інциденту (враховуючи кількість камер у місті).
(останній допис Пістуна, - у скріншоті з новини)
на скільки зменшилось чорне населення України за останні 25 років???
продовжуйте далі захищати негрів, а там і дивись до 2121-ого року в Україні залишаться одні негри!
... подія трапилася в центрі Києва жодних результатів пошук зловмисників не дав. Таке враження, що це відбулося в якійсь пустелі… жодних відеозаписів з камер спостереження, жодних фотографій нападників, жодних свідків…