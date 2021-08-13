Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження
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Величина клітинної імунної відповіді через 1,5 місяці після однієї дози антикоронавірусної вакцини AstraZeneca у найстарших із щеплених втричі вища, ніж після дози Pfizer.
Такий результат отримали і опублікували в The Lancet вчені з Університету Бірмінгема, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Автори прагнули оцінити імунні відповіді після дози у найвразливішої за віком групи населення.
З кінця грудня 2020-го до початку весни 2021 року в Уест-Мідлендсі було набрано 165 осіб від 80 років і старше не з будинків для людей похилого віку, які не потребували особливого догляду. Середній вік – 84 роки. 76 осіб отримали "пфайзер", 89 – "астразенеку". Проби у них взяли через 5-6 тижнів після щеплення.
Антитільну відповідь до S-білку коронавірусу виявлено у 93% щеплених Pfizer і у 87% – AstraZeneca, причому рівні антитіл були ± зіставними.
Т-клітинні відповіді проти S-білку спостерігалися у 12% одержувачів Pfizer і 31% – AstraZeneca.
Вчені відзначили, що важливість клітинного імунітету для захисту від SARS-CoV-2 поки "не ясна", як і "механізми, які привели до поліпшеного клітинної відповіді". Це може бути наслідком підсилюючого ефекту від аденовірусу шимпанзе, який використовується у вакцині AstrаZeneca.
Раніше було доведено дієвість клітинного імунітету проти грипу, і те ж саме може мати місце і з коронавірусом.
У публікації також зазначено, що вісім учасників стикалися з коронавірусом до дослідження. З них п'ятеро отримали Pfizer і троє – AstraZeneca. У цих вісьмох після дози вакцин рівні антитіл до S-білку по тесту Roche ELISA були в 691 разів (!) вище, ніж у щеплених дозою, які раніше не хворіли. Автори не вказують, які титри дала та чи інша вакцина.
Будь ласка, зачекайте...
дольше трупа аж в три раза чем все остальные.....
Файзер и не предназначен для формирования клеточного имунитета.
Он заточен на генерацию антител. Их от него раз в 10 больше чем у астразенеки.
Астразенека формирует имунитет при помощи дохлого вируса. Он схожий с естественным и заметно универсальнее файзера. То есть меньше теряет активность против новых штаммов.
А вирус вводит длиннючую рнк, с которой РНК-зависимая РНК-полимераза вируса делает копии м-РНК. При заражении антитела вырабатываются на многие элементы вируса, в т.ч и внутренние (они стают доступными при отмирании вирусов). Антитела на внутренние элементы вируса - ненужный балласт, они для борьбы с вирусами бесполезны, а воспалительные и аллергические реакции могут спровоцировать.
ибо шо-то просто коронавирус перестает доминировать...
Уже переварил.