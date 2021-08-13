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Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження

Величина клітинної імунної відповіді через 1,5 місяці після однієї дози антикоронавірусної вакцини AstraZeneca у найстарших із щеплених втричі вища, ніж після дози Pfizer.

Такий результат отримали і опублікували в The Lancet вчені з Університету Бірмінгема, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори прагнули оцінити імунні відповіді після дози у найвразливішої за віком групи населення.

З кінця грудня 2020-го до початку весни 2021 року в Уест-Мідлендсі було набрано 165 осіб від 80 років і старше не з будинків для людей похилого віку, які не потребували особливого догляду. Середній вік – 84 роки. 76 осіб отримали "пфайзер", 89 – "астразенеку". Проби у них взяли через 5-6 тижнів після щеплення.

Антитільну відповідь до S-білку коронавірусу виявлено у 93% щеплених Pfizer і у 87% – AstraZeneca, причому рівні антитіл були ± зіставними.

Т-клітинні відповіді проти S-білку спостерігалися у 12% одержувачів Pfizer і 31% – AstraZeneca.

Також читайте: У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати

Вчені відзначили, що важливість клітинного імунітету для захисту від SARS-CoV-2 поки "не ясна", як і "механізми, які привели до поліпшеного клітинної відповіді". Це може бути наслідком підсилюючого ефекту від аденовірусу шимпанзе, який використовується у вакцині AstrаZeneca.

Раніше було доведено дієвість клітинного імунітету проти грипу, і те ж саме може мати місце і з коронавірусом.

У публікації також зазначено, що вісім учасників стикалися з коронавірусом до дослідження. З них п'ятеро отримали Pfizer і троє – AstraZeneca. У цих вісьмох після дози вакцин рівні антитіл до S-білку по тесту Roche ELISA були в 691 разів (!) вище, ніж у щеплених дозою, які раніше не хворіли. Автори не вказують, які титри дала та чи інша вакцина.
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Топ коментарі
+11
Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 1257
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13.08.2021 17:08
+7
Дохлый вирус это у Синовак-Коронавак. У Астразенеки рекомбинантный вектор, который содержит участок ДНК, кодирующий белок коронавируса.
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13.08.2021 17:44
+5
Статья на правах рекламы?
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13.08.2021 17:31
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И шо?
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13.08.2021 17:05 Відповісти
Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 1257
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13.08.2021 17:08 Відповісти
А по рисунку віходит, что левый длиннее... Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4095
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13.08.2021 17:46 Відповісти
ну и фсьо.... реклама двигатель торговли..... клетка в которую попала игла проживёт
дольше трупа аж в три раза чем все остальные.....
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13.08.2021 17:12 Відповісти
Статья ни о чём для того кто не в курсе.
Файзер и не предназначен для формирования клеточного имунитета.
Он заточен на генерацию антител. Их от него раз в 10 больше чем у астразенеки.
Астразенека формирует имунитет при помощи дохлого вируса. Он схожий с естественным и заметно универсальнее файзера. То есть меньше теряет активность против новых штаммов.
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13.08.2021 17:36 Відповісти
Дохлый вирус это у Синовак-Коронавак. У Астразенеки рекомбинантный вектор, который содержит участок ДНК, кодирующий белок коронавируса.
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13.08.2021 17:44 Відповісти
Принципиальной разницы между ДНК вируса и самим вирусом нет с точки зрения реакции организма.
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13.08.2021 17:49 Відповісти
Есть. С ДНК вектора вакцины в клетке копируется РНК, подвергается сплайсингу (часто несколькими альтернативными путями) и после созрнвания стает м-РНК. м-РНК вакцины вводят ее сразу. В обоих случаях кодируется участок одного из поверхностных протеинов, на него потом вырабатываются антитела.
А вирус вводит длиннючую рнк, с которой РНК-зависимая РНК-полимераза вируса делает копии м-РНК. При заражении антитела вырабатываются на многие элементы вируса, в т.ч и внутренние (они стают доступными при отмирании вирусов). Антитела на внутренние элементы вируса - ненужный балласт, они для борьбы с вирусами бесполезны, а воспалительные и аллергические реакции могут спровоцировать.
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13.08.2021 18:08 Відповісти
Свєжо пітанійо...Да вєрітца с трудом..ілі сєрєтца...
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13.08.2021 17:10 Відповісти
а этот длинный клеточный эффект справится с новыми йота, дельта, лямбда ?
ибо шо-то просто коронавирус перестает доминировать...
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13.08.2021 17:12 Відповісти
кароче довашейжопыдверца продаётся как раз за углом...........
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13.08.2021 17:13 Відповісти
Статья на правах рекламы?
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13.08.2021 17:31 Відповісти
От епт , а я уже Пфазером два раза ширнулся.
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13.08.2021 17:31 Відповісти
Випльовуй назад. Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2595
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13.08.2021 17:43 Відповісти
НИ-ЗА-ЧТО.
Уже переварил. Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 864
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13.08.2021 18:00 Відповісти
а я Астрозенекой Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4928
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13.08.2021 17:52 Відповісти
Дайош Ковищильд!
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13.08.2021 18:34 Відповісти
Ага-це той журнальчик,що кацапську бормотуху "спутнік v" рекламував? Тоді віримо, віримо))))
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13.08.2021 19:30 Відповісти
Это нормальный журнал. Проблема в том, что статья о "нормальном" спутнике, а не о том, который массово изготовляют для местного скота. А это большая разница.
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13.08.2021 21:53 Відповісти
Молодцы эти британские учёные, могут все доказать и все объяснить.
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13.08.2021 21:06 Відповісти
и добавлю - обьяснили, доказали - но вакцина один черт не работает !?Шо такое !? Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2594
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13.08.2021 22:29 Відповісти
Это вакцина эффективна на 100%. А если после нее и заболевают, то болеют легко. А если болеют не легко, то не умирают. А если умирают, то трупы очень хорошо выглядят.
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13.08.2021 22:50 Відповісти
 
 