ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник

Голова ДФС Вадим Мельник заперечує відповідальність виключно ДФС за ситуацію з тіньовим обігом цигарок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, де він вважається негласним фаворитом і ставлеником Офісу президента, відповідаючи на питання Тимофія Милованова.

"Якщо ви хочете зробити винним один орган – робіть, але результату з цього не буде", - запевнив Мельник.

"Якщо нам треба провести обшук в якомусь ларьку, то нам треба три-п’ять днів, щоб взяти санкцію. За цей час буде злив інформації і вони закриються. Нічого там не буде. Інформацію отримувати дуже тяжко, функції ОРД припинені", - поскаржився Мельник.

Він похвалився вилученням продукції, але також визнав, що за рішеннями судів вони повертають конфісковану продукцію.

"Це правова держава", - зауважив голова ДФС.

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Як відомо, навесні представники ДФС проігнорували засідання профільного комітету Ради щодо обігу нелегального тютюну. На тому засіданні нардеп Олександр Дубінський розповів, що тільки через магазин "duty free" в аеропорту "Київ" було реалізовано 2,54 млн блоків сигарет не менше ніж на 600 млн гривень. Тобто на одного пасажира, який вилітав, було списано близько 100 блоків сигарет, які після цього потрапляють у роздрібний продаж. 98% сигарет в аеропорту "Київ" було реалізовано через один магазин безмитної торгівлі.

Як виявилось, представники ДПС і ДМС навіть не змогли сказати, чи є кримінальне провадження щодо цього магазина, тоді як депутати заявляли, що магазин і досі працює.

"Ми перед засіданням зробили протягом 3 годин екскурсію містом Києвом. І, власне, ми побачили на конкретних адресах тютюнові вироби, які продаються за ціною нижчою, ніж встановлена законодавством. Це все робиться відкрито, без будь-яких обмежень. Ми придбали ці пачки сигарет. Не те, що жодних проблем немає з цим, це системно не помічається і системно не звертається на це уваги. Чому не звертається увага? Це питання, на яке я хотів би отримати відповідь від керівництва Державної фіскальної служби, але я не можу цього зробити у зв'язку з тим, що, на жаль, вони проігнорували сьогоднішнє засідання", - заявив на тому комітеті Гетманцев.

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