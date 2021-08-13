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Новини Політика України
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ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник

Голова ДФС Вадим Мельник заперечує відповідальність виключно ДФС за ситуацію з тіньовим обігом цигарок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, де він вважається негласним фаворитом і ставлеником Офісу президента, відповідаючи на питання Тимофія Милованова.

"Якщо ви хочете зробити винним один орган – робіть, але результату з цього не буде", - запевнив Мельник.

"Якщо нам треба провести обшук в якомусь ларьку, то нам треба три-п’ять днів, щоб взяти санкцію. За цей час буде злив інформації і вони закриються. Нічого там не буде. Інформацію отримувати дуже тяжко, функції ОРД припинені", - поскаржився Мельник.

Він похвалився вилученням продукції, але також визнав, що за рішеннями судів вони повертають конфісковану продукцію.

"Це правова держава", - зауважив голова ДФС.

Також читайте: Головний фаворит конкурсу на голову БЕБ Мельник розповів, який Татаров професіонал

Як відомо, навесні представники ДФС проігнорували засідання профільного комітету Ради щодо обігу нелегального тютюну. На тому засіданні нардеп Олександр Дубінський розповів, що тільки через магазин "duty free" в аеропорту "Київ" було реалізовано 2,54 млн блоків сигарет не менше ніж на 600 млн гривень. Тобто на одного пасажира, який вилітав, було списано близько 100 блоків сигарет, які після цього потрапляють у роздрібний продаж. 98% сигарет в аеропорту "Київ" було реалізовано через один магазин безмитної торгівлі.

Як виявилось, представники ДПС і ДМС навіть не змогли сказати, чи є кримінальне провадження щодо цього магазина, тоді як депутати заявляли, що магазин і досі працює.

"Ми перед засіданням зробили протягом 3 годин екскурсію містом Києвом. І, власне, ми побачили на конкретних адресах тютюнові вироби, які продаються за ціною нижчою, ніж встановлена законодавством. Це все робиться відкрито, без будь-яких обмежень. Ми придбали ці пачки сигарет. Не те, що жодних проблем немає з цим, це системно не помічається і системно не звертається на це уваги. Чому не звертається увага? Це питання, на яке я хотів би отримати відповідь від керівництва Державної фіскальної служби, але я не можу цього зробити у зв'язку з тим, що, на жаль, вони проігнорували сьогоднішнє засідання", - заявив на тому комітеті Гетманцев.

Також читайте: Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити

Раніше Цензор.НЕТ писав про конкурс на посаду глави БЕБ в матеріалі "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".
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Топ коментарі
+11
И кто же слил информацию? Кто же это сделал? Ай-ай-ай...
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13.08.2021 17:11
+6
Сами сливают, сами откатики за это берут, штрафов нет. Профит в кармане.
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13.08.2021 17:15
+6
Навіщо потрібен такий орган, який не справляється із своїми функціями?
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13.08.2021 17:19
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И кто же слил информацию? Кто же это сделал? Ай-ай-ай...
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13.08.2021 17:11 Відповісти
І добре що зливають. бО НИНІШНІ ЦІНИ НА ЦИГАРКИ яЦЕНЮК І гРОЙСМАН ПИСАЛИ НА СВОЇ БАГАТОМІЛЬЙОННІ ПРИБУТКИ.
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13.08.2021 18:18 Відповісти
Хто і кому?
Кіоски чи ГФС??
Усєм кусать хатитца...
Жаби та гадюки=Камасутра...
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13.08.2021 17:15 Відповісти
позорное бессилие гос-ва ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник - Цензор.НЕТ 8507
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13.08.2021 17:15 Відповісти
Сами сливают, сами откатики за это берут, штрафов нет. Профит в кармане.
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13.08.2021 17:15 Відповісти
А ось коли він стане главою БЕБу, от тоді наведе лад. А зараз ніяк не можна.
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13.08.2021 17:16 Відповісти
Так пусть же сделают возле киоска засаду: ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник - Цензор.НЕТ 5929
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13.08.2021 17:17 Відповісти
надо армейскую карту, киоск это серьёзная операция
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13.08.2021 18:50 Відповісти
Навіщо потрібен такий орган, який не справляється із своїми функціями?
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13.08.2021 17:19 Відповісти
Понимаю что вопрос риторический. НО!
Пока в головах граждан Украины будет процветать совок ни один орган работать не будет.
Кроме кпсс и гулагов естественно.
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13.08.2021 17:24 Відповісти
Это не тот Мельник, который разоблачил целого шпиона?
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13.08.2021 17:19 Відповісти
тот...тот... ))))
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13.08.2021 17:21 Відповісти
нічого не плутаєш? Мельник викрив? чи надавав йому таємну інформацію про нашу спецуру?
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13.08.2021 17:23 Відповісти
Это не я путаю...

https://censor.net/ru/news/3282651/melnik_utverjdaet_chto_podpisal_razresheniya_shpionu_ustinovu_zadnim_chislom_chtoby_ego_razoblachit
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13.08.2021 17:41 Відповісти
у нас рядом с АТБ каждый день чувак разворачивает столик с сигаретками, к нему постоянно подходят патрульные опять же каждый день .... и ничего - столик и чувак на месте, торговля идет
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13.08.2021 17:21 Відповісти
но вот бабок с яблоками, грушами, чесноками .. гоняют жизнерадостно )))
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13.08.2021 17:22 Відповісти
тю... а в нас кіоск-кофейня, там алкашам за 20гр стопку смаги наливають, всі знають, і менти також (самі підходять), а торгують вже зо два роки...
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13.08.2021 17:26 Відповісти
Народився 02 травня 1972 року м. Житомир
Освіта вища, Харківський військовий університет у 1994 році, спеціальність - радіотехнічні засоби, кваліфікація - радіоінженер, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого у 2000 році, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Володіння мовами українською, англійською - вільно
Нагороди, почесні звання нагрудний знак «Відмінник податкової міліції» у 2003 році, нагрудний знак «10 років слідчім підрозділам ОДПС України» у 2008 році, нагрудний знак «За честь і службу» у 2011 році, Заслужений юрист України у 2016 році.

И этот настолько обученный и крайне образованный член рассказывает как сложно попасть в закрытый ларек? Или может столь блестящее образование мешает понять о сливе информации? Стоп, граждане, я забыл совсем о великом значении слова "откат", вот и верь оманскому ослу после этого...
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13.08.2021 17:28 Відповісти
Загнали ціни до небес, а тепер дивуються. Зробіть по 3 гривні за пачку і проблема зникне.
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13.08.2021 17:37 Відповісти
Покупайте табак наразвес, гильзы и машинку. У меня пачка выходит в полтора доллара при цене в магазине больше 6.
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13.08.2021 17:45 Відповісти
шо я и делаю уже лет так 7
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13.08.2021 17:46 Відповісти
Угу, я тоже.
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13.08.2021 17:47 Відповісти
Я купую контрабас.
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13.08.2021 17:48 Відповісти
мабуть i я б купував конрабас, так нема його.
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13.08.2021 17:50 Відповісти
Не мое место осуждать, но это, в общем-то, как бы нехорошо....
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13.08.2021 17:50 Відповісти
Покупатель всегда прав.(С)
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13.08.2021 17:51 Відповісти
ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник - Цензор.НЕТ 1663
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13.08.2021 17:56 Відповісти
250 грн - 500 гр табака
80 грн - коробка гильз 500 шт.
Выходит 15 грн/пачка.
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13.08.2021 17:55 Відповісти
А в магазине?
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13.08.2021 17:56 Відповісти
Которые курил "LD" красные (крепкие) - 52 грн, или 57 - 25 шт. Конечно свои отличаются, но того стоит.
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13.08.2021 19:17 Відповісти
Я молдавський лакі страйк сьогодні купив, 25 гривень пачка. Доволі таки нічого. Бо улюблений ;Філіп Моріс; уже по 56 гривень.
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13.08.2021 21:19 Відповісти
а и правда, зачем шо то делать, если все равно пришел, а там ничего нет.
или там чинить? - все равно же сломается рано или поздно...
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13.08.2021 17:43 Відповісти
Уволить всех,зарплату не платить!Нет результатов-нет зарплат!
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13.08.2021 17:46 Відповісти
ДФСовські кроти кормухи стережуть!
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13.08.2021 18:21 Відповісти
и это бесхребетное существо собираеться возглавить БЕБ бороться с экономичесскими преступлениями в масштабах страны? он признаеться что не может попасть в торговую палатку для проверки.
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13.08.2021 18:27 Відповісти
Извините за беспокойство...Но мне хочется узнать : А как быть курильщикам со стажем ,( там ,знаете ли много людей со скромным достатком,пенсионеры ..) с каких дивидендов можно платить по 50-70 гр за пачку ? Противоправно?- Несомненно ! Но эти лотки для многих единственный выход.!
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13.08.2021 18:51 Відповісти
Как он ловко лапшу на уши накидывает! А я ни китайским палочками не вилкой так не умею!
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13.08.2021 19:50 Відповісти
У нас кіоск просто в центрі міста. Працює відкрито. Але він належить голові громади, а того кришує сам Максим Гузенко.
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13.08.2021 21:17 Відповісти
 
 