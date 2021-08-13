ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова ДФС Вадим Мельник заперечує відповідальність виключно ДФС за ситуацію з тіньовим обігом цигарок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, де він вважається негласним фаворитом і ставлеником Офісу президента, відповідаючи на питання Тимофія Милованова.
"Якщо ви хочете зробити винним один орган – робіть, але результату з цього не буде", - запевнив Мельник.
"Якщо нам треба провести обшук в якомусь ларьку, то нам треба три-п’ять днів, щоб взяти санкцію. За цей час буде злив інформації і вони закриються. Нічого там не буде. Інформацію отримувати дуже тяжко, функції ОРД припинені", - поскаржився Мельник.
Він похвалився вилученням продукції, але також визнав, що за рішеннями судів вони повертають конфісковану продукцію.
"Це правова держава", - зауважив голова ДФС.
Як відомо, навесні представники ДФС проігнорували засідання профільного комітету Ради щодо обігу нелегального тютюну. На тому засіданні нардеп Олександр Дубінський розповів, що тільки через магазин "duty free" в аеропорту "Київ" було реалізовано 2,54 млн блоків сигарет не менше ніж на 600 млн гривень. Тобто на одного пасажира, який вилітав, було списано близько 100 блоків сигарет, які після цього потрапляють у роздрібний продаж. 98% сигарет в аеропорту "Київ" було реалізовано через один магазин безмитної торгівлі.
Як виявилось, представники ДПС і ДМС навіть не змогли сказати, чи є кримінальне провадження щодо цього магазина, тоді як депутати заявляли, що магазин і досі працює.
"Ми перед засіданням зробили протягом 3 годин екскурсію містом Києвом. І, власне, ми побачили на конкретних адресах тютюнові вироби, які продаються за ціною нижчою, ніж встановлена законодавством. Це все робиться відкрито, без будь-яких обмежень. Ми придбали ці пачки сигарет. Не те, що жодних проблем немає з цим, це системно не помічається і системно не звертається на це уваги. Чому не звертається увага? Це питання, на яке я хотів би отримати відповідь від керівництва Державної фіскальної служби, але я не можу цього зробити у зв'язку з тим, що, на жаль, вони проігнорували сьогоднішнє засідання", - заявив на тому комітеті Гетманцев.
Раніше Цензор.НЕТ писав про конкурс на посаду глави БЕБ в матеріалі "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".
Будь ласка, зачекайте...
Кіоски чи ГФС??
Усєм кусать хатитца...
Жаби та гадюки=Камасутра...
Пока в головах граждан Украины будет процветать совок ни один орган работать не будет.
Кроме кпсс и гулагов естественно.
https://censor.net/ru/news/3282651/melnik_utverjdaet_chto_podpisal_razresheniya_shpionu_ustinovu_zadnim_chislom_chtoby_ego_razoblachit
Освіта вища, Харківський військовий університет у 1994 році, спеціальність - радіотехнічні засоби, кваліфікація - радіоінженер, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого у 2000 році, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Володіння мовами українською, англійською - вільно
Нагороди, почесні звання нагрудний знак «Відмінник податкової міліції» у 2003 році, нагрудний знак «10 років слідчім підрозділам ОДПС України» у 2008 році, нагрудний знак «За честь і службу» у 2011 році, Заслужений юрист України у 2016 році.
И этот настолько обученный и крайне образованный член рассказывает как сложно попасть в закрытый ларек? Или может столь блестящее образование мешает понять о сливе информации? Стоп, граждане, я забыл совсем о великом значении слова "откат", вот и верь оманскому ослу после этого...
80 грн - коробка гильз 500 шт.
Выходит 15 грн/пачка.
или там чинить? - все равно же сломается рано или поздно...